У россиян в июле резко вырос объем наличных

С начала года показатель увеличился более чем на 2 трлн рублей

04 августа 2026, 10:56, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В июле 2026 года объем наличных денег на руках у россиян заметно увеличился: прирост составил почти полтора раза, достигнув 643 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Для сравнения: в июне показатель находился на уровне 450 миллиардов рублей — таким образом, месячный рост достиг 43%.

С начала года объем наличности у граждан увеличился более чем на два триллиона рублей. При этом именно в июле темпы роста оказались максимальными с января.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, увеличение спроса на наличные связано с целым рядом факторов, однако этот тренд не оказывает прямого влияния на инфляцию и денежно‑кредитную политику регулятора.

Согласно данным Центробанка, доля наличных в общей денежной массе в июне поднялась до 14,7% по сравнению с 14,5% в мае. В ЦБ подчеркивают, что этот показатель по‑прежнему остается вблизи исторических минимумов.