В Алтайском крае пожары уничтожили более 200 центнеров заготовленных кормов

В результате этих пожаров никто не пострадал

01 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 31 октября в Алтайском крае произошла серия пожаров на частных подворьях, в результате которых огонь уничтожил более 200 центнеров корма для скота.

Первое возгорание случилось в селе Кокши Советского района. К моменту прибытия пожарных сарай уже горел открытым пламенем, создавая угрозу распространения огня на близлежащие строения. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров, уничтожено 90 центнеров заготовленного сена.

Еще один инцидент произошел в селе Мартыново Ельцовского района – здесь огонь уничтожил 120 центнеров корма.

По данным МЧС по Алтайскому краю, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Наиболее вероятная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.

