23 октября интенсивность бури стихнет до 3-4 баллов из 10 максимальных

21 октября 2024, 11:20, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com

22 октября на Землю обрушится магнитная буря. Как сообщает RostovGazeta.ru, об этом свидетельствуют данные ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Мощность магнитных колебаний может достигнуть почти 5 баллов. 23 октября интенсивность бури стихнет до 3-4 баллов из 10 максимальных. Затем на какое то время геомагнитное поле снова успокоится.

Последняя в этом месяце магнитная буря ожидается 27 октября, однако сильной она не будет: ученые дают ей не более 4 баллов из 10.

Ранее NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Группа по прогнозированию солнечного цикла заявили, что Солнце достигло максимума в текущем цикле активности. Спада в ближайший год не ожидается, а в 2025 году магнитных бурь может стать даже больше.