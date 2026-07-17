"Триллионный "побег". Почему "худеют" вклады россиян и куда они перетекают
Жители страны активно снимают деньги с депозитов и переходят на наличный расчет
17 июля 2026, 08:15, ИА Амител
Интерес россиян к депозитам стремительно снижается: жители страны все реже открывают новые вклады, чаще закрывают старые и ищут альтернативные варианты для вложений. Аналитики считают, что на решение граждан влияют не только падающие ставки (и, как следствие, снижение доходности), но и информационные "волны". Так, в Сети периодически обсуждают и заморозку вкладов, и даже изъятие денег в пользу государства. Несмотря на заявления и правительства, и Центробанка (ЦБ) о невозможности этого сценария, тревога у людей остается. Накануне у вкладчиков добавился новый повод для беспокойства: в ЦБ поддержали идею ограничить доходы россиян по вкладам. К чему это может привести и куда россияне уже сейчас несут деньги с депозитов — в материале amic.ru.
Новый триггер
Аналитики фиксируют стремительное падение интереса россиян к депозитам: во втором квартале 2026 года число заявок на открытие вкладов сократилось на 29% по сравнению с первым кварталом. Таковы данные финансового маркетплейса "Выберу.ру". В мае число новых оформленных депозитов снизилось на 17% относительно апреля, а в июне — еще на 22%. Также россияне активно снимают деньги со счетов. Любопытно, что этот процесс затронул практически весь банковский сектор. Например, Сбербанк всего за один месяц потерял 211,8 миллиарда рублей средств клиентов.
При этом за полгода граждане и бизнес вывели из банков почти 1,7 трлн рублей наличными. Это второй результат за всю историю наблюдений. Больше наличных на руки люди забирали только в первом полугодии 2020 года (1,86 трлн), когда мир накрыла пандемия и жесткие COVID-ограничения.
Здесь сошлось много факторов: и потеря доходности из-за снижения ставок, и опасения по заморозке вкладов, и даже топливный кризис, накрывший почти все регионы страны. В тревожных условиях люди предпочитают реальные, а не "электронные" деньги.
Интересно, что на фоне происходящего в ЦБ поддерживают идею ограничить доходы от банковских вкладов. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин согласился с мнением первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, который в 2015 году заявил, что проценты по вкладам должны защищать от инфляции, но не позволять жить на них, не работая.
Экономисты поспешили успокоить: жить на проценты могут лишь владельцы многомиллионных депозитов. Например, при вкладе в 1 млн рублей доход ничтожен, а для комфортной жизни при средней зарплате 110 тыс. рублей и ставке 14% потребовалось бы несколько десятков миллионов рублей. Таких средств у подавляющего большинства россиян нет.
Финансовый управляющий Виталий Калугин сообщил изданию 59.ru: 95% населения держат на депозитах менее 2 млн рублей, а 80% всех вкладов контролируют всего 3% вкладчиков. Основная масса граждан использует счета для текущих платежей, а не для получения пассивного дохода.
Золото и бетон
И все же аналитики считают, что банковские вклады продолжат таять. Куда россияне понесут деньги? Если речь о небольших суммах, то, скорее всего, они так и останутся наличной массой на "черный день". Граждане будут использовать их для оплаты крупных покупок, а также на случай, когда расплатиться картой или переводом невозможно (например, при сбое банковских систем и приложений, перебоях связи и т.д.).
Крупные суммы (речь о миллионах рублей) "потекут" на разные инвестрынки. Один из них — драгметаллы. Этот сегмент активно растет, сообщили на Московской бирже.
«Мы наблюдаем рост числа активных физлиц на рынке драгметаллов Московской биржи. С начала 2025 года доля инвестиций физлиц в драгметаллы среди вложений во все инструменты рынков Московской биржи выросла в 2,3 раза», — сообщила РИА Новости директор по рынкам валюты и драгметаллов Московской биржи Арина Кострюкова.
При этом около 76% частных инвесторов в драгоценные металлы приходится на золото, еще 22% — на серебро.
Еще один популярный рынок — недвижимость. Представитель девелоперской компании "Мангазея" Федор Ушаков заявил news.ru, что все больше россиян отказываются от банковских депозитов в пользу покупки квартир.
«Постепенное снижение процентных ставок после пиковых значений и инфляция меняют поведение аудитории на рынке недвижимости. Квартиры все чаще приобретают для сохранения сбережений. В нынешних условиях жилплощадь остается самым стабильным и консервативным методом сохранения капитала, служит антиинфляционным якорем и позволяет зафиксировать ценность накоплений в осязаемом активе. Так на первый план выходит тип клиентов, чья цель — не срочный переезд, а долгосрочная защита капитала. 36% респондентов охладели к депозитам из-за инфляции и экономической нестабильности. Хотя почти половина участников исследования все еще считают их надежными», — пояснил Ушаков.
Один из самых стабильных сегментов рынка недвижимости — элитное жилье, считают эксперты. ЖК, построенные даже десятки лет назад, но соответствующие премиальным параметрам, по-прежнему стоят дорого.
«Элитная недвижимость всегда будет передаваться по наследству. На ней вряд ли можно заработать, но это надежная капитализация. Этот сегмент не падает ни в цене, ни в спросе. Если взять Москву и Санкт-Петербург, то в этих городах интерес к новостройкам и "вторичке" несколько снизился, но элитные варианты пользуются спросом», — прокомментировала amic.ru руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.
А вырастут ли цены?
Некоторые эксперты считают, что переток средств с депозитов в недвижимость действительно может привести к росту цен. Другие уверены, что эти средства "растекутся" по рынкам (кто-то будет покупать новостройки, другие — вторичные квартиры), а потому девелоперы и продавцы не заметят огромного потока денег. Соответственно, нет ажиотажа — нет и удорожания.
Партнер NF Group Андрей Соловьев в интервью "Московской перспективе" заявил, что в фокусе внимания окажутся самые ликвидные объекты — новостройки в хороших локациях и проекты бизнес- и премиум-класса. Массовый сегмент, по его прогнозам, восстановится позже — когда ипотека станет доступнее.
08:25:10 17-07-2026
финансовые спекуляции, которые процветают уже 30 лет.
вывод миллиардов в оффшоры.
а от денег людей отлезьте
08:25:45 17-07-2026
"Спасибо" деду за стабильность
08:51:31 17-07-2026
Что больные совсем что ли? Проценты по вкладам должны покрывать инфляцию и все. Совсем берега потеряли. Банкиры недоделанные. Тогда и проценты по кредитам по инфляции ставьте. Что вы на них зарабатываете. Страна аборигенов. Беспредельщики. Что хочу то и тварю. Первобытный строй.
09:41:56 17-07-2026
Петя (08:51:31 17-07-2026) Что больные совсем что ли? Проценты по вкладам должны покрыв... Этот Заботкин в своём банке живёт на деньги вкладчиков, при этом упрекает вкладчиков в желании жить на проценты.
У меня сейчас настроение как у Ленина в 1917 году: хочется вешать буржуинов не на весах.
02:24:18 18-07-2026
Гость (09:41:56 17-07-2026) Этот Заботкин в своём банке живёт на деньги вкладчиков, при ... Хочешь опять распад страны,голод и гражданскую? Смотри как бы самого не взвесили на весах. Эти то свалят за бугор,а придут с раскулачиванием из пивнушки к тебе
09:04:44 18-07-2026
Гость (02:24:18 18-07-2026) Хочешь опять распад страны,голод и гражданскую? Смотри как б...
Никто не хочет, но это неизбежно, к сожалению, в нынешней ситуации. А бежать ОНЕ уже бегут и активы свои активно выводят, которые здесь были.
09:00:09 17-07-2026
Какие вы там цифры пишите мошейники? Напишите доход, который вы с выданных кредитов получаете. С ипотек. Людей с кредитами и ипотеками 97%. Вкладчиков чуть больше процента и вы не можете обслуживать вклады? Вы куда все деньги дели воры несчастные?! Сталина нет на вас. По вам стенка прям плачет. Не та....
14:45:52 17-07-2026
курс (09:00:09 17-07-2026) Какие вы там цифры пишите мошейники? Напишите доход, который... МошеЙники от какого слова? Мошна? Ваш вариант? Конечно мошеННичество процветает во всем, но не в грамоте!
09:02:28 17-07-2026
Сети периодически обсуждают и заморозку вкладов, и даже изъятие денег в пользу государства.То что с бензином сейчас наделали я не чему не удивлюсь правильно и делают что с снимают
09:28:53 17-07-2026
Вообще то ещё летний фактор, снимают поехать в отпуск, сделать ремонт, на даче домик или и теплицу построить починить, всегда летом затраты больше зимы у многие зимой копят что бы летом потратить, так что это нормально, а не бред про заморозку и хранение под подушкой.
09:40:00 17-07-2026
Завтра скажут :" У нас киргуду такая случилась, мы тут новые деньги напечатали, ваши старые можете обменять на новые , но по 50 тыс "
И весь ваш кэш превращается в фантики, было уже такое и не такое и эдакое было.
Поэтому я бы не стал в купэ поезда играть с в карты на деньги .
Никто в такие варианты не верит , но в этой стране возможно все.
Причем вам еще и разтолмачат что это вам же во благо
15:34:28 17-07-2026
Гость (09:40:00 17-07-2026) Завтра скажут :" У нас киргуду такая случилась, мы тут новые... новые деньги печатать это дорогое удовольствие. Просто на замену ветхик купюр на новые и то много денег тратится. Бумажные менять на новые это гораздо сложнее чем просто выдачу отграничить или выдать вместо денег со вклада облигации с погащшение в 203... году. Лично мне так кажется
09:40:15 17-07-2026
2022 год показал что те, кто не успел снять доллары со вкладов, остались с замороженными долларами в банках.
2026 год покажет что те, кто не успел забрать деньги из банка, останутся с замороженными рублями на счетах.
Лично я вынес из банка всё, как зарплата капает - сразу снимаю. Наличка это свобода от препонов банков.
10:08:48 17-07-2026
Гость (09:40:15 17-07-2026) 2022 год показал что те, кто не успел снять доллары со вклад... Вам выше популярно объяснили, как ваша наличка может в один день превратиться в фантики. Ну нет у рядового гражданина ресурсов обмануть шулера-государство с его ресурсами. Так что не льстите себе. Если государство заморозит вклады, то до налички под подушками оно тоже дотянется, к гадалке не ходи, им уже терять будет нечего. Обувать, так всех.
10:18:52 17-07-2026
Гость (09:40:15 17-07-2026) 2022 год показал что те, кто не успел снять доллары со вклад... В сентябре цб рф вводит электронные рубли и возможно что они заменят наличку... соответственно нал будет просто резаная красивая бумага..
10:20:02 17-07-2026
Гость (09:40:15 17-07-2026) 2022 год показал что те, кто не успел снять доллары со вклад... Сможешь защитить свои деньги в честном квартирном бою? Если, допустим, лихие ребята решат, что твои деньги им нужнее?
11:10:03 17-07-2026
Воровское государство
12:20:42 17-07-2026
Вот именно этим и характеризуется цивилизованность общества. Способностью сохранять и гарантировать достояние народное и каждого в отдельности. И именно так всегда начинались перевороты и революции. Что кто то под шумок все просирал. Потому что на управление деньгами ставили человека. Который в жизни не ценил не одной копейки. Не жил на 5000 в месяц где каждый рубль был на счету. А привык швыряться деньгами. И каждый раз одна и та же песня. Ну что вы начинаете. Давайте не будем накалять и сохраним государство. Вы же патриоты все. А не предатели. А то что нас предали ничего да.
12:42:09 17-07-2026
Петя (12:20:42 17-07-2026) Вот именно этим и характеризуется цивилизованность общества.... но что-то бы как-то чуточек поменять надо. или и так сойдёт, как думаете?
12:49:27 17-07-2026
Петя (12:20:42 17-07-2026) Вот именно этим и характеризуется цивилизованность общества.... Петя, когда ты говоришь про патриотизм, то от этого очень дурно пахнет. Надо быть гражданином страны. В порядочной стране предателей не бывает.
14:08:47 17-07-2026
95% населения держат на депозитах менее 2 млн рублей, а 80% всех вкладов контролируют всего 3% вкладчиков. Основная масса граждан использует счета для текущих платежей, а не для получения пассивного дохода.
Но при этом :" Интересно, что на фоне происходящего в ЦБ поддерживают идею ограничить доходы от банковских вкладов."
Так кому Заботкин лапшу на уши вешает, и кого наёкать опять хотят, 95% населения или 3% , которые присвоили себе всё? Или для 3% придумают какие-нибудь льготы и компенсации? Как Соловью компенсировали "потери".
16:26:46 17-07-2026
покупаем квартиры, в горном в майме, куда еще то. ну в Тае можно купить