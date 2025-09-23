Пожар уничтожил 10 тонн сена в селе Алтайского края из-за неисправного трактора

На месте происшествия работали четверо огнеборцев на двух единицах техники

23 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Уборка сена в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Первый пожар произошел днем 22 сентября в селе Николаевка Благовещенского района. Там загорелось сено, огонь удалось ликвидировать силами пожарных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Еще один случай зарегистрирован неподалеку от поселка Алексеевского Панкрушихинского района. На тракторной телеге сгорело 10 тонн сена, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В тушении участвовали шесть сотрудников МЧС и три единицы техники.

«По предварительным данным, причиной пожара в Николаевке стало неосторожное обращение с огнем. В Панкрушихинском районе возгорание могло возникнуть из-за неисправности механизмов транспортного средства», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в селе Комариха Шипуновского района днем 10 сентября произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 120 центнеров сена.