"Триллионный "побег". Почему "худеют" вклады россиян и куда они перетекают

Жители страны активно снимают деньги с депозитов и переходят на наличный расчет

17 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Интерес россиян к депозитам стремительно снижается: жители страны все реже открывают новые вклады, чаще закрывают старые и ищут альтернативные варианты для вложений. Аналитики считают, что на решение граждан влияют не только падающие ставки (и, как следствие, снижение доходности), но и информационные "волны". Так, в Сети периодически обсуждают и заморозку вкладов, и даже изъятие денег в пользу государства. Несмотря на заявления и правительства, и Центробанка (ЦБ) о невозможности этого сценария, тревога у людей остается. Накануне у вкладчиков добавился новый повод для беспокойства: в ЦБ поддержали идею ограничить доходы россиян по вкладам. К чему это может привести и куда россияне уже сейчас несут деньги с депозитов — в материале amic.ru.

Новый триггер

Аналитики фиксируют стремительное падение интереса россиян к депозитам: во втором квартале 2026 года число заявок на открытие вкладов сократилось на 29% по сравнению с первым кварталом. Таковы данные финансового маркетплейса "Выберу.ру". В мае число новых оформленных депозитов снизилось на 17% относительно апреля, а в июне — еще на 22%. Также россияне активно снимают деньги со счетов. Любопытно, что этот процесс затронул практически весь банковский сектор. Например, Сбербанк всего за один месяц потерял 211,8 миллиарда рублей средств клиентов.

При этом за полгода граждане и бизнес вывели из банков почти 1,7 трлн рублей наличными. Это второй результат за всю историю наблюдений. Больше наличных на руки люди забирали только в первом полугодии 2020 года (1,86 трлн), когда мир накрыла пандемия и жесткие COVID-ограничения.

Здесь сошлось много факторов: и потеря доходности из-за снижения ставок, и опасения по заморозке вкладов, и даже топливный кризис, накрывший почти все регионы страны. В тревожных условиях люди предпочитают реальные, а не "электронные" деньги.

Интересно, что на фоне происходящего в ЦБ поддерживают идею ограничить доходы от банковских вкладов. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин согласился с мнением первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, который в 2015 году заявил, что проценты по вкладам должны защищать от инфляции, но не позволять жить на них, не работая.

Экономисты поспешили успокоить: жить на проценты могут лишь владельцы многомиллионных депозитов. Например, при вкладе в 1 млн рублей доход ничтожен, а для комфортной жизни при средней зарплате 110 тыс. рублей и ставке 14% потребовалось бы несколько десятков миллионов рублей. Таких средств у подавляющего большинства россиян нет.

Финансовый управляющий Виталий Калугин сообщил изданию 59.ru: 95% населения держат на депозитах менее 2 млн рублей, а 80% всех вкладов контролируют всего 3% вкладчиков. Основная масса граждан использует счета для текущих платежей, а не для получения пассивного дохода.

Золото и бетон

И все же аналитики считают, что банковские вклады продолжат таять. Куда россияне понесут деньги? Если речь о небольших суммах, то, скорее всего, они так и останутся наличной массой на "черный день". Граждане будут использовать их для оплаты крупных покупок, а также на случай, когда расплатиться картой или переводом невозможно (например, при сбое банковских систем и приложений, перебоях связи и т.д.).

Крупные суммы (речь о миллионах рублей) "потекут" на разные инвестрынки. Один из них — драгметаллы. Этот сегмент активно растет, сообщили на Московской бирже.

«Мы наблюдаем рост числа активных физлиц на рынке драгметаллов Московской биржи. С начала 2025 года доля инвестиций физлиц в драгметаллы среди вложений во все инструменты рынков Московской биржи выросла в 2,3 раза», — сообщила РИА Новости директор по рынкам валюты и драгметаллов Московской биржи Арина Кострюкова.

При этом около 76% частных инвесторов в драгоценные металлы приходится на золото, еще 22% — на серебро.

Еще один популярный рынок — недвижимость. Представитель девелоперской компании "Мангазея" Федор Ушаков заявил news.ru, что все больше россиян отказываются от банковских депозитов в пользу покупки квартир.

«Постепенное снижение процентных ставок после пиковых значений и инфляция меняют поведение аудитории на рынке недвижимости. Квартиры все чаще приобретают для сохранения сбережений. В нынешних условиях жилплощадь остается самым стабильным и консервативным методом сохранения капитала, служит антиинфляционным якорем и позволяет зафиксировать ценность накоплений в осязаемом активе. Так на первый план выходит тип клиентов, чья цель — не срочный переезд, а долгосрочная защита капитала. 36% респондентов охладели к депозитам из-за инфляции и экономической нестабильности. Хотя почти половина участников исследования все еще считают их надежными», — пояснил Ушаков.

Один из самых стабильных сегментов рынка недвижимости — элитное жилье, считают эксперты. ЖК, построенные даже десятки лет назад, но соответствующие премиальным параметрам, по-прежнему стоят дорого.

«Элитная недвижимость всегда будет передаваться по наследству. На ней вряд ли можно заработать, но это надежная капитализация. Этот сегмент не падает ни в цене, ни в спросе. Если взять Москву и Санкт-Петербург, то в этих городах интерес к новостройкам и "вторичке" несколько снизился, но элитные варианты пользуются спросом», — прокомментировала amic.ru руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.

А вырастут ли цены?

Некоторые эксперты считают, что переток средств с депозитов в недвижимость действительно может привести к росту цен. Другие уверены, что эти средства "растекутся" по рынкам (кто-то будет покупать новостройки, другие — вторичные квартиры), а потому девелоперы и продавцы не заметят огромного потока денег. Соответственно, нет ажиотажа — нет и удорожания.

Партнер NF Group Андрей Соловьев в интервью "Московской перспективе" заявил, что в фокусе внимания окажутся самые ликвидные объекты — новостройки в хороших локациях и проекты бизнес- и премиум-класса. Массовый сегмент, по его прогнозам, восстановится позже — когда ипотека станет доступнее.