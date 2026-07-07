Сибирь под ударом. Как украинские БПЛА атаковали Омск и куда они еще могут прилететь
Дальность полетов дронов растет, работает также агентура неприятеля, считают эксперты
07 июля 2026, 10:25, ИА Амител
Атака беспилотников ВСУ на крупнейший российский НПЗ в Омске ставит вопрос о безопасности объектов "нефтянки" в сибирских регионах, убеждены наблюдатели. Тем более что украинская сторона активно модернизирует свои дроны, повышая дальность их полетов. Подробности — в материале amic.ru.
Прилет в "промышленный узел"
В ночь на 6 июля украинскими беспилотниками был атакован Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). При этом региональные власти не сразу признали их прилет, сообщив поначалу об атаке на "промышленный узел" города.
Судя по фото и видео в соцсетях, прилетевший в Омск аппарат очень похож на беспилотный комплекс FP-1 украинской компании Firepoint, который может пролетать более 3000 километров, сообщил член-корреспондент Российской инженерной академии, специалист по беспилотным летательным аппаратам Максим Кондратьев.
«Это модернизированная версия беспилотного комплекса самолетного типа дальнего радиуса действия, дрон-камикадзе, который уже может пролетать расстояние более 3,4 тыс. км. Расстояние до Омского НПЗ от границы с Украиной — 2,5 тыс. км. При этом аппарат летит не по прямой, а скрываясь, скажем так, в складках рельефа, облетая комплексы ПВО. Поэтому долететь теоретически может», — рассказал он amic.ru.
Собеседник напомнил, что украинская сторона постепенно наращивает дальность проникновения своих БПЛА:
«Заявления об этом уже были неоднократно. Если раньше дальность составляла 2 тыс. км, то сейчас уже более 3,5 тыс. км. Некоторые модели действительно способны преодолеть такое расстояние».
Ложная тревога в Новосибирске
В соседней Новосибирской области режим беспилотной опасности был объявлен 6 июля в 21:45. Некоторые местные жители якобы увидели в небе БПЛА и сообщили об этом в РСЧС.
Региональное управление МЧС призывало граждан по возможности оставаться дома и находиться в помещении "без окон с капитальными стенами". Находящимся в своих квартирах рекомендовалось не подходить к окнам, а пребывающим на улице или в автотранспорте — направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Правда, позднее губернатор региона Андрей Травников заявил, что опасности прилетов БПЛА в области нет.
«После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет, режим беспилотной опасности отменен. Желаю всем спокойной ночи!» — написал Травников в Мах-канале.
Второй прилет
Стоит напомнить, что первая атака дронов ВСУ на крупнейшее предприятие по переработке нефти в РФ произошла в августе 2024 года, о чем amic.ru уже напоминал. Тогда на НПЗ произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Сотрудникам была оказана необходимая медицинская помощь, и они вернулись к своей работе. Не привела атака и к приостановке производственной деятельности завода.
Ряд телеграм-каналов сообщили, что беспилотники угодили в технологические колонны одной из установок НПЗ.
Для справки. На Омском НПЗ производится каждый восьмой литр автомобильного бензина, каждый десятый литр дизтоплива и каждый седьмой литр авиационного керосина в России, сообщает пресс-служба предприятия. Установленная мощность завода — около 20,5 млн тонн нефти в год, глубина переработки нефти — до 100%. Всего НПЗ выпускает свыше 50 наименований продукции, занимается производством топлива "Евро-5".
Работала агентура?
Учитывая расстояние от украинской границы до Омска примерно в 2,5 тыс. км, запускался БПЛА, по всей видимости, с территории другой страны, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Даже если БПЛА летит со скоростью 200 километров в час, то десять часов полета — слишком долгий путь, чтобы остаться незамеченным. Видимо, прилетел все-таки откуда-то поближе — скажем, с территории России или из Казахстана», — поделился он своим мнением с amic.ru.
Версию о запуске из Казахстана или даже с территории РФ следует рассматривать серьезно, соглашается Максим Кондратьев:
«Можно вспомнить об операции "Паутина" ВСУ и Главного управления разведки Украины, в ходе которой диверсанты организовали цех по сборке дронов на территории Российской Федерации. Поэтому гипотетически возможно организовать эти подпольные цеха по сборке на территории Казахстана и оттуда их запускать».
Для справки. Операция "Паутина" ВСУ началась летом 2025 года. Предусматривает атаку дронов-камикадзе по военным и промышленным объектам на территории РФ руками местных жителей. Первая атака была произведена 1 июня 2025 года на военные аэродромы "Дягилево", "Оленья", "Иваново" и "Белая".Казахстан — страна с не очень высокой плотностью населения, напоминает эксперт:
«На протяжении многих десятков километров там порой отсутствуют населенные пункты. Это может позволять диверсантам быстро выезжать, разворачивать пункты старта, стартовать и быстро покидать место. Усиленного контроля за ввозом на территорию Казахстана элементов для беспилотных комплексов нет. Так что эту гипотезу нужно рассмотреть самым внимательным образом».
Возможно также участие в произошедшей атаке агентуры Киева, не исключает Дандыкин:
«В свое время российские паспорта были выданы многим приехавшим с Украины, практически без разбора. Конечно, подавляющее большинство из них — порядочные граждане, но, возможно, затесались и завербованные агенты СБУ и ГУР. Стоит учесть, что часть Сибири у нас не слишком заселена, поэтому завезти комплектующие БПЛА, собрать их на месте и запустить с транспортного средства вполне вероятно».
В ближайшее время военному руководству страны необходимо уделить внимание отдаленным регионам, в том числе в Сибири, где находятся предприятия нефтяной отрасли. Именно по ним ВСУ будут пытаться нанести удары, убежден Василий Дандыкин:
«Киев пытается реализовать задачу нанесения ущерба, хотя бы временного, нефтяной отрасли. И нам нужно внимательно подходить к безопасности там, где находятся соответствующие крупные объекты. Эта задача реализуется в рамках 40-дневной операции с целью побудить Россию выйти из военного конфликта. Поэтому нам следует максимально усилить оборону таких объектов».
10:35:46 07-07-2026
спокойно и обыденно такие новости пишут неужели никто не волнуется?
11:18:57 07-07-2026
Гость (10:35:46 07-07-2026) спокойно и обыденно такие новости пишут неужели никто не вол... а что волноваться то? Вы дорогу переходите же волнуетесь, а при этом количество неадекватов за рулем колоссально.
11:26:51 07-07-2026
Гость (11:18:57 07-07-2026) а что волноваться то? Вы дорогу переходите же волнуетесь, а ... Да особо одаренные пешики на свой красный переходят и даже не волнуются
00:02:04 08-07-2026
Гость (10:35:46 07-07-2026) спокойно и обыденно такие новости пишут неужели никто не вол... интересно, а можно писать новости раздраженно и уникально? Журналисты делают свою работу, так же как скорая помощь на выезде на инфаркт или поличиция при убийстве. Переживают ли исполнители - безусловно в меру человечности, видно ли это пострадавшему...нет.
10:39:28 07-07-2026
Война отрасль мирового хозяйства.
Экономика мелких пакостей - дроны, отключение интернета, санкции, утильсборы всякие.
Одни на фронт, другие занимают их место.
10:41:44 07-07-2026
Нет бензина - сожгут урожай, скажут дроны.
00:09:24 08-07-2026
Вежливый Человек (10:41:44 07-07-2026) Нет бензина - сожгут урожай, скажут дроны.... аполитично рассуждаете, надеюсь не все такие в правительстве, иначе туго придется
10:44:16 07-07-2026
"Поэтому нам следует максимально усилить оборону таких объектов"
Кому нам? Эксперт, что ли не в курсе, что государство у нас самоустранилось от защиты таких объектов, в правительстве, буквально, сказали "защищайте свои объекты сами".
Вот, полюбуйтесь, что недавно заявил один из них:
"Министр финансов России Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что предприятия, подвергающиеся атакам беспилотников, должны сами оплачивать свою защиту...Государство готово помогать координацией и предоставлять информацию об угрозах, но финансовое обеспечение систем противодействия БПЛА — задача бизнеса...Представители нефтяных компаний пока официально не комментируют позицию ведомства."
11:12:01 07-07-2026
Гость (10:44:16 07-07-2026) "Поэтому нам следует максимально усилить оборону таких объек... на окраине сотни частных ПВО-компаний охраняют объекты бизнеса. Спасение утопающих - дело самих утопающих.
11:44:40 07-07-2026
Гость (11:12:01 07-07-2026) на окраине сотни частных ПВО-компаний охраняют объекты бизне... 1. У утопающих может возникнуть резонный вопрос - мы платим государству за то, что он вроде как нас защищает. В том числе. И тут внезапно выясняется, что налоги с нас собрали, а защищать себя мы должны сами. 2. Отличное предложение - раздать оружие частникам, получив энное количество небольших частных армий. Я даже не знаю, право, что потом может пойти не так.
12:09:16 07-07-2026
Гость (11:44:40 07-07-2026) 1. У утопающих может возникнуть резонный вопрос - мы платим ... Связанные с топливным бизнесом в последние 5 лет озолотились, в том числе и на оборонных заказах. Крупные используют много схем для оптимизации налогов. Это вам не дед с бабкой, съехавшиеся для сдачи старухиной квартиры в аренду ради прибавки к пенсии. С последних налог возьмут в обязательном порядке.
13:05:51 07-07-2026
Гость (12:09:16 07-07-2026) Связанные с топливным бизнесом в последние 5 лет озолотились... Если схема оптимизации законна - вопрос к тому, кто оставил дыру в законе. Это раз. Два - предприятие заплатило налоги и вольно распоряжаться чистой прибылью по своему усмотрению. И тут приходит, скажем так, Шариков и говорит - че-то вам тут жирно, а дайте-ка еще на что-нибудь. Типа на охрану. Как думаете, сколько предприятий после такого будет нормально платить налоги, думая, что вот после-то от них наконец отстанут?.. На вопрос с раздачей оружия непонятно кому вы, естессно, предпочли не отвечать. Потому что если, как тут уже предлагали, раздать населению пулеметы, то часть их отнюдь не дроны начнет сбивать, а стрелять по соседям, к примеру. Про умение всем этим управлять и попадать в цель я уже просто молчу.
14:23:53 07-07-2026
Гость (13:05:51 07-07-2026) Если схема оптимизации законна - вопрос к тому, кто оставил ... Не, ну можно ждать, когда государство защитит. Сильно поможет предприятию, если прилетит сегодня-завтра? Киевские и без шариковых вынесут ваш объект. Вы поди и в вопросах личной безопасности полагаетесь исключительно на полицию? Интересно, почему некоторые нанимают телохранителей. Да в каждом магазине есть охранники! Зачем, не подскажете? И многие охранники с правом ношения оружия, у ЧОПов есть официальные разрешения от Росгвардии. Не знаете об этом? Что тогда ерничаете про шариковых и массовую раздачу оружия кому попало? Простые охранники, не вооруженные, все получают удостоверения в Росгвардии, при этом их проверяют по линии МВД, снимают отпечатки и другую биометрию.
18:14:21 07-07-2026
Гость (11:44:40 07-07-2026) 1. У утопающих может возникнуть резонный вопрос - мы платим ... Вы с Луны свалились со своим праведным гневом? Сидите, возмущайтесь, пока вас не раздолбает в хлам беспилотник! Считаю, что надо быть реалистами, не ждать объявления военного положения, когда государство, например, просто изымет на законных основаниях внедорожники у граждан, плюс прочие подобные решения. Оружие давно есть в частных охранных предприятиях (частных армиях, по – вашему), только дополнить специальным антидроновым. Специалисты из числа ветеранов СВО тоже есть. Бизнес же не возмущается, что платит налоги, а оставить ворота завода нараспашку нельзя; нанимает охранников от хулиганов и воров, от всех, кто посягает на имущество.
21:34:29 07-07-2026
Гость (10:44:16 07-07-2026) "Поэтому нам следует максимально усилить оборону таких объек... А что не так сказал Силуянов ? - владельцы этих НПЗ и должны озаботиться защитой свое собственности - пусть вкладывают свои сверхдоходы в безопасность, привлекают специалистов из МО и оплачивают их работу. А так они хорошо устроились, от прилетов оборудованию наносится ущерб, но оборудование застраховано значит владелец нпз получит хорошую компенсацию, правительство выделит субсидию несмотря на разные заявления, топливо какое никакое продается - доходы есть - о чем горевать владельцу нпз ?
00:08:02 08-07-2026
Гость (21:34:29 07-07-2026) А что не так сказал Силуянов ? - владельцы этих НПЗ и должны... Дай чего куришшш, уж больно забористая видать. У нас министерство то как зовется? А? Окей, давай закроем глаза на НПЗ, а заводы которые работают по гособоронзаказу, вроде тоже не в государственной собственности, так ведь? А водоконал? А энергетика? Т.е. трах бах --- проблемы коммерсантов все? А у нас гуманитарная катастрофа видимо...дай курнуть все таки, а?
10:57:44 07-07-2026
думаю, что очень комфортно - внутренней топливный рынок переформатировать, и параллельно массу других гаек затянуть.
10:58:04 07-07-2026
В связи со сложившейся обстановкой предлагаю установить вокруг Барнаула несколько колец противовоздушной обороны, а так же выдавать населению тяжёлые зенитные пулемёты с тепловизорами для защиты от дронов. Оборудовать пилотажные самолеты Як-52 и Ан-2 крупнокалиберными пулемётами и постоянно патрулировать небо. Сейчас не нужны реактивные самолеты за много денег, сейчас нужны обычные одномоторные пилотажки с большим баком и пулемётами.
11:07:03 07-07-2026
Гость (10:58:04 07-07-2026) В связи со сложившейся обстановкой предлагаю установить вокр... я бы предложил 10 тыщ за уши того кто запускает по городу дроны. ловите такого диверсанта отрезаете ему уши и получаете за них деньги а безухого сдаете уже особистам. Можно наверное и руки отрубить чтоб не запускал
11:25:14 07-07-2026
Гость (11:07:03 07-07-2026) я бы предложил 10 тыщ за уши того кто запускает по городу др... Дроны запускают укронацисты. Едь к ним, отрежь, привези сюда, сдай за десятку.
Только мне кажется ты купишь в детском мире пнопластовый самолётик и будешь выслеживать пенсионеров и детей...
11:46:22 07-07-2026
Гость (11:07:03 07-07-2026) я бы предложил 10 тыщ за уши того кто запускает по городу др... А потом кто-нибудь отрежет что-нибудь тебе. И замаешься доказывать, что ты-то ничего не запускал. Уши твои будут нужны тому, кто захочет получить награду.
11:24:08 07-07-2026
Гость (10:58:04 07-07-2026) В связи со сложившейся обстановкой предлагаю установить вокр... Тепловизоры то зачем?
12:58:43 07-07-2026
Гость (11:24:08 07-07-2026) Тепловизоры то зачем?... Ночью все мобильные экипажи ПВО с тепловизорами охотятся на дроны. ПНВ устарели.
12:09:26 07-07-2026
Гость (10:58:04 07-07-2026) В связи со сложившейся обстановкой предлагаю установить вокр... Вы, на самолёте сбиваете дрон, он падает в жилой дом и гибнут люди. Вопрос, что с вами сделают правоохранительные органы и как на долго вы сядете?
14:06:17 07-07-2026
ВВП (12:09:26 07-07-2026) Вы, на самолёте сбиваете дрон, он падает в жилой дом и гибну... Способ придумали в Малороссии. Рабочий. Только у них самолетики забрали охранять Питер.
16:48:30 07-07-2026
Гость (10:58:04 07-07-2026) В связи со сложившейся обстановкой предлагаю установить вокр... Як-18 и АН-2 бензин кушаютЬ, а яво нема? Так что мимо кассы. Может воздушных змеев запускать, дешево и сердито.
00:13:55 08-07-2026
Гость (10:58:04 07-07-2026) В связи со сложившейся обстановкой предлагаю установить вокр... Барнаул то кому нужен нынче? Трансмаш там вроде что то делает на оборонку, ну если рабочее получилось...ну ротор что то подводним, а может и не подводникам, ...мне кажется капля в море. Живем спокойненько :)
11:08:32 07-07-2026
Есть много видео, как в течение месяца после начала конфликта в Иране над топливными емкостями в Эмиратах и других соседях возвели огромные металлические каркасы наподобие танковых мангалов. В самом Иране много инфраструктуры закопано в землю или в вырубленные в скалах пещеры.
12:42:11 07-07-2026
Гость (11:08:32 07-07-2026) Есть много видео, как в течение месяца после начала конфликт... Танковые мангалы - это сильно!!!
13:54:43 07-07-2026
Гость (12:42:11 07-07-2026) Танковые мангалы - это сильно!!! ... Если такую защиту от беспилотников строят вокруг разных объектов, будь то танки или нефтехранилища, значит, есть смысл.
11:28:40 07-07-2026
Гость (10:58:04 07-07-2026) В связи со сложившейся обстановкой предлагаю установить вокр... Со стороны казахстана надо отслеживать в первую очередь.
12:10:09 07-07-2026
Гость (11:28:40 07-07-2026) Со стороны казахстана надо отслеживать в первую очередь. ... протяжённость границы с Казахстаном 7.5 тысяч км.
представляешь?
12:32:09 07-07-2026
таки да. (12:10:09 07-07-2026) протяжённость границы с Казахстаном 7.5 тысяч км.предста... В нашем крае 7,5 т км? Датчики на звук беспилотников, визуальное наблюдение. Во время ВОВ колхозники и рабочие, завидев в небе вражеские самолеты, тут же сообщали куда надо.
12:46:53 07-07-2026
Гость (12:32:09 07-07-2026) В нашем крае 7,5 т км? Датчики на звук беспилотников, визуа... А у России с казахами граница только у Алтайского края? И как колхозники с рабочими сразу сообщали куда следует? Ладно про колхозников еще можно придумать что они стога сена поджигали и дымом сигналы подавали. А как рабочие делали? Ох уж эти зумеры...
14:01:00 07-07-2026
Гость (12:46:53 07-07-2026) А как рабочие делали? Ох уж эти зумеры... Ну тут тоже придумать можно, например, молотком по рельсе стучали и так по цепочке...
21:40:04 07-07-2026
таки да. (12:10:09 07-07-2026) протяжённость границы с Казахстаном 7.5 тысяч км.предста... и что ???
11:42:32 07-07-2026
Расстояние до Омского НПЗ от границы с Украиной — 2,5 тыс. км. При этом аппарат летит не по прямой, а скрываясь, скажем так, в складках рельефа, облетая комплексы ПВО.
Т.е. комплексов ПВО у нас недостаточно? Почему? И зачем строить такие крупные НПЗ, ведь опыт в 1941-1945 годах показал, что к голоду в Ленинграде привело то, что были построены огромные склады для продуктов, вместо многих маленьких, огромные и разбомбили при помощи агентов и предателей, а люди обречены были умирать от голода. Почему наши правители ничему не учатся.? Это же вредительство так поступать. И пропускать на 2500км это за гранью. Хотя скорее всего с КЗ твари запускают. А может и свои твари есть. Помните как было: Чеченские боевики смогли беспрепятственно добраться до Москвы и захватить заложников на мюзикле «Норд-Ост» в октябре 2002 года благодаря заблаговременной логистической подготовке, разделению на малые группы и коррупции на дорожных постах.
11:44:50 07-07-2026
Скоро попрут продажи электричек и солнечных панелей.
11:59:03 07-07-2026
Поставьте камеры, вместо борьбы с мирным населением по вопросу ВПН направьте средства на отслеживания откуда летят. Такое ощущение - геноцид
12:36:29 07-07-2026
Гость (11:59:03 07-07-2026) Поставьте камеры, вместо борьбы с мирным населением по вопро... те, кто может это сделать от атак не страдают, а на остальных им плевать
14:24:33 07-07-2026
Гость (11:59:03 07-07-2026) Поставьте камеры, вместо борьбы с мирным населением по вопро... Правильное ощущение
12:01:58 07-07-2026
такую большую дальность заявляет неприятель, он всегда врет, я бы не доверял тому, что они говорят, что они способны пролететь 3500
12:10:02 07-07-2026
Гость (10:44:16 07-07-2026) "Поэтому нам следует максимально усилить оборону таких объек... Не нам, а вам... 35 лет слышу подобные выссказывания из Кремля.
12:11:46 07-07-2026
Все решается в верхах а мы с вами никто.И всегда прав тот - у кого прав больше
13:01:53 07-07-2026
Гость (12:11:46 07-07-2026) Все решается в верхах а мы с вами никто.И всегда прав тот - ... Ракетную опасность можно переждать в подвале, но лучше переждать в Монако.
19:18:30 07-07-2026
Гость (13:01:53 07-07-2026) Ракетную опасность можно переждать в подвале, но лучше переж... Как показывает недавний инцидент, Монако - тоже не панацея
12:37:18 07-07-2026
"В ночь на 6 июля украинскими беспилотниками был атакован Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). При этом региональные власти не сразу признали их прилет" ------------Шило в мешке не утаишь.
12:49:25 07-07-2026
Гость (12:37:18 07-07-2026) "В ночь на 6 июля украинскими беспилотниками был атакован Ом... Ну хоть признали.
13:28:26 07-07-2026
Ну объявили ракетную тревогу- а куда прятаться? Адреса бомбоубежищ засекречены- а в подвалы как некоторые предлагают прятаться нельзя- завалит и если еще живой- то сгоришь заживо.
14:20:43 07-07-2026
"Конечно, подавляющее большинство из них — порядочные граждане, но, возможно, затесались и завербованные агенты СБУ и ГУР."
Пожалуй, врядли можно считать "бегунков" порядочными. Порядочные отстались Родину защищать - ЛНР и ДНР. А "бегунки", в случае чего, дальше побегут - на Восток или в Китай. Это просто нагрузка на нашу страну.
20:30:02 07-07-2026
но, возможно, затесались и завербованные агенты СБУ и ГУР
и кто же ими должен заниматься?
03:54:32 08-07-2026
А не надо паспорт РФ раздавать в виде подарков, налево и направо, как в Казахии нужно сделать - есть гражданство РФ или другой страны - всё, гражданство Казахстана автоматически теряешь и более до конца жизни ты его больше не получишь. А мы нараздавали паспортов РФ всем, кому не лень, и пофиг, что у всех остались их родные паспорта, 18 исполнилось - и раз! - домой уехал, и служите вы сами в армии, на СВО никто не мобилизует. Красота, денег в России можно заработать, все пособия социальные получать на детей, но как коснётся чего серьёзно, тут их сдует на родину.
08:56:49 08-07-2026
Я в политике ничего не понимаю но решилась написать,может ожесточить въезд иностранных граждан?кто то корректировал этот прилет дронов,? Летел он целенаправленно, почему наши не бьют по их аэродромам? Чтожимы такие гуманные?
11:10:02 08-07-2026
Гость (10:44:16 07-07-2026) "Поэтому нам следует максимально усилить оборону таких объек... За счет зарплат топ менеджеров. И сверх прибылей.
А особенно у кого дворцы.
Так как нанимают телохранителей.
Так пусть привлекут ветеранов ПВО .
Купят андронновое оборудование с дробовиками и себе на крыше организацуют ПВО .
Так и НПЗ сформируют ЧОП вокруг выставят посты воздушного наблюдения закупят малые средства ПВО и дроновые ружья и ПЗРК и дробовики и Утёсы и средств обнаружения и фиксации. Камеры с дороги направят на воздух.
А то шрафы за превышение скорости это могут.
И платите хорошое деньги ветеранами пенсионерам ПВО и все будет ок.
Самое главное, что правительство разрешило!
Действуйте жирные коты.
19:10:49 09-07-2026
Хорошо, что на Алтае нет нпз, дожили.