В Алтайском крае мужчина поджег 30 тюков сена из неприязни к односельчанину
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
24 октября 2025, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские раскрыли поджог тридцати стогов сена в селе Листвянка Топчихинского района.
Как сообщили в краевом управлении МВД, в отделение обратился 46-летний местный житель, заявив, что неизвестные подожгли его тюки сена на окраине села. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.
Участковому удалось оперативно установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний односельчанин потерпевшего. На допросе мужчина признался, что поджог устроил из личной неприязни к владельцу сена.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Поджигателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
сено жалко, коровок жалко. Они при чём?