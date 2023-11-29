В Алтайском крае обновили пять дорог, которые ведут на любимые туристами объекты

Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

29 ноября 2023, 12:20, ИА Амител

Дорога / Фото предоставлено Министерством транспорта Алтайского края

Пять дорог, которые ведут на популярные среди туристов места отдыха, привели в порядок в Алтайском крае. Общая протяженность отремонтированных участков составляет 39 км, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края. Теперь поездка на отдых станет гораздо комфортнее. Рассказываем, какие дороги стали лучше.

К соленому озеру в Завьялово

Сразу два участка общей протяженностью шесть километров отремонтировали дорожники на трассе Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе. Здесь пришлось фрезеровать дорожное полотно, укладывать основание из щебеночно-песчаной смеси, затем – нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. А также нанесли дорожную разметку и установили знаки. Теперь маршрут к популярному соленому озеру в селе Завьялово стал безопаснее и удобнее.

К Белокурихе

Восемь километров обновили на дороге Бийск – Белокуриха в Смоленском районе. На этом участке дорожники уложили два слоя покрытия, установили обочины из асфальтогранулята, металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку из термопластика и установили дорожные знаки. В Минтрансе подчеркивают: ремонт этой дороги был важен, так как по ней проходит маршрут до города-курорта федерального значения Белокуриха.

Дорога/Фото предоставлено Министерством транспорта Алтайского края

К водопадам Аврора и Спартак

На автомобильной дороге Алейск – Чарышское работы проводились в двух районах: Усть-Калманском и Чарышском. Общая протяженность обновленных участков составила порядка 11 километров. Ремонт вели методом холодного ресайклинга. Это подразумевает фрезерование старого покрытия, устройство основания из щебня с добавлением цемента, что позволяет увеличить срок службы дорожного полотна.

Трасса очень важна. Она входит в опорную сеть региона, также по ней проходит туристический маршрут к природным достопримечательностям Чарышского района – водопаду Аврора и Спартак, а также к горе Колокольня.

К озерам Яровое и Малиновое

Девять километров дороги обновили в Славгородском районе на участке от города Славгорода до села Бурсоль. Дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесли разметку и установили знаки. Трасса ведет к курортному городу Яровое и Малиновому озеру, которое имеет уникальный ярко-малиновый оттенок воды благодаря наличию микроорганизмов, вырабатывающих розовый пигмент.

На Колывань

Пять километров обновили на трассе Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе. Специалисты выполнили срезку существующего асфальтобетонного покрытия, устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, провели работы по уширению земляного полотна и устройству покрытия, нанесли разметку и установили знаки дорожного движения. Курьинский район богат памятниками природы регионального значения – озеро Белое, озеро Моховое, гора Синюха.

"Алтайский край славится своей природой, озерами, санаториями, люди съезжаются сюда не только летом, но и в любое другое время года. Поэтому чтобы сохранять и развивать туристическую привлекательность региона, нужно обеспечивать комфортное и безопасное движение по дорогам для жителей и гостей. В прошлом году мы обновили семь туристических направлений, их общая протяженность составила 40 км. Работа ведется и будет продолжена в дальнейшем", – отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.