СК завел дело из-за прорыва дамбы в Орске

Ранее на сооружении выявляли нарушения

06 апреля 2024, 22:00, ИА Амител

Наводнение в Орске / Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Следователи возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после прорыва насыпной дамбы в Орске. Об этом сообщили в управлении СК по Оренбургской области.

Инцидент случился 5 апреля в Советском районе города, в связи с чем началось наводнение. Известно уже как минимум о трех погибших.

В рамках предварительного следствия правоохранителям предстоит оценить действия должностных лиц, которые ответственны за строительство, обслуживание и эксплуатацию сооружения.

"Интерфакс" пишет, что органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения при содержании дамбы. По версии прокуратуры, ее прорвало из-за несвоевременно принятых мер по содержанию в надлежащем техническом состоянии.

По данным МЧС России, на месте ликвидации последствий паводка работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников.