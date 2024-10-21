Ученые предупредили о новой магнитной буре 22 октября
23 октября интенсивность бури стихнет до 3-4 баллов из 10 максимальных
21 октября 2024, 11:20, ИА Амител
22 октября на Землю обрушится магнитная буря. Как сообщает RostovGazeta.ru, об этом свидетельствуют данные ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Мощность магнитных колебаний может достигнуть почти 5 баллов. 23 октября интенсивность бури стихнет до 3-4 баллов из 10 максимальных. Затем на какое то время геомагнитное поле снова успокоится.
Последняя в этом месяце магнитная буря ожидается 27 октября, однако сильной она не будет: ученые дают ей не более 4 баллов из 10.
Ранее NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Группа по прогнозированию солнечного цикла заявили, что Солнце достигло максимума в текущем цикле активности. Спада в ближайший год не ожидается, а в 2025 году магнитных бурь может стать даже больше.
15:12:16 21-10-2024
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