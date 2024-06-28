В здании бывшего кинотеатра "Октябрь" в Бийске появится спорткомплекс

Решено сохранить лепнину и внутренний интерьер здания

28 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" / Фото: t.me/shchigrev_bsk

Виктор Щигрев, глава Бийска, провел выездное совещание, посвященное ремонту здания бывшего кинотеатра "Октябрь". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в этом здании будет размещен спортивный комплекс для занятий греко-римской борьбой. В проекте предусмотрены фитнес-зал, борцовский зал, раздевалки, душевые, а также кабинеты для тренеров.

При этом было решено сохранить лепнину и внутренний интерьер здания.

В начале июля подрядчики планируют приступить к внутренней отделке и подключению отопления. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 31 мая 2025 года.