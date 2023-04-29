Умер ведущий передачи "Фазенда" Сергей Колесников
Ему было 68 лет
29 апреля 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В возрасте 68 лет скончался актёр театра и кино, телеведущий Сергей Колесников.
Об этом агентству РИА Новости сообщила супруга покойного.
По её словам, Колесников умер утром 29 апреля из-за инсульта или инфаркта.
Смерть артиста также подтвердил его сын, передаёт ТАСС.
Сергей Колесников снимался в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики", в фильмах "Крепкий орешек 5", "Чёрное море", "Замёрзшие души", вёл передачу "Фазенда".
Также играл в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова.
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