В Алтайском крае будут судить мужчину, обезобразившего девушке лицо

Обвиняемый разбил о лицо знакомой бокал

12 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Житель Бийска предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью. Он кинул в девушку стеклянный бокал, что впоследствии обезобразило ее лицо. Об этом сообщает алтайский Следком.

28 августа 2024 года бийчанин отдыхал в одном из ресторанов Белокурихи. Он собирался покинуть заведение вместе с компанией друзей, но увидел за соседним столиком свою знакомую. В ходе разговора они начали ссориться, после чего обвиняемый вылил в лицо девушке содержимое бокала. Затем он с силой разбил бокал о ее лицо.

"Своими противоправными действиями злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения, являющиеся неизгладимыми и повлекшими обезображивание ее лица. Остатками стекла он также причинил резаные раны пытавшемуся вступиться за девушку мужчине", – подчеркнули в ведомстве.

Также известно, что ранее злоумышленник отбывал наказание за совершение тяжкого преступления против личности.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.