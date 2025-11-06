Эксперты раскритиковали предложение о перерасчете выплат работающим пенсионерам

Собеседники amic.ru нашли в предложениях партии Миронова больше политики, чем экономических расчетов

06 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Выдвинутое депутатами Госдумы предложение о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров за восемь лет имеет под собой не социально-экономическую, а политическую основу, поэтому вряд ли будет реализовано, заявили опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее члены фракции "Справедливая Россия" – Сергей Миронов (лидер фракции) и Валерий Гартунг – направили в кабмин проект закона, предусматривающий перерасчет пенсий за период 2016-2024 годов для граждан пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность. Как уточняет "Парламентская газета", авторы документа предложили пересчитать выплаты работающим пенсионерам за указанный период и произвести доплаты. Миронов пояснил, что индексация выплат работающим пенсионерам, как известно, не производилась с 2016 по 2024 год – ее вернули с 1 января 2025 года, это позволило увеличить размеры пенсий для 7,8 млн граждан РФ.Как отметила эксперт по пенсионному праву Елена Беркетова, инициатива справедливороссов – это чистый пиар:

«Сродни предлагаемым ежегодно представителями этой фракции законопроектам о выплате 13-й пенсии в конце года всем пенсионерам. У такой выплаты за восемь лет нет никакого экономического обоснования».

Собеседница подчеркнула, что всем работающим пенсионерам, конечно же, очень хочется, чтобы такие выплаты были произведены, однако при нынешнем состоянии нашей экономики это нереально:

«В условиях дефицита бюджета и грядущего ужесточения налоговых требований к малому и среднему бизнесу такое предложение не пройдет».

Как считает другой собеседник – источник, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, – в предложении СР куда больше политики и предвыборного популизма, чем экономических расчетов, что не вызывает удивления, если учесть условия, в которых выдвигалась эта инициатива.