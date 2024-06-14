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У россиян вырос спрос на жилье в Таиланде

Большинство покупают недвижимость как инвестицию

14 июня 2024, 08:47, ИА Амител

Таиланд / Источник фото: unsplash.com
Таиланд / Источник фото: unsplash.com

Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования "Ricci | Зарубежная недвижимость".

Только за первые три месяца 2024 года граждане РФ купили в этой стране 9,3 тысячи объектов недвижимости. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также рекорд за последние пять лет.

При этом 83% покупателей рассматривают покупку как инвестицию.

Столь высокий интерес к Таиланду эксперты объясняют ростом турпотока, стабильной экономикой и возможностью оплаты покупки из России в рублях.

Также россиян привлекает низкая цена входа (от 75 тысяч долларов), высокая доходность от таких инвестиций (до 10% в год) и прямое авиасообщение.

Туризм недвижимость

Комментарии 3

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Сергей

08:56:55 14-06-2024

Запасной аэродром, ну так на всякий случай?

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Гость

09:09:42 14-06-2024

Кто все эти люди??!!

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Гость

11:28:05 14-06-2024

сказочные чудаки...

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