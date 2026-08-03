На одну вакансию врача приходится всего 1,1 резюме, наблюдается критическая нехватка и дворников

03 августа 2026, 11:04, ИА Амител

Электрик / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае сохраняется острый дефицит кадров по ряду профессий — данные актуальны на июль 2026 года. Особенно не хватает специалистов в медицинской и фармацевтической сферах. Так, на одну вакансию врача приходится лишь 1,1 активного резюме при норме от 4,0, а на место фармацевта‑провизора — 2,2 резюме. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Напряженная ситуация наблюдается и среди руководящего состава медучреждений: на позицию главного врача или заведующего отделением — всего 3,4 резюме. У среднего медперсонала показатель чуть выше: 3,7 резюме на вакансию медсестры или медбрата.

Критический дефицит отмечен в сфере ЖКХ: на вакансию дворника приходится всего одно резюме. Также остро не хватает электромонтажников, электромонтеров и техников‑электриков — 2,9 резюме на место. Слесари и сантехники тоже в дефиците: 2,3 резюме на вакансию.

«Среди рабочих специальностей напряженность сохраняется у токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (2,7 резюме), монтажников (3,0), автослесарей (3,4). В сфере услуг и торговли нехватка кадров тоже заметна: у поваров, пекарей и кондитеров — 2,3 резюме, у агентов по недвижимости — 3,4, у агрономов — 3,7, а на место продавца‑консультанта или кассира приходится 3,8 резюме», — говорится в публикации.

Директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева пояснила, что структура спроса в регионе формирует такой кадровый дисбаланс. На рабочий персонал приходится 33% всех вакансий в крае, еще 20% — на строительство, 19% — на производство и сервисное обслуживание. Именно эти направления наиболее емкие по потребности в кадрах.

Из‑за дефицита зарплаты в этих сегментах заметно выше средних по региону. Медианная зарплата для рабочего персонала сейчас составляет 83,7 тыс. рублей, для строителей — 104 тыс. рублей, а для специалистов сферы производства — 86,1 тыс. рублей.