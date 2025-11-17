НОВОСТИОбщество

Это поможет сохранить в строю работников с высокой квалификацией

17 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Работающим пенсионерам и работникам предпенсионного возраста предложили давать дополнительный оплачиваемый пятидневный отпуск, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект уже направили в правительство РФ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», – подчеркнул Слуцкий.

Он пояснил, что такой дополнительный отпуск поможет сохранить в строю работников с высокой квалификацией.

Ранее в Госдуме предложили не включать выходные в число отпускных дней. Если поправки примут, то 28 дней отпуска будут состоять исключительно из рабочих будней.

Отпуск на море / Фото: Ezequiel Garrido / unsplash.com

Эксперт раскритиковал идею сократить россиянам отпуска и новогодние каникулы

Профсоюзный активист назвал несостоятельной попытку оправдать урезание социальных прав граждан сложным положением экономики РФ
Гость

14:13:53 17-11-2025

Выходить на пенсию в 70 и 75 лет предложили россиянам в Госдуме. По словам депутата Бессараб, таким образом граждане смогут увеличить свои будущие выплаты более чем в два раза.
Если россиянин будет работать ещё 10 лет, после пенсионного возраста, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Гость

14:38:37 17-11-2025

Пенсионеров тогда поганой метлой не выгонишь. Или это должно быть очень исключительным случаем.

Гость

17:16:00 17-11-2025

Гость (14:38:37 17-11-2025) Пенсионеров тогда поганой метлой не выгонишь. Или это должно...
да, а кто работать-то будет? зумеры там в очередь стоят? парочку на одну вакансию принять можно, чтоб хоть по очереди на работу ходили, наверно, а вдруг там еще и думать нужно?

Гость

08:41:21 18-11-2025

Гость (17:16:00 17-11-2025) да, а кто работать-то будет? зумеры там в очередь стоят?... Я же говорю про исключительные случаи. Мой пример: я заместитель директора государственного предприятия, мне 42 года, обещана должность директора после его ухода на пенсию. Ему 69 лет, сидит и уходить не планирует. А зачем, если заместитель все вытягивает?

Гость

16:00:39 17-11-2025

Так если дело любимое, то отпуск не нужен. А если не любимое, то и само дело не нужно.

Афиноген

10:28:51 18-11-2025

Сейчас ,наверно ,все пенсионеры страны вынуждены работать ,чтобы обеспечить себе сносный уровень жизни.А также вынуждены работать те ,кого "осчастливила" нынешняя власть поднятием пенсионного возраста на пять лет.Причём работа не всегда связана с офисом, многие пашут и за станком.А здоровье в этом возрасте у человека уже изнашивается.Проблемы с суставами,с сердечно-сосудистой системой,артриты,артрозы,инфаркты,инсульты и много других болезней.Люди ,по сути ,поставлены на грань выживания.Поэтому эта добавка к отпуску для этой категории слабовата.Надо ,как минимум 10 дней дополнительного отпуска. Ещё находятся среди депутатов ,те у кого хватает совести предлагать пенсионерам работать ещё 10 лет ради получения повышенной пенсии впоследствии.

