НОВОСТИОбщество

Улицы Барнаула приводят в порядок более 70 должников по алиментам

Обязательные работы должны стимулировать должников к погашению задолженности перед детьми

27 мая 2026, 13:14, ИА Амител

Благоустройство дворов в Барнауле / Иллюстрация: Григорий Белозеров / amic.ru
Благоустройство дворов в Барнауле / Иллюстрация: Григорий Белозеров / amic.ru

В Барнауле одной из мер воздействия на неплательщиков алиментов остаются обязательные работы по благоустройству города. Сейчас к таким работам привлечены 73 должника, сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

Как пояснили в ведомстве, граждан, которые длительное время уклоняются от выплат на содержание детей, по решению суда направляют на обязательные работы в муниципальные предприятия ЖКХ.

Чаще всего нарушители работают дворниками и уборщиками территорий. С начала года такие наказания уже полностью отработали 180 человек.

В службе судебных приставов отмечают, что обязательные работы должны стимулировать должников к погашению задолженности перед детьми.

«Обязательные работы, назначенные по приговору суда, выполняются гражданами в свободное от основной работы или учебы время и не оплачиваются. Данная мера является не способом заработка, а формой административной ответственности, побуждающей граждан к исполнению родительских обязанностей и выплате алиментов», — подчеркнули в ведомстве.

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мужчину отправили в колонию за неуплату алиментов

Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности
НОВОСТИОбщество

Барнаул дети Алименты
       

Комментарии 6

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Гость

13:20:49 27-05-2026

На картинке порадовал одинокий кондюк) а у чувака одноместный каток 300 штук стоит.. реально таке есть на балансе города?

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Гость

13:56:05 27-05-2026

Реклама презервативов. И голос за кадром: "Вот что бывает с людьми которые пренебрегают контрацептивными средствами." , и всхлипы униженных мужчин на заднем фоне....

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гость

13:59:34 27-05-2026

На картинке специалисты должны быть. Алиментщики не имеют право/квалификации катать асфальт и ложить бордюры!

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Гость

14:11:04 27-05-2026

гость (13:59:34 27-05-2026) На картинке специалисты должны быть. Алиментщики не имеют пр... Не "ложить", а КЛАСТЬ!

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гость

14:16:58 27-05-2026

Не "ложить", а КЛАСТЬ!..! Хорошо, принял!

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Гость

14:36:44 27-05-2026

да все правильно раз нельзя асфальт класть то на лесоповал их. Пилить и кайлом мулыжить квалификации не требуется.
А можно и на ковш -канал копать. Заключенные-Каналоармейцы!

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