Участник спецоперации пойдет от КПРФ на довыборы в Бийскую городскую Думу
Романа Ритта призвали в рамках частичной мобилизации в 2022 году
03 июля 2024, 22:55, ИА Амител
Бийское отделение КПРФ выдвинуло на довыборы в гордуму по округу № 14 Романа Ритта. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на сообщение партии в Telegram-канале.
Ритт родился в 1977 году. Получил среднее профессиональное образование, имеет погашенную судимость. Состоит в Союзе ветеранов Афганистана, служил в в/ч 3484 ("Белые Медведи"), после реформы армии 2006 года был сокращен из рядов внутренних войск МВД РФ в звании младшего лейтенанта. В октябре 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.
У Ритта уже есть опыт выдвижения – он участвовал в выборах в Барнаульскую гордуму в 2018 году. Также являлся помощником депутата АКЗС Евгения Хорошилова.
Напомним, что довыборы в думу Бийска проводятся из-за ухода с поста Тимура Знагована, который избрался в 2022 году от "Единой России". Ожидается, что основным соперником Ритта станет гендиректор "Сибприбормаша" Сергей Михайлов. Он пойдет на выборы от ЕР.
23:39:51 03-07-2024
А без судимости нет достойных кандидатов?
08:54:33 04-07-2024
Гость (23:39:51 03-07-2024) А без судимости нет достойных кандидатов?... Навальный был судимый
11:26:10 04-07-2024
Гость (08:54:33 04-07-2024) Навальный был судимый... И где он теперь?
11:53:51 04-07-2024
Гость (11:26:10 04-07-2024) И где он теперь?... Там же где Милошевич, например
00:06:25 04-07-2024
. 15 февраля 1989 года — окончание вывода войск из Афганистана....
Как 12летний ребёнок , на то время оказался в Союзе Вереранов Афганистана???
08:05:18 04-07-2024
Гость (00:06:25 04-07-2024) . 15 февраля 1989 года — окончание вывода войск из Афганиста... Может сын ветерана? Скорее всего в этот союз родственникам ветеранов можно вступать. А может вообще всем желающим и достойным, как в комсомол
07:50:32 04-07-2024
Бывший вв-шник и бывший з/к? Настоящий пролетарий!
08:03:12 04-07-2024
был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации ----- и демобилизовался?
10:00:54 04-07-2024
Так пусть в мэры Бийска сразу идет! Путин же велел таких сразу ставить на руководящие должности. Так что там всё по уставу будет. Ну или по понятиям.
10:24:46 04-07-2024
Гость (10:00:54 04-07-2024) Так пусть в мэры Бийска сразу идет! Путин же велел таких сра... а вот ни разу не повод для необоснованного ёрничания.
11:10:05 04-07-2024
пока мужики по мобилизации до талого остаются на СВО, эти во власть поперли... норм чо... и будут потом вернувшимися управлять... ура, товарищи.. правильным путем идем..
11:19:34 04-07-2024
Гость (11:10:05 04-07-2024) пока мужики по мобилизации до талого остаются на СВО, эти во... до талого --- может до инвалидности. Он же как то мобилизовался, может по здоровью. Как то не слышно, чтобы мобилизованных демобилизовывали просто по желанию. Так 99 % могут выразить желание пойти во власть. Скорее всего по здоровью