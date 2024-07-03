Участник спецоперации пойдет от КПРФ на довыборы в Бийскую городскую Думу

Романа Ритта призвали в рамках частичной мобилизации в 2022 году

03 июля 2024, 22:55, ИА Амител

Фото: группа "Левый Бийск" / "ВКонтакте"

Бийское отделение КПРФ выдвинуло на довыборы в гордуму по округу № 14 Романа Ритта. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на сообщение партии в Telegram-канале.

Ритт родился в 1977 году. Получил среднее профессиональное образование, имеет погашенную судимость. Состоит в Союзе ветеранов Афганистана, служил в в/ч 3484 ("Белые Медведи"), после реформы армии 2006 года был сокращен из рядов внутренних войск МВД РФ в звании младшего лейтенанта. В октябре 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

У Ритта уже есть опыт выдвижения – он участвовал в выборах в Барнаульскую гордуму в 2018 году. Также являлся помощником депутата АКЗС Евгения Хорошилова.

Напомним, что довыборы в думу Бийска проводятся из-за ухода с поста Тимура Знагована, который избрался в 2022 году от "Единой России". Ожидается, что основным соперником Ритта станет гендиректор "Сибприбормаша" Сергей Михайлов. Он пойдет на выборы от ЕР.