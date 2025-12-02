В Алтайском крае стало значительно больше предложений подработки для пенсионеров
Наибольший спрос отмечается на водителей такси и экспедиторов
02 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирован значительный рост числа предложений подработки для пенсионеров. Согласно исследованию сервиса "Авито Подработка", в январе – октябре 2025 года количество таких вакансий увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение составляет 54 547 рублей в месяц при неполной занятости.
Самый высокий рост спроса отмечен в сфере транспортных услуг:
- водитель такси – количество предложений выросло в 2,5 раза (+148%), средняя зарплата – около 74 839 руб/мес;
- водитель-экспедитор – рост в 2,3 раза (+132%), среднее вознаграждение порядка 101 876 руб/мес;
- курьер – рост предложений на 75%, средняя оплата – 53 652 руб/мес.
«Бизнес все чаще предлагает подработку пенсионерам – такие исполнители ценятся за опыт и ответственный подход», – комментирует директор сервиса Сергей Яськин.
Он отмечает, что и интерес самих пенсионеров к частичной занятости растет: по России количество откликов от исполнителей старше 65 лет за третий квартал 2025 года увеличилось на 44%.
Эксперты дают несколько ключевых рекомендаций для безопасного поиска подработки:
- выбирать проверенные компании и изучать отзывы;
- официально оформлять трудовые отношения;
- четко согласовывать все условия сотрудничества до начала работы.
«Грамотный подход к поиску подработки поможет без рисков получить дополнительный доход», – подчеркивает старший директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова.
Ранее работающим пенсионерам предложили давать дополнительный "антивыгорательный" отпуск.
09:26:00 02-12-2025
Среднее предлагаемое вознаграждение составляет 54 547 рублей в месяц при неполной занятости -- да ну нафиг
09:50:12 02-12-2025
Пенсионеру курьером ? Мозгов то нет совсем ? С его то здоровьем, наверное чтобы как можно быстрее в ящик сыграл, иначе это никак не воспринять.
10:04:08 02-12-2025
Гость (09:50:12 02-12-2025) Пенсионеру курьером ? Мозгов то нет совсем ? С его то здоров... Смотря какой "пенсионер".
10:43:09 02-12-2025
Кхм... (10:04:08 02-12-2025) Смотря какой "пенсионер".... По возрасту конечно, они же нищие у нас в стране. Военному нет смысла, у них и так пенсия неплохая
10:43:38 02-12-2025
Гость (09:50:12 02-12-2025) Пенсионеру курьером ? Мозгов то нет совсем ? С его то здоров... ПФР одобряет!
10:29:11 02-12-2025
Пенсу зароботать 50 000 - это фантазия причем причем с сарксзмом.Пожилым людям ходить то в тягость а подработка курьером - ха ха ха и бла бла бла...
13:56:53 02-12-2025
Какой же враг человечества это придумал?