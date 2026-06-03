В Барнауле приступили к приемке дорог, отремонтированных по нацпроекту

Первыми комиссия оценила улицу Антона Петрова и Малый Павловский тракт

03 июня 2026, 15:47, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле началась приемка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Первыми комиссия оценила два проблемных участка, на которые жаловались жители, — улицу Антона Петрова и Малый Павловский тракт, сообщает пресс-служба мэрии.

Выездное совещание провел заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Вместе с ним работу подрядчика оценили депутаты гордумы Дмитрий Денисов и Дмитрий Абалымов, а также главный инженер подрядной организации "Сибинвест" Андрей Жиляков.

Улица Антона Петрова — важная транспортная артерия, которая проходит через три района: Индустриальный, Ленинский и Железнодорожный. На участке от Попова до Малахова (1,5 километра) обновили нечетную сторону. Дорога связывает крупные транспортные узлы, и ее состояние напрямую влияет на пробки и безопасность, в том числе на маршруты общественного транспорта.

Малый Павловский тракт тоже не менее значим. Отремонтированный километр в границах Сиреневой и Шумакова — это основной дублер Павловского тракта, одной из самых загруженных магистралей, соединяющей центр со спальными районами.

Главный инженер подрядчика Андрей Жиляков рассказал, что на обоих объектах провели полный комплекс работ. Дорожники отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, частично заменили бордюры, отрегулировали высоту колодцев и установили искусственные неровности.

«Объекты сданы досрочно. На верхний слой покрытия предоставляется гарантия — пять лет», — отметил Жиляков.

Андрей Курышин сообщил, что сейчас в работе еще два объекта нацпроекта: улица Попова (от Павловского тракта до Георгия Исакова) и дорога от проспекта Космонавтов до 9-го Заводского проезда. В планах — ремонт улиц Солнечная Поляна, второго участка Попова, а также проспектов Строителей и Ленина.

Особое внимание — главной магистрали города. Уже в июне начнут ремонт проспекта Ленина от Димитрова до площади Октября. Чтобы не создавать пробок и минимизировать неудобства для горожан, фрезеровать старое покрытие и укладывать новый асфальт будут ночью.

«Обращаюсь к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к проводимым работам: мы постараемся минимизировать неудобства для горожан», — отметил Андрей Курышин.

Всего в этом году на капитальный ремонт дорог по нацпроекту выделено 717 миллионов рублей. Запланированы работы на девяти участках. Кроме того, губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил дополнительные 145 миллионов рублей.

На них отремонтируют еще пять участков: улицы Эмилии Алексеевой (от Малахова до Ленина), Шукшина (от Юрина до Г. Исакова), Парфенова (от Воровского до берега Оби), дорогу от поселка Березовка до СНТ "Луговое" и дороги в микрорайоне Сибирская Долина. В сумме в этом году капитально отремонтируют более 26 километров дорог.

Депутат гордумы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрий Денисов, подводя итоги, поблагодарил администрацию за работу и отметил качество ремонта на Малом Павловском тракте. По его словам, на эти участки жаловались жители, депутаты передавали информацию в мэрию, и совместными усилиями удалось добиться результата.