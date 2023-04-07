В Барнауле пропал 12-летний подросток

Местонахождение мальчика неизвестно с 6 апреля

07 апреля 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"

12-летний подросток пропал в Барнауле. Как сообщает алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт", 6 апреля мальчик ушёл гулять и не вернулся.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в чёрную куртку, спортивные штаны и тёмно-синие кроссовки.

Если вам известно о местонахождении пропавшего, сообщить об этом можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.