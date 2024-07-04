В Алтайском крае школьники впервые повторно сдавали ЕГЭ

По поручению президента с этого года выпускники имеют право пересдать экзамен

04 июля 2024, 20:35, ИА Амител

Логотип ЕГЭ / Фото: пресс-служба Минобрнауки Алтайского края

Возможность пересдать ЕГЭ появилась с этого года у одиннадцатиклассников по поручению Владимира Путина. Заново сдать экзамен в Алтайском крае предпочли 1343 выпускника, для чего отвели два дня – 4 и 5 июля, сообщает пресс-служба Минобра Алтайского края.

Как рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур краевого Минобрнауки Наталья Полосина, после повторной сдачи ранее полученный результат будет аннулирован.

"В случае если выпускники не смогли набрать баллы по базовым предметам, которые необходимы для получения аттестата, они пересдадут русский язык и базовую математику в сентябре этого года", – сказала Полосина.

Самым популярным предметом для пересдачи стало обществознание, на него записалось 443 человека. Информатику собрались пересдать 205 выпускников, профильную математику – 185.