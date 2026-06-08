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В Алтайском крае реконструируют 15 км дорог в трех районах

Объявлен конкурс на поиск подрядчика с бюджетом 769 млн рублей

08 июня 2026, 10:26, ИА Амител

На ремонт выделено 300 млн рублей, что позволит проложить 18 км нового асфальта / Фото: из архива amic.ru
На ремонт выделено 300 млн рублей, что позволит проложить 18 км нового асфальта / Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае готовятся к реконструкции участков автодорог в Ельцовском, Косихинском и Кытмановском районах. На эти цели выделен бюджет в размере 769 млн рублей — конкурс по поиску подрядчика уже объявлен и размещен на сайте ЕИС "Закупки".

Подрядчику предстоит обновить около 15 км дорожного полотна. В перечень участков, подлежащих ремонту, вошли:

  • трасса Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области (участки с 123‑го по 129‑й км и с 129‑го по 134‑й км в Ельцовском районе);
  • дорога Косиха — Каркавино — Лосиха (участок с 0 по 1,8 км в Косихинском районе);
  • маршрут Кытманово — Порошино — Клюквенный (участок с 5‑го по 10‑й км в Кытмановском районе).

Объем работ включает несколько этапов: срезку старого дорожного покрытия и укладку нового, замену водопропускных труб, укрепление обочин, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение разметки.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 24 июня, а победителя конкурса планируют определить 26 июня. Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к приемке дорог, отремонтированных по нацпроекту.

Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

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Комментарии 1

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Нормас

14:15:21 08-06-2026

Чет я не пойму, несколько дней назад выходила новость о ремонте 22-х км дорог за 1,6 млрд, а тут 15 км за 769 млн. В чем прикол? Подешевела работа или материал за несколько дней?

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