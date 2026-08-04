У россиян в июле резко вырос объем наличных
С начала года показатель увеличился более чем на 2 трлн рублей
04 августа 2026, 10:56, ИА Амител
В июле 2026 года объем наличных денег на руках у россиян заметно увеличился: прирост составил почти полтора раза, достигнув 643 млрд рублей, пишет РИА Новости.
Для сравнения: в июне показатель находился на уровне 450 миллиардов рублей — таким образом, месячный рост достиг 43%.
С начала года объем наличности у граждан увеличился более чем на два триллиона рублей. При этом именно в июле темпы роста оказались максимальными с января.
По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, увеличение спроса на наличные связано с целым рядом факторов, однако этот тренд не оказывает прямого влияния на инфляцию и денежно‑кредитную политику регулятора.
Согласно данным Центробанка, доля наличных в общей денежной массе в июне поднялась до 14,7% по сравнению с 14,5% в мае. В ЦБ подчеркивают, что этот показатель по‑прежнему остается вблизи исторических минимумов.
11:20:25 04-08-2026
Объем резко возрастает при повышении давления.
11:47:28 04-08-2026
Гость (11:20:25 04-08-2026) Объем резко возрастает при повышении давления....
Давление повышается у гипертоников, а здесь объём растёт от повышения доверия.
13:19:04 04-08-2026
Как можно знать, сколько у людей наличных?! Снял - потратил, снял - потратил. А вы все считаете, считаете🙂
14:36:06 04-08-2026
цифровой рубл главное никому не вперся)
все на нал переходят вопреки стараниям ЦБ