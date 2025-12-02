НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае стало значительно больше предложений подработки для пенсионеров

Наибольший спрос отмечается на водителей такси и экспедиторов

02 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае зафиксирован значительный рост числа предложений подработки для пенсионеров. Согласно исследованию сервиса "Авито Подработка", в январе – октябре 2025 года количество таких вакансий увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение составляет 54 547 рублей в месяц при неполной занятости.

Самый высокий рост спроса отмечен в сфере транспортных услуг:

  • водитель такси – количество предложений выросло в 2,5 раза (+148%), средняя зарплата – около 74 839 руб/мес;
  • водитель-экспедитор – рост в 2,3 раза (+132%), среднее вознаграждение порядка 101 876 руб/мес;
  • курьер – рост предложений на 75%, средняя оплата – 53 652 руб/мес.

«Бизнес все чаще предлагает подработку пенсионерам – такие исполнители ценятся за опыт и ответственный подход», – комментирует директор сервиса Сергей Яськин.

Он отмечает, что и интерес самих пенсионеров к частичной занятости растет: по России количество откликов от исполнителей старше 65 лет за третий квартал 2025 года увеличилось на 44%.

Эксперты дают несколько ключевых рекомендаций для безопасного поиска подработки:

  • выбирать проверенные компании и изучать отзывы;
  • официально оформлять трудовые отношения;
  • четко согласовывать все условия сотрудничества до начала работы.

«Грамотный подход к поиску подработки поможет без рисков получить дополнительный доход», – подчеркивает старший директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова.

Ранее работающим пенсионерам предложили давать дополнительный "антивыгорательный" отпуск.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:26:00 02-12-2025

Среднее предлагаемое вознаграждение составляет 54 547 рублей в месяц при неполной занятости -- да ну нафиг

Avatar Picture
Гость

09:50:12 02-12-2025

Пенсионеру курьером ? Мозгов то нет совсем ? С его то здоровьем, наверное чтобы как можно быстрее в ящик сыграл, иначе это никак не воспринять.

Avatar Picture
Кхм...

10:04:08 02-12-2025

Гость (09:50:12 02-12-2025) Пенсионеру курьером ? Мозгов то нет совсем ? С его то здоров... Смотря какой "пенсионер".

Avatar Picture
Гость

10:43:09 02-12-2025

Кхм... (10:04:08 02-12-2025) Смотря какой "пенсионер".... По возрасту конечно, они же нищие у нас в стране. Военному нет смысла, у них и так пенсия неплохая

Avatar Picture
Гость

10:43:38 02-12-2025

Гость (09:50:12 02-12-2025) Пенсионеру курьером ? Мозгов то нет совсем ? С его то здоров... ПФР одобряет!

Avatar Picture
Гость

10:29:11 02-12-2025

Пенсу зароботать 50 000 - это фантазия причем причем с сарксзмом.Пожилым людям ходить то в тягость а подработка курьером - ха ха ха и бла бла бла...

Avatar Picture
Гость

13:56:53 02-12-2025

Какой же враг человечества это придумал?

