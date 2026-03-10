"Сжигайте нас с коровами". Новосибирским сельчанам велели убить скот из-за пастереллеза

В селе засыпали снегом все выезды, оставив только один, и ввели ограничительные меры

10 марта 2026, 07:54, ИА Амител

Жители села Козиха записали видеообращение после введения карантина из-за вспышки заболевания сельскохозяйственных животных. По данным местных властей, в населенном пункте зафиксирован пастереллез, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

Как сообщают жители, в селе засыпали снегом все выезды, оставив только один, и ввели ограничительные меры. Сельчанам также предписали отправить на убой весь скот. Однако местные жители выступили против такого решения. По их словам, животных никто не осматривал, а лабораторные исследования не проводились.

«В селе нет ни работы, ни производства, ничего. Живем чисто своим хозяйством», — рассказала одна из участниц видеообращения.

Другие жители заявили, что уничтожение скота оставит семьи без средств к существованию.

«У нас платить нечем ни за свет, ни за газ. Ни детей накормить. Дети учатся в городе. За учебу платить. Куда нам? Если приедут убирать наш скот, то только через наш труп. Пусть нас убивают. Нам что так смерть, что так смерть», — сказала одна из сельчанок.

«Тогда и нас сжигайте вместе с коровами. Коров и нас тогда, если на то пошло», — добавили жители.

По информации издания Readovka, на встрече с сельчанами глава района Олег Орел заявил, что у администрации есть документы, подтверждающие вспышку заболевания, однако на встречу он их не принес.

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили, что владельцам скота пообещали выплатить компенсацию за уничтоженных животных — 170 рублей за килограмм мяса.

Ранее сообщалось, что работники свиноводческого предприятия "МитПром" в Алтайском крае получили уведомления об увольнении из-за вспышки пастереллеза. Предприятие расположено в Тальменском районе и входит в число крупнейших животноводческих предприятий Алтайского края. Первая вспышка заболевания произошла в начале февраля.

Отметим, с начала года в Алтайском крае в нескольких районах введен карантин по пастереллезу. В Шелаболихинском районе (личное подсобное хозяйство в селе Киприно), в Кулундинском районе (в хозяйстве ООО "Возрождение", где также содержится крупный рогатый скот) и Тальменском. Везде работают сотрудники управления ветеринарии.