В Алтайском крае реконструируют 15 км дорог в трех районах

Объявлен конкурс на поиск подрядчика с бюджетом 769 млн рублей

08 июня 2026, 10:26, ИА Амител

На ремонт выделено 300 млн рублей, что позволит проложить 18 км нового асфальта / Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае готовятся к реконструкции участков автодорог в Ельцовском, Косихинском и Кытмановском районах. На эти цели выделен бюджет в размере 769 млн рублей — конкурс по поиску подрядчика уже объявлен и размещен на сайте ЕИС "Закупки".

Подрядчику предстоит обновить около 15 км дорожного полотна. В перечень участков, подлежащих ремонту, вошли:

трасса Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области (участки с 123‑го по 129‑й км и с 129‑го по 134‑й км в Ельцовском районе);

дорога Косиха — Каркавино — Лосиха (участок с 0 по 1,8 км в Косихинском районе);

маршрут Кытманово — Порошино — Клюквенный (участок с 5‑го по 10‑й км в Кытмановском районе).

Объем работ включает несколько этапов: срезку старого дорожного покрытия и укладку нового, замену водопропускных труб, укрепление обочин, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение разметки.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 24 июня, а победителя конкурса планируют определить 26 июня. Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к приемке дорог, отремонтированных по нацпроекту.