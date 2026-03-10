"Сжигайте нас с коровами". Новосибирским сельчанам велели убить скот из-за пастереллеза
В селе засыпали снегом все выезды, оставив только один, и ввели ограничительные меры
10 марта 2026, 07:54, ИА Амител
Жители села Козиха записали видеообращение после введения карантина из-за вспышки заболевания сельскохозяйственных животных. По данным местных властей, в населенном пункте зафиксирован пастереллез, пишет Telegram-канал Barnaul 22.
Как сообщают жители, в селе засыпали снегом все выезды, оставив только один, и ввели ограничительные меры. Сельчанам также предписали отправить на убой весь скот. Однако местные жители выступили против такого решения. По их словам, животных никто не осматривал, а лабораторные исследования не проводились.
«В селе нет ни работы, ни производства, ничего. Живем чисто своим хозяйством», — рассказала одна из участниц видеообращения.
Другие жители заявили, что уничтожение скота оставит семьи без средств к существованию.
«У нас платить нечем ни за свет, ни за газ. Ни детей накормить. Дети учатся в городе. За учебу платить. Куда нам? Если приедут убирать наш скот, то только через наш труп. Пусть нас убивают. Нам что так смерть, что так смерть», — сказала одна из сельчанок.
«Тогда и нас сжигайте вместе с коровами. Коров и нас тогда, если на то пошло», — добавили жители.
По информации издания Readovka, на встрече с сельчанами глава района Олег Орел заявил, что у администрации есть документы, подтверждающие вспышку заболевания, однако на встречу он их не принес.
В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили, что владельцам скота пообещали выплатить компенсацию за уничтоженных животных — 170 рублей за килограмм мяса.
Ранее сообщалось, что работники свиноводческого предприятия "МитПром" в Алтайском крае получили уведомления об увольнении из-за вспышки пастереллеза. Предприятие расположено в Тальменском районе и входит в число крупнейших животноводческих предприятий Алтайского края. Первая вспышка заболевания произошла в начале февраля.
Отметим, с начала года в Алтайском крае в нескольких районах введен карантин по пастереллезу. В Шелаболихинском районе (личное подсобное хозяйство в селе Киприно), в Кулундинском районе (в хозяйстве ООО "Возрождение", где также содержится крупный рогатый скот) и Тальменском. Везде работают сотрудники управления ветеринарии.
08:00:08 10-03-2026
Документов никто не видел - интересный эксперимент по созданию партизанско-освободительного движения Сибири.
08:05:24 10-03-2026
зверье! Люди в селе и так выживают, корова это кормилица, а тут жиды приехали, решили не заморачиваться, проще все поубивать.
Власти только убивать и научились, что наши, что остальные.
Откуда в вас столько жестокости, люди, оопмнитесь!
08:45:26 10-03-2026
Гость (08:05:24 10-03-2026) зверье! Люди в селе и так выживают, корова это кормилица, а ... Только этими коровами они не своих детей кормить будут, а на базаре мясо продадут. Или в пельменный цех.
11:16:43 10-03-2026
Гость (08:45:26 10-03-2026) Только этими коровами они не своих детей кормить будут, а на... страх в вас живет, вы этим страхом людей заражаете
13:35:12 10-03-2026
гость (11:16:43 10-03-2026) страх в вас живет, вы этим страхом людей заражаете... А то мы у частников зараженного мяса не видели... ))) Вам все равно , что продавать, деньги не пахнут..
03:51:01 11-03-2026
Гость (08:45:26 10-03-2026) Только этими коровами они не своих детей кормить будут, а на... В чём проблема сделать экспертизу в лаборатории ?
08:41:27 10-03-2026
На вилы поднимать надо. Приехал какой то бандит, документов у него нет и все должны ему на слово поверить
08:52:04 10-03-2026
Интересно когда у народа кончится терпение? 🧐
08:54:22 10-03-2026
Сергей😎 (08:52:04 10-03-2026) Интересно когда у народа кончится терпение? 🧐... никогда
09:09:08 10-03-2026
гость (08:54:22 10-03-2026) никогда... Николашка тоже наверно так думал😀
10:48:13 10-03-2026
Сергей😎 (09:09:08 10-03-2026) Николашка тоже наверно так думал😀...
К отстранению Николашки народ не имеет никакого отношения, также как и другим якобы "народным" волеизъявлениям.
11:45:35 10-03-2026
Гость (10:48:13 10-03-2026) К отстранению Николашки народ не имеет никакого отношени... Ну да, народ при Николашки жил припеваючи, особенно уровень жизни народа повысился к 1917году😃😃😃
14:31:46 10-03-2026
Сергей😎 (11:45:35 10-03-2026) Ну да, народ при Николашки жил припеваючи, особенно уровень ... А как после 1917-го повысился не хотите рассказать?)))
14:37:21 10-03-2026
Гость (14:31:46 10-03-2026) А как после 1917-го повысился не хотите рассказать?)))... Учебник истории вам руки. Там и про план ГоЭлРо, и про сокращение рабочего времени и про бесплатное обучение писали.
08:59:31 10-03-2026
Орел Олег Анатольевич
Секретарь местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ордынского района Новосибирской области, Глава Ордынского района Новосибирской области.
Стана должно знать своих героев в лицо.
03:16:39 13-03-2026
гость (08:59:31 10-03-2026) Орел Олег АнатольевичСекретарь местного отделения Партии... Надеюсь больше не один житель нсо не проголосует за единую Россию
09:21:22 10-03-2026
вот когда уже нечего терять.
3 я экономика мира......
09:30:45 10-03-2026
Селянин, как как ни крути враг сетевого бизнеса и заодно чиновников которые с него кормятся.
09:30:54 10-03-2026
Это всё временно. Главное чтобы на выборах проголосовали за того, за кого надо.
09:41:29 10-03-2026
пообещали выплатить компенсацию за уничтоженных животных — 170 рублей за килограмм мяса
На рынке говядина от полутора тр без кости. К тому же корова это молоко, кожа. И почему на прилавках до сих пор нет сайгачатины? Сосед Казахстан по полной её ест, она в этом году в изобилии, писали, что фермерам сайгаки посевы уничтожают.
11:55:34 10-03-2026
Гость (09:41:29 10-03-2026) пообещали выплатить компенсацию за уничтоженных животных — 1... Сайгаки в Красной книге. И в Казахстане и в России.
12:54:35 10-03-2026
Гость (09:41:29 10-03-2026) пообещали выплатить компенсацию за уничтоженных животных — 1... это где? в Якутии? 850р мякоть вырезка. Но 170р это грабеж, на людей положили болт(((
09:52:25 10-03-2026
Боже,до чего мы дожили.Если лишаете людей средств существования ,тогда будьте любезны и содержите людей.Платите им пособия ,выполняйте их потребности.Как человек в селе должен выжить без своего хозяйства?Странные какие то меры.
10:38:24 10-03-2026
Повсекакий (09:52:25 10-03-2026) Боже,до чего мы дожили.Если лишаете людей средств существова... А за что им платить пособия? Они налоги не платят
11:19:14 10-03-2026
Гость (10:38:24 10-03-2026) А за что им платить пособия? Они налоги не платят... сельчане налоги не платят, потому что на селе совсем нет работы
12:02:02 10-03-2026
гость (11:19:14 10-03-2026) сельчане налоги не платят, потому что на селе совсем нет раб... И? Нет работы на селе - езжай в город. Нету налогов - нету социалки.
11:34:06 10-03-2026
Гость (10:38:24 10-03-2026) А за что им платить пособия? Они налоги не платят... За то что они граждане этой страны.И я думаю они много для неё сделали.А то как касается чего либо ,так ты должен и обязан .А как для человека ,то мы ничего тебе не должны.
12:03:53 10-03-2026
Повсекакий (11:34:06 10-03-2026) За то что они граждане этой страны.И я думаю они много для н... А путевками в санаторий всех бомжей не обеспечить? Они тоже с паспортами граждан РФ.
12:32:50 10-03-2026
Гость (12:03:53 10-03-2026) А путевками в санаторий всех бомжей не обеспечить? Они тоже ... Это таким как ты надо обеспечить лишение гражданства за поддержку подобного отношения к людям.Бомж,говоришь?А почему государство не озаботилось его судьбой ?Почему в Советском Союзе даже понятия такого не было?Видно из"патриотов"?
12:26:39 10-03-2026
Повсекакий (11:34:06 10-03-2026) За то что они граждане этой страны.И я думаю они много для н... Они на себя, всю жизнь работали, ИП не оформляли, или самозанятость. Мясо и проч.продукты продавали, детям квартиры в городе купили, вот пусть дети их и содержат
01:43:17 13-03-2026
Гость (12:26:39 10-03-2026) Они на себя, всю жизнь работали, ИП не оформляли, или с... Если такие лёгкие деньги поезжай в село заведи хозяйство поработай и купи себе квартиру, тогда узнаешь что это такое
12:56:23 10-03-2026
Гость (10:38:24 10-03-2026) А за что им платить пособия? Они налоги не платят... кому платят пособия - никогда не платят налоги, так как не с чего....
09:52:34 10-03-2026
Третий всадник апокалипсиса? Сельхозку уже не один год уничтожают не только у нас
10:10:02 10-03-2026
Инфекция очень опасная, вирус ящура с пастереллезом ещё 2 заболеваниями . Поражает мгновенно. Прививки не работают. Заболевание переносит и человек. Болезнь тяжёлая. В Тальменском районе сожгли два агро холдинга. Антибиотик в Москве не подобрали. Заболевание в очаге сотрудники ветслужбы ,росподребнадзора, россельхознадзора не смогли удержать ,проявили халатность .
11:58:55 10-03-2026
Гость (10:10:02 10-03-2026) Инфекция очень опасная, вирус ящура с пастереллезом ещё 2 ... Антибиотиков не бывает против вируса! А вот прививки как раз работают. Если вовремя делать.
10:10:52 10-03-2026
У меня один вопрос - почему нет претензий к работе СанЭпидНадзора, где профилактика, вакцинация, где работа ветеринарной службы, что их посокращали, оптимизировали мы слышали доклады, рапорта, ну вот Я так понимаю и результат не заставил себя долго ждать.....
10:30:43 10-03-2026
точно так же требовали от людей забить кур при якобы птичьем гриппе, а люди вилами отгоняли полицию от хозяйств. Теперь за коров принялись? Всеобщее безумие. Коров в деревнях осталось всего ничего. Какую опасность представляет скот, если молоко и мясо используется для личных нужд, а не для продажи?
10:58:07 10-03-2026
гость (10:30:43 10-03-2026) точно так же требовали от людей забить кур при якобы птичьем... А точно не для продажи? ...Ню-ню...
10:44:11 10-03-2026
Как может заболеть животное в частном подворье, если оно всю зиму было в стойле, на улицу не выходили животные? А вот в агро-холдингах запросто могут все разом заболеть, всех разом и вырезают, потому что мозгов нет у нашей краевой власти. Не понимает Томенко, что нужно развивать частное подворье, а не создавать мега-коровники и мега-курятники. Вот сколько нужно сгубить бедных животных из этих мега - коровников, чтобы наконец начали тратить краевые средства не на строительство агно-холдингов, а создавать условия для развития частного сектора - дешевые корма, выделение денег на социальные проекты и проч.
11:11:04 10-03-2026
гость (10:44:11 10-03-2026) Как может заболеть животное в частном подворье, если оно всю... Вы отстали от реальности!!!!, у селян нет возможности развивать скотоводство, по причине отсутствия земли для выпаса!...., всю продали !!!....
11:23:08 10-03-2026
Гость (11:11:04 10-03-2026) Вы отстали от реальности!!!!, у селян нет возможности развив... так я о том же, Алтайский край - сельскохозяйственный регион, а в селе нет условий содержать скот - нем земли для выпаса животных, нет дешевых кормов. К тому же в сёлах нет работы, люди живут, едва выживая за счет немногочисленной скотинки, у кого еще есть сил ее содержать. И тут их достают!
10:44:40 10-03-2026
Вы тут поголовно дебилы? Заразное заболевание скота, опасное для человека. С такой болезнью и в совковые времена скот жгли. Очаг заражения - АК, НСО и РА. Зря что ли несколько тысяч голов у корпораций в Тальменке сожгли - не у простых крестьян, у капиталистов. И насчет нет документов - вранье колхозанов. Есть все документы. В Митпроме уничтожили 77 тысяч свиней, современный комплекс остановился. 390 человек на увольнение - весь штат. А сопли этих уродов - это для отвода глаз - они сами это мясо жрать не станут, они его вам продадут. Вам это надо?
11:12:08 10-03-2026
Гость (10:44:40 10-03-2026) Вы тут поголовно дебилы? Заразное заболевание скота, опасное... в советское время как раз заботились о частном подворье. В деревне в каждом дворе было хозяйство, люди не голодали, как сейчас, а ели натуральные продукты.
Переживем, были хуже времена, но к людям не лезьте. Иначе на вилы напоритесь. Население деревни сейчас еле выживает.
11:24:49 10-03-2026
Гость (10:44:40 10-03-2026) Вы тут поголовно дебилы? Заразное заболевание скота, опасное... судя по лексике, зверь это вы.
12:05:44 10-03-2026
Гость (10:44:40 10-03-2026) Вы тут поголовно дебилы? Заразное заболевание скота, опасное... Бесполезно что то объяснять людям,всен равно не поймут.
13:11:01 10-03-2026
Гость (10:44:40 10-03-2026) Вы тут поголовно дебилы? Заразное заболевание скота, опасное...Зря что ли несколько тысяч голов у корпораций в Тальменке сожгли - не у простых крестьян, у капиталистов. так в корпорациях всё застраховано. Возможно, им выгоднее уничтожить поголовье и получить страховку, чем выращивать скотину.
13:20:33 10-03-2026
Гость (10:44:40 10-03-2026) Вы тут поголовно дебилы? Заразное заболевание скота, опасное... А вы в курсе, что в этих агрохолдингах каждая голова застрахована? В Экониве даже новорождённый теленок застрахован на 300000! Они ничего не потеряли! Уже заказаны новые коровы и свиньи. А вот для простого народа даже одну корову или свинью забить-это личная трагедия! В них вкладывают средства, силы, время и здоровье! Нет зарплат в своем хозяйстве, как на фермах! Многие держат для себя, чтобы с мясом или молоком жить, потому что в магазине и дорого и невкусно!Почему то не привлекают к ответственности глав этих самых предприятий! Ведь как-то же допустили распространение этой заразы! При этом у них зоотехники и ветеринары на производстве работают! А в итоге все хорошо только на бумажке! И теперь из-за халатности и безответственности должны страдать простые люди! Никто не говорит, чтобы государство выплачивало компенсации! Пусть агрохолдинги выплачивают людям и не по 170р, а полную стоимость скота забитого+моральный ущерб!
13:31:38 10-03-2026
Гость (13:20:33 10-03-2026) А вы в курсе, что в этих агрохолдингах каждая голова застрах... Да прекрасно в курсе. Но почему-то решили об этом умолчать.. А вот причину умолчания нам не озвучат.
13:57:13 10-03-2026
Гость (13:20:33 10-03-2026) А вы в курсе, что в этих агрохолдингах каждая голова застрах... Что помешало тебе застраховать теленка на 300 000 р?
01:47:39 13-03-2026
Гость (10:44:40 10-03-2026) Вы тут поголовно дебилы? Заразное заболевание скота, опасное... В советское время не убивали коров при пастереллезе, жгли трупы тех животных что не удавалось вылечить, за остальными наблюдали и заболевших лечили.
10:56:00 10-03-2026
Животное заражается через человека. Человек притаскивает домой, на колёсах машины и т.д, несмотря на то ,что коровы зимой закрыты. В Экониве сотрудников ,у кого есть животное отстраняли от работы. У многих брали кровь. Заболевание очень быстро распространилось.
11:07:33 10-03-2026
Гость (10:56:00 10-03-2026) Животное заражается через человека. Человек притаскивает дом... и что теперь, людей как и животных уничтожать? Остановитесь, безумцы!
11:09:55 10-03-2026
Если в этой деревни пришли сжигать животных, значит кто- то из населения обратился в больницу и у него анонимно посмотрели кровь и сообщили властям. А животные пока на вид здоровы, но это временное явление.
11:18:02 10-03-2026
Гость (11:09:55 10-03-2026) Если в этой деревни пришли сжигать животных, значит кто- то... кто-то да как бы, о ком-то что-то
хватит уже людей пугать
11:14:40 10-03-2026
И животных и людей конечно лечить и оказывать помощь. Человек болеет всегда в лёгкой форме, даже сам может не заметить.
11:39:19 10-03-2026
Гость (11:14:40 10-03-2026) И животных и людей конечно лечить и оказывать помощь. Челове... зато страху нагоняют... а страх очень опасен, все заражаются им без разбора. Всеобщее безумие какое-то в мире. Давайте не поддаваться страху!!!! А тех кто распространяет страх - клеймить принародно.
11:48:46 10-03-2026
Я сама не верила и не боялась , пока у одной из коров не потекла слюна, потом у всех, на вызов вет служба не приехала,уже не успевала.
12:01:33 10-03-2026
Гость (11:48:46 10-03-2026) Я сама не верила и не боялась , пока у одной из коров не по... так лечили бы антибиотиками сами, изолируйте корову от остальных животных. Чем раньше начнется лечение, тем шанс быстрее выздороветь.
11:53:59 10-03-2026
170 руб. вернуть за 1 кг.? Странная арифметика...
Мясо коровы стоит в 3 раза больше. Чтобы вырастить корову и она начала доиться нужно 3 года. Вот и умножаем 500 руб. на количество кг. животного и на 36 (месяцев).
12:04:03 10-03-2026
провакцинировать в очаге заражения коров, а больных лечить антибиотиками. Но всех-то зачем губить?
12:29:32 10-03-2026
гость (12:04:03 10-03-2026) провакцинировать в очаге заражения коров, а больных лечить а... Лечение в планы власти не входит, только уничтожение, тем более подходящий случай...
12:43:29 10-03-2026
Сергей😎 (12:29:32 10-03-2026) Лечение в планы власти не входит, только уничтожение, тем бо... скорее всего, лекарства не запасены. Но почему от этого должны страдать люди и животные?
16:59:43 11-03-2026
гость (12:04:03 10-03-2026) провакцинировать в очаге заражения коров, а больных лечить а... А затем, что указивка такая сверху пришла. Всё по плану...
12:36:38 10-03-2026
Я думаю защитники животных будут рады купить мясо больных животных или колбаску сделанную из больной коровки. А потом громче всех будут кричать, что власти не принимали мер.
13:22:14 10-03-2026
Все что нужно знать по этой теме-Данное заболевание у людей регистрируется редко. До середины XX века было описано менее ста случаев инфекции у людей. Затем заболевание стало регистрироваться не более 5 раз в год. Источником инфекции служат многие виды животных. Чаще всего пастереллёз развивается в результате укусов кошек и собак. Возможно также проникновение заболевания через слизистые оболочки. От человека к человеку случаев заражения не наблюдалось[6].
13:44:02 10-03-2026
Обычное дело для деревенских - продать городским зараженное мясо/ молоко, сами есть не будут.
13:54:31 10-03-2026
Гость (13:44:02 10-03-2026) Обычное дело для деревенских - продать городским зараженное ... А что, можно продать без проверки ветслужбы?
17:52:46 10-03-2026
Смотрите шире- зачищается поляна очень большая. Страдают деревни по всей Сибири. Сообщения идут из Иркутска, Новосибирска, Омска, Томска, везде идёт скот под нож! Документов и анализов в большинстве случаев даже не предъявляли и не брали проб! Кто с документами о прививках , так же не помогает, сжигают! Деревни берут в клещи и некуда деться. А теперь вишенка - какому производителю это выгодно? Моментально появляется а магазинах говядина , Свинина, оленина а по документам чуть ли не Китай!
22:15:25 13-03-2026
Эта вакханалия по уничтожению домашнего скота и птицы идёт уже несколько лет по всей стране. Чей-то заказ!!! Либо в угоду большим корпорациям, либо готовят управляемый голод и хаос. Люди, объединяйтесь и отстаивайте свое имущество и права.
05:42:16 19-03-2026
Гость (08:05:24 10-03-2026) зверье! Люди в селе и так выживают, корова это кормилица, а ... Они нелюди,а полицаи проплоченые с министрами,замами и прочими уродами проводившие терорестическую акцию по уничтожению скота сельчан,не имея на это права полномочия,разрешения и прчих необходимых докуиентов так-как ни один факт заражения не подтверждён и не проводились анализы лабораторно. Ни одно лицо ответственное по выявлению ,определению болезни животных документов не предоставилло,а спустя длителное время при конфликте с предприниматилями названи и трактовку болезни высосал с пальца,что было подхвачено продажными чинушами.Эта акция была чинушами подготовлега за несколько месяцев раннее и хорошо спланирована,так как скотину со двора забирали без хозяе,тоесть проникновение со взломом в чужое имущество для нанесения морального,материального вреда как хозяину так и государству Россицской федерации.Почему рядом стоящие фермы компании мираторга не тронули.Мираторг имея милиарды хорошо оплатил акцию,убрав конкурентов и тутже получив дешовую силу в неограниченом количестве работников.Становится монополистом не только в этой области но и в других.К томуже мпроизводить поставку мяснтх изделий из-за рубежа по дешовке так как его в связи санкциями в избытке.Подтверждением тому были фермерские возмещения к правительству как сша так и европейскому союзу.Смысла нету перечислять страни с указанием дат.Факт был и остался.Всё написаное подтвердится чернз пару месяцев.Работу за грош предложат,поставка мясных издели из-за рубежа попрёт жд.,авиа.,водным транспотром, но в РОССИи цена будет выше крыши и продук не первой свежети.Что до молочной продукции,то в Россию поставляется спикером госдумыВолодиным пальмовое масло.Патия розграна,конкуретов нет,птратив сотку миллиона получат миллиардную прибыль на одураченом народе РФ.