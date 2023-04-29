Умер ведущий передачи "Фазенда" Сергей Колесников

Ему было 68 лет

29 апреля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В возрасте 68 лет скончался актёр театра и кино, телеведущий Сергей Колесников.

Об этом агентству РИА Новости сообщила супруга покойного.

По её словам, Колесников умер утром 29 апреля из-за инсульта или инфаркта.

Смерть артиста также подтвердил его сын, передаёт ТАСС.

Сергей Колесников снимался в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики", в фильмах "Крепкий орешек 5", "Чёрное море", "Замёрзшие души", вёл передачу "Фазенда".

Также играл в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова.