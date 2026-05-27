Улицы Барнаула приводят в порядок более 70 должников по алиментам
Обязательные работы должны стимулировать должников к погашению задолженности перед детьми
27 мая 2026, 13:14, ИА Амител
В Барнауле одной из мер воздействия на неплательщиков алиментов остаются обязательные работы по благоустройству города. Сейчас к таким работам привлечены 73 должника, сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.
Как пояснили в ведомстве, граждан, которые длительное время уклоняются от выплат на содержание детей, по решению суда направляют на обязательные работы в муниципальные предприятия ЖКХ.
Чаще всего нарушители работают дворниками и уборщиками территорий. С начала года такие наказания уже полностью отработали 180 человек.
В службе судебных приставов отмечают, что обязательные работы должны стимулировать должников к погашению задолженности перед детьми.
«Обязательные работы, назначенные по приговору суда, выполняются гражданами в свободное от основной работы или учебы время и не оплачиваются. Данная мера является не способом заработка, а формой административной ответственности, побуждающей граждан к исполнению родительских обязанностей и выплате алиментов», — подчеркнули в ведомстве.
13:20:49 27-05-2026
На картинке порадовал одинокий кондюк) а у чувака одноместный каток 300 штук стоит.. реально таке есть на балансе города?
13:56:05 27-05-2026
Реклама презервативов. И голос за кадром: "Вот что бывает с людьми которые пренебрегают контрацептивными средствами." , и всхлипы униженных мужчин на заднем фоне....
13:59:34 27-05-2026
На картинке специалисты должны быть. Алиментщики не имеют право/квалификации катать асфальт и ложить бордюры!
14:11:04 27-05-2026
гость (13:59:34 27-05-2026) На картинке специалисты должны быть. Алиментщики не имеют пр... Не "ложить", а КЛАСТЬ!
14:16:58 27-05-2026
Не "ложить", а КЛАСТЬ!..! Хорошо, принял!
14:36:44 27-05-2026
да все правильно раз нельзя асфальт класть то на лесоповал их. Пилить и кайлом мулыжить квалификации не требуется.
А можно и на ковш -канал копать. Заключенные-Каналоармейцы!