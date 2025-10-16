НОВОСТИНедвижимость

Обменять старую квартиру на новую. Барнаульский застройщик запустил программу трейд-ин

Новые квартиры предлагают в жилом комплексе "Широта"

16 октября 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJpvZap

Застройщик ЖК "Широта" объявил о запуске программы трейд-ин. Это возможность обменять вашу квартиру на новую в строящемся жилом комплексе без долгих поисков покупателей и лишней бюрократии. Условия программы amic.ru рассказали в отделе продаж компании.

Как обменять старую квартиру на новую?

Механизм прост:

  • застройщик выкупает вашу квартиру;
  • вы покупаете новое жилье в квартале "Широта".

Что важно, вы сможете жить в своей квартире до сдачи дома. Предложение действует при условии покупки новой квартиры в первом корпусе.

Это удобно, быстро и безопасно. Вам не нужно выставлять недвижимость на продажу, вести переговоры и ждать сделки. Застройщик проводит оценку квартиры открыто, без условий "со звездочкой". Все этапы сделки сопровождают менеджеры застройщика.

Для многих семей это возможность решить жилищный вопрос быстрее и без лишнего стресса: продать старое жилье и сразу переехать в новое.

ЖК "Широта" / Иллюстрация предоставлена застройщиком ООО "СЗ Сибкоминвест"

Где находится "Широта"?

"Широта" – это современный проект комфорт-класса, расположенный по адресу ул. Просторная, 390. Кирпичные дома, большой выбор планировок, благоустроенные просторные дворы и продуманная инфраструктура с детскими садами и школой в квартале – жить здесь будет хорошо. 

Первый дом уже готовится к сдаче. Работы на завершающем этапе, скоро здание будет введено в эксплуатацию и начнется приемка квартир. Это значит, что покупатели смогут не только заключить сделку в рамках трейд-ин, но и получить ключи от нового жилья в ближайшие месяцы.

Подробности о покупке квартиры в этом жилом комплексе можно узнать по телефону 8 (3852) 555-705. Менеджеры помогут выбрать подходящий вариант и предложат выгодные условия.

Застройщик ООО "СЗ СибКомИнвест". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ИП Андреева Елена Александровна

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:43:53 16-10-2025

спасибо, не надо мне квартиру на отшибе, работникам аэропорта предложите

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:06 16-10-2025

Гость (10:43:53 16-10-2025) спасибо, не надо мне квартиру на отшибе, работникам аэропорт... Скоро там будет вся городская жизнь)

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:22 16-10-2025

Гость (10:48:06 16-10-2025) Скоро там будет вся городская жизнь) ... никогда от слова никогда-заднее место и есть заднее место, независим от от того как ты его украсишь. .

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:40 17-10-2025

Гость (12:16:22 16-10-2025) никогда от слова никогда-заднее место и есть заднее место, н... Пенсионерам привет

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:52 16-10-2025

Гость (10:48:06 16-10-2025) Скоро там будет вся городская жизнь) ... Она еще не началась даже за Попова, если смотреть по Павлику в сторону Аэропорта. А уже некоторые домики там просятся под реновацию. Ни заехать ни выехать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:17 17-10-2025

Гость (10:43:53 16-10-2025) спасибо, не надо мне квартиру на отшибе, работникам аэропорт... Я так понимаю, ты пенсионер или студент, т.к. вся молодежь среднего возраста как раз и проживает в том районе. Живу на отшибе,5 маг в паре минут ходьбы + 3 ТЦ и кинотеатр в 7 минутах

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:24 17-10-2025

Гость (10:43:53 16-10-2025) спасибо, не надо мне квартиру на отшибе, работникам аэропорт... Там на Трактовой Попова работы на пол Барнаула хватит,добираться 5-10 мин

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:56 16-10-2025

Продай так им квартиру а стройку заморозят, сиди потом вообще без квартиры

  13 Нравится
Ответить
