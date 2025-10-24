В Алтайском крае мужчина поджег 30 тюков сена из неприязни к односельчанину

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

24 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Уборка сена в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае полицейские раскрыли поджог тридцати стогов сена в селе Листвянка Топчихинского района.

Как сообщили в краевом управлении МВД, в отделение обратился 46-летний местный житель, заявив, что неизвестные подожгли его тюки сена на окраине села. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Участковому удалось оперативно установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний односельчанин потерпевшего. На допросе мужчина признался, что поджог устроил из личной неприязни к владельцу сена.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Поджигателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.