СК завел дело из-за прорыва дамбы в Орске
Ранее на сооружении выявляли нарушения
06 апреля 2024, 22:00, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после прорыва насыпной дамбы в Орске. Об этом сообщили в управлении СК по Оренбургской области.
Инцидент случился 5 апреля в Советском районе города, в связи с чем началось наводнение. Известно уже как минимум о трех погибших.
В рамках предварительного следствия правоохранителям предстоит оценить действия должностных лиц, которые ответственны за строительство, обслуживание и эксплуатацию сооружения.
"Интерфакс" пишет, что органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения при содержании дамбы. По версии прокуратуры, ее прорвало из-за несвоевременно принятых мер по содержанию в надлежащем техническом состоянии.
По данным МЧС России, на месте ликвидации последствий паводка работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников.
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