В Алтайском крае будут судить мужчину, обезобразившего девушке лицо
Обвиняемый разбил о лицо знакомой бокал
12 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Житель Бийска предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью. Он кинул в девушку стеклянный бокал, что впоследствии обезобразило ее лицо. Об этом сообщает алтайский Следком.
28 августа 2024 года бийчанин отдыхал в одном из ресторанов Белокурихи. Он собирался покинуть заведение вместе с компанией друзей, но увидел за соседним столиком свою знакомую. В ходе разговора они начали ссориться, после чего обвиняемый вылил в лицо девушке содержимое бокала. Затем он с силой разбил бокал о ее лицо.
"Своими противоправными действиями злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения, являющиеся неизгладимыми и повлекшими обезображивание ее лица. Остатками стекла он также причинил резаные раны пытавшемуся вступиться за девушку мужчине", – подчеркнули в ведомстве.
Также известно, что ранее злоумышленник отбывал наказание за совершение тяжкого преступления против личности.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
15:40:00 12-11-2024
зачем судить? он обезобразил ему лицо подрихтовать чтобы уродом стал... - сами разберутся без всяких там судов