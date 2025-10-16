Обменять старую квартиру на новую. Барнаульский застройщик запустил программу трейд-ин
Новые квартиры предлагают в жилом комплексе "Широта"
Застройщик ЖК "Широта" объявил о запуске программы трейд-ин. Это возможность обменять вашу квартиру на новую в строящемся жилом комплексе без долгих поисков покупателей и лишней бюрократии. Условия программы amic.ru рассказали в отделе продаж компании.
Как обменять старую квартиру на новую?
Механизм прост:
- застройщик выкупает вашу квартиру;
- вы покупаете новое жилье в квартале "Широта".
Что важно, вы сможете жить в своей квартире до сдачи дома. Предложение действует при условии покупки новой квартиры в первом корпусе.
Это удобно, быстро и безопасно. Вам не нужно выставлять недвижимость на продажу, вести переговоры и ждать сделки. Застройщик проводит оценку квартиры открыто, без условий "со звездочкой". Все этапы сделки сопровождают менеджеры застройщика.
Для многих семей это возможность решить жилищный вопрос быстрее и без лишнего стресса: продать старое жилье и сразу переехать в новое.
Где находится "Широта"?
"Широта" – это современный проект комфорт-класса, расположенный по адресу ул. Просторная, 390. Кирпичные дома, большой выбор планировок, благоустроенные просторные дворы и продуманная инфраструктура с детскими садами и школой в квартале – жить здесь будет хорошо.
Первый дом уже готовится к сдаче. Работы на завершающем этапе, скоро здание будет введено в эксплуатацию и начнется приемка квартир. Это значит, что покупатели смогут не только заключить сделку в рамках трейд-ин, но и получить ключи от нового жилья в ближайшие месяцы.
Подробности о покупке квартиры в этом жилом комплексе можно узнать по телефону 8 (3852) 555-705. Менеджеры помогут выбрать подходящий вариант и предложат выгодные условия.
Застройщик ООО "СЗ СибКомИнвест". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10:43:53 16-10-2025
спасибо, не надо мне квартиру на отшибе, работникам аэропорта предложите
10:48:06 16-10-2025
Гость (10:43:53 16-10-2025) спасибо, не надо мне квартиру на отшибе, работникам аэропорт... Скоро там будет вся городская жизнь)
12:16:22 16-10-2025
Гость (10:48:06 16-10-2025) Скоро там будет вся городская жизнь) ... никогда от слова никогда-заднее место и есть заднее место, независим от от того как ты его украсишь. .
13:55:40 17-10-2025
Гость (12:16:22 16-10-2025) никогда от слова никогда-заднее место и есть заднее место, н... Пенсионерам привет
13:13:52 16-10-2025
Гость (10:48:06 16-10-2025) Скоро там будет вся городская жизнь) ... Она еще не началась даже за Попова, если смотреть по Павлику в сторону Аэропорта. А уже некоторые домики там просятся под реновацию. Ни заехать ни выехать.
13:55:17 17-10-2025
Гость (10:43:53 16-10-2025) спасибо, не надо мне квартиру на отшибе, работникам аэропорт... Я так понимаю, ты пенсионер или студент, т.к. вся молодежь среднего возраста как раз и проживает в том районе. Живу на отшибе,5 маг в паре минут ходьбы + 3 ТЦ и кинотеатр в 7 минутах
14:16:24 17-10-2025
Гость (10:43:53 16-10-2025) спасибо, не надо мне квартиру на отшибе, работникам аэропорт... Там на Трактовой Попова работы на пол Барнаула хватит,добираться 5-10 мин
11:25:56 16-10-2025
Продай так им квартиру а стройку заморозят, сиди потом вообще без квартиры