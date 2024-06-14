У россиян вырос спрос на жилье в Таиланде

Большинство покупают недвижимость как инвестицию

14 июня 2024, 08:47, ИА Амител

Таиланд / Источник фото: unsplash.com

Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования "Ricci | Зарубежная недвижимость".

Только за первые три месяца 2024 года граждане РФ купили в этой стране 9,3 тысячи объектов недвижимости. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также рекорд за последние пять лет.

При этом 83% покупателей рассматривают покупку как инвестицию.

Столь высокий интерес к Таиланду эксперты объясняют ростом турпотока, стабильной экономикой и возможностью оплаты покупки из России в рублях.

Также россиян привлекает низкая цена входа (от 75 тысяч долларов), высокая доходность от таких инвестиций (до 10% в год) и прямое авиасообщение.