Утвердили новые направления внеурочных занятий в школах

Минпросвещения передало российским учреждениям готовые шаблоны курсов

02 августа 2026, 10:06, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Минпросвещения РФ направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год, пишет РИА Новости. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что российским школам стали доступны готовые шаблоны курсов из рекомендуемого перечня.

При этом окончательное решение о выборе конкретных программ и их объеме каждая образовательная организация принимает самостоятельно, исходя из своих ресурсов и интересов учеников.

В предложенный список вошли следующие направления:

"Разговоры о важном" — один час в неделю для 1–11-х классов;

"Россия — мои горизонты" — один час в неделю для 6–11-х классов;

"Орлята России" — один час в 1-м классе и два часа — во 2–4-х классах;

учебные сборы или начальная военная подготовка — 17 часов в 8-м классе и 35 часов — в 10-м классе.

Согласно установленным нормам, общий объем внеурочных занятий не должен превышать десяти часов в неделю. Лимиты на весь период обучения составляют: 1350 часов — в начальной школе, 1700 часов — в основной и 680 часов — в старшей.