Это поможет сохранить в строю работников с высокой квалификацией

17 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Работающим пенсионерам и работникам предпенсионного возраста предложили давать дополнительный оплачиваемый пятидневный отпуск, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект уже направили в правительство РФ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», – подчеркнул Слуцкий.

Он пояснил, что такой дополнительный отпуск поможет сохранить в строю работников с высокой квалификацией.

Ранее в Госдуме предложили не включать выходные в число отпускных дней. Если поправки примут, то 28 дней отпуска будут состоять исключительно из рабочих будней.