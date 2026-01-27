Подписчиков она призвала ничего не бояться, ведь "Бог есть, а смерти нет"

27 января 2026, 10:25, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: Telegram-канал "Маргарита Симоньян из дома"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян впервые показала свое фото без парика после одного из сеансов химиотерапии. Пост она опубликовала в Telegram-канале. Журналистка открыто рассказывает о борьбе с онкологическим заболеванием. Ранее она делилась с подписчиками, как переносит тяжелые курсы химиотерапии.

О том, в каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как идет ее лечение, – в материале amic.ru.

1 Что Маргарита Симоньян написала под своим фото без парика? Пост был очень коротким. Симоньян написала: «Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет».Подписчики выразили слова поддержки журналистке. Многие отмечают, что даже несмотря на тяжелое лечение она хорошо выглядит. Ранее Симоньян неоднократно появлялась на публике, но в париках. Впрочем, подробностей своего лечения она не скрывала и активно обсуждала тему со своими подписчиками. Например, рассказывала о выборе рыжего парика: она всегда хотела попробовать этот цвет, но не красилась, поскольку не было седых волос. В парике, в котором она теперь ходит, есть и рыжие, и седые, шутила журналистка.

2 Как идет лечение Маргариты Симоньян от рака? Известно, что Маргарита Симоньян перенесла уже не меньше трех курсов химиотерапии. А перед этим журналистке сделали операцию – ей удалили грудь. Главный редактор RT ранее подчеркивала, что лечение она проходит не в частной, а в муниципальной поликлинике по ОМС.

3 Как себя чувствует Маргарита Симоньян? По словам самой журналистки, ее состояние на фоне лечения бывает разным. После курсов химиотерапии бывает очень тяжело. «Первое время после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда обратно в больницы, часто в ближайшие, чтобы срочно прокапать и стабилизировать состояние, когда опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждений слизистой», – писала она в своем Telegram-канале При этом Симоньян отмечала, что ее не волнуют облысение, проблемы с кожей и потеря вкусовых ощущений, вызванные химиотерапией. Впрочем, бывают и более благоприятные периоды, подчеркивала главред RT. «Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом нормально. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», – писала Симоньян. В этом же посте она извинилась перед аудиторией и коллегами, что не может посещать все мероприятия, куда ее зовут. Журналистка подчеркнула, что состояние не всегда позволяет ей активно передвигаться. А химиотерапия также бьет и по иммунитету, увеличивая риск заражения инфекциями.

4 Как Симоньян психологически справляется с борьбой за жизнь? Несмотря на борьбу с раком, журналистка продолжает много работать. Так, в декабре она запустила телеканал RT в Индии: на масштабном мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. В прошлом году Симоньян выпустила книгу "В начале было Слово – в конце будет Цифра", которая показала отличные продажи, а ее тираж к январю 2026-го достиг уже 100 тысяч экземпляров. Кроме того, журналистка недавно анонсировала, что работает над книгой о своем умершем муже Тигране Кеосаяне. Несколько раз главред RT появлялась в эфире федерального ТВ. Впрочем, самой важной частью жизни для Маргариты Симоньян остается семья. «Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», – писала она. Симоньян неоднократно подчеркивала, что не боится смерти и не верит в нее. Но и сдаваться в своей борьбе она не собирается.

5 Как долго Маргарита Симоньян уже борется с раком? Как рассказывала журналистка, подозрения у нее появились летом 2025 года из-за дискомфорта в груди. Но тогда она списала все на межреберную невралгию. Диагноз "рак" Симоньян услышала 1 сентября 2025 года. Уже через несколько дней после этого она рассказала о выявлении тяжелого заболевания на телевидении. С тех пор главред RT борется за свою жизнь. Маргарита Симоньян считает, что на ней сказались последние семейные события. Напомним, в конце 2024 года режиссер Тигран Кеосаян, за которым она была замужем, перенес клиническую смерть и впал в кому. В бессознательном состоянии артист был девять месяцев: все это время супруга регулярно навещала его в больнице, а иногда и почти жила там. Но врачам не удалось спасти Кеосаяна: 26 сентября он скончался.