В Алтайском крае стало значительно больше предложений подработки для пенсионеров

Наибольший спрос отмечается на водителей такси и экспедиторов

02 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован значительный рост числа предложений подработки для пенсионеров. Согласно исследованию сервиса "Авито Подработка", в январе – октябре 2025 года количество таких вакансий увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение составляет 54 547 рублей в месяц при неполной занятости.

Самый высокий рост спроса отмечен в сфере транспортных услуг:

водитель такси – количество предложений выросло в 2,5 раза (+148%), средняя зарплата – около 74 839 руб/мес;

водитель-экспедитор – рост в 2,3 раза (+132%), среднее вознаграждение порядка 101 876 руб/мес;

курьер – рост предложений на 75%, средняя оплата – 53 652 руб/мес.

«Бизнес все чаще предлагает подработку пенсионерам – такие исполнители ценятся за опыт и ответственный подход», – комментирует директор сервиса Сергей Яськин.

Он отмечает, что и интерес самих пенсионеров к частичной занятости растет: по России количество откликов от исполнителей старше 65 лет за третий квартал 2025 года увеличилось на 44%.

Эксперты дают несколько ключевых рекомендаций для безопасного поиска подработки:

выбирать проверенные компании и изучать отзывы;

официально оформлять трудовые отношения;

четко согласовывать все условия сотрудничества до начала работы.

«Грамотный подход к поиску подработки поможет без рисков получить дополнительный доход», – подчеркивает старший директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова.

