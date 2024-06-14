У россиян вырос спрос на жилье в Таиланде
Большинство покупают недвижимость как инвестицию
14 июня 2024, 08:47, ИА Амител
Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования "Ricci | Зарубежная недвижимость".
Только за первые три месяца 2024 года граждане РФ купили в этой стране 9,3 тысячи объектов недвижимости. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также рекорд за последние пять лет.
При этом 83% покупателей рассматривают покупку как инвестицию.
Столь высокий интерес к Таиланду эксперты объясняют ростом турпотока, стабильной экономикой и возможностью оплаты покупки из России в рублях.
Также россиян привлекает низкая цена входа (от 75 тысяч долларов), высокая доходность от таких инвестиций (до 10% в год) и прямое авиасообщение.
08:56:55 14-06-2024
Запасной аэродром, ну так на всякий случай?
09:09:42 14-06-2024
Кто все эти люди??!!
11:28:05 14-06-2024
сказочные чудаки...