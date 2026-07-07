Сибирь под ударом. Как украинские БПЛА атаковали Омск и куда они еще могут прилететь

Дальность полетов дронов растет, работает также агентура неприятеля, считают эксперты

07 июля 2026, 10:25, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Атака беспилотников ВСУ на крупнейший российский НПЗ в Омске ставит вопрос о безопасности объектов "нефтянки" в сибирских регионах, убеждены наблюдатели. Тем более что украинская сторона активно модернизирует свои дроны, повышая дальность их полетов. Подробности — в материале amic.ru.

Прилет в "промышленный узел"

В ночь на 6 июля украинскими беспилотниками был атакован Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). При этом региональные власти не сразу признали их прилет, сообщив поначалу об атаке на "промышленный узел" города.

Судя по фото и видео в соцсетях, прилетевший в Омск аппарат очень похож на беспилотный комплекс FP-1 украинской компании Firepoint, который может пролетать более 3000 километров, сообщил член-корреспондент Российской инженерной академии, специалист по беспилотным летательным аппаратам Максим Кондратьев.

«Это модернизированная версия беспилотного комплекса самолетного типа дальнего радиуса действия, дрон-камикадзе, который уже может пролетать расстояние более 3,4 тыс. км. Расстояние до Омского НПЗ от границы с Украиной — 2,5 тыс. км. При этом аппарат летит не по прямой, а скрываясь, скажем так, в складках рельефа, облетая комплексы ПВО. Поэтому долететь теоретически может», — рассказал он amic.ru.

Собеседник напомнил, что украинская сторона постепенно наращивает дальность проникновения своих БПЛА:

«Заявления об этом уже были неоднократно. Если раньше дальность составляла 2 тыс. км, то сейчас уже более 3,5 тыс. км. Некоторые модели действительно способны преодолеть такое расстояние».

Ложная тревога в Новосибирске

В соседней Новосибирской области режим беспилотной опасности был объявлен 6 июля в 21:45. Некоторые местные жители якобы увидели в небе БПЛА и сообщили об этом в РСЧС.

Региональное управление МЧС призывало граждан по возможности оставаться дома и находиться в помещении "без окон с капитальными стенами". Находящимся в своих квартирах рекомендовалось не подходить к окнам, а пребывающим на улице или в автотранспорте — направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Правда, позднее губернатор региона Андрей Травников заявил, что опасности прилетов БПЛА в области нет.

«После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет, режим беспилотной опасности отменен. Желаю всем спокойной ночи!» — написал Травников в Мах-канале.

Второй прилет

Стоит напомнить, что первая атака дронов ВСУ на крупнейшее предприятие по переработке нефти в РФ произошла в августе 2024 года, о чем amic.ru уже напоминал. Тогда на НПЗ произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Сотрудникам была оказана необходимая медицинская помощь, и они вернулись к своей работе. Не привела атака и к приостановке производственной деятельности завода.

Ряд телеграм-каналов сообщили, что беспилотники угодили в технологические колонны одной из установок НПЗ.

Для справки. На Омском НПЗ производится каждый восьмой литр автомобильного бензина, каждый десятый литр дизтоплива и каждый седьмой литр авиационного керосина в России, сообщает пресс-служба предприятия. Установленная мощность завода — около 20,5 млн тонн нефти в год, глубина переработки нефти — до 100%. Всего НПЗ выпускает свыше 50 наименований продукции, занимается производством топлива "Евро-5".

Работала агентура?

Учитывая расстояние от украинской границы до Омска примерно в 2,5 тыс. км, запускался БПЛА, по всей видимости, с территории другой страны, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Даже если БПЛА летит со скоростью 200 километров в час, то десять часов полета — слишком долгий путь, чтобы остаться незамеченным. Видимо, прилетел все-таки откуда-то поближе — скажем, с территории России или из Казахстана», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Версию о запуске из Казахстана или даже с территории РФ следует рассматривать серьезно, соглашается Максим Кондратьев:

«Можно вспомнить об операции "Паутина" ВСУ и Главного управления разведки Украины, в ходе которой диверсанты организовали цех по сборке дронов на территории Российской Федерации. Поэтому гипотетически возможно организовать эти подпольные цеха по сборке на территории Казахстана и оттуда их запускать».

Для справки. Операция "Паутина" ВСУ началась летом 2025 года. Предусматривает атаку дронов-камикадзе по военным и промышленным объектам на территории РФ руками местных жителей. Первая атака была произведена 1 июня 2025 года на военные аэродромы "Дягилево", "Оленья", "Иваново" и "Белая".Казахстан — страна с не очень высокой плотностью населения, напоминает эксперт:

«На протяжении многих десятков километров там порой отсутствуют населенные пункты. Это может позволять диверсантам быстро выезжать, разворачивать пункты старта, стартовать и быстро покидать место. Усиленного контроля за ввозом на территорию Казахстана элементов для беспилотных комплексов нет. Так что эту гипотезу нужно рассмотреть самым внимательным образом».

Возможно также участие в произошедшей атаке агентуры Киева, не исключает Дандыкин:

«В свое время российские паспорта были выданы многим приехавшим с Украины, практически без разбора. Конечно, подавляющее большинство из них — порядочные граждане, но, возможно, затесались и завербованные агенты СБУ и ГУР. Стоит учесть, что часть Сибири у нас не слишком заселена, поэтому завезти комплектующие БПЛА, собрать их на месте и запустить с транспортного средства вполне вероятно».

В ближайшее время военному руководству страны необходимо уделить внимание отдаленным регионам, в том числе в Сибири, где находятся предприятия нефтяной отрасли. Именно по ним ВСУ будут пытаться нанести удары, убежден Василий Дандыкин: