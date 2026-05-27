Улицы Барнаула приводят в порядок более 70 должников по алиментам

Обязательные работы должны стимулировать должников к погашению задолженности перед детьми

27 мая 2026, 13:14, ИА Амител

Благоустройство дворов в Барнауле / Иллюстрация: Григорий Белозеров / amic.ru

В Барнауле одной из мер воздействия на неплательщиков алиментов остаются обязательные работы по благоустройству города. Сейчас к таким работам привлечены 73 должника, сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

Как пояснили в ведомстве, граждан, которые длительное время уклоняются от выплат на содержание детей, по решению суда направляют на обязательные работы в муниципальные предприятия ЖКХ.

Чаще всего нарушители работают дворниками и уборщиками территорий. С начала года такие наказания уже полностью отработали 180 человек.

В службе судебных приставов отмечают, что обязательные работы должны стимулировать должников к погашению задолженности перед детьми.