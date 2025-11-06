Эксперты раскритиковали предложение о перерасчете выплат работающим пенсионерам
Собеседники amic.ru нашли в предложениях партии Миронова больше политики, чем экономических расчетов
06 ноября 2025, 07:15, ИА Амител
Выдвинутое депутатами Госдумы предложение о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров за восемь лет имеет под собой не социально-экономическую, а политическую основу, поэтому вряд ли будет реализовано, заявили опрошенные amic.ru эксперты.
Ранее члены фракции "Справедливая Россия" – Сергей Миронов (лидер фракции) и Валерий Гартунг – направили в кабмин проект закона, предусматривающий перерасчет пенсий за период 2016-2024 годов для граждан пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность. Как уточняет "Парламентская газета", авторы документа предложили пересчитать выплаты работающим пенсионерам за указанный период и произвести доплаты. Миронов пояснил, что индексация выплат работающим пенсионерам, как известно, не производилась с 2016 по 2024 год – ее вернули с 1 января 2025 года, это позволило увеличить размеры пенсий для 7,8 млн граждан РФ.Как отметила эксперт по пенсионному праву Елена Беркетова, инициатива справедливороссов – это чистый пиар:
«Сродни предлагаемым ежегодно представителями этой фракции законопроектам о выплате 13-й пенсии в конце года всем пенсионерам. У такой выплаты за восемь лет нет никакого экономического обоснования».
Собеседница подчеркнула, что всем работающим пенсионерам, конечно же, очень хочется, чтобы такие выплаты были произведены, однако при нынешнем состоянии нашей экономики это нереально:
«В условиях дефицита бюджета и грядущего ужесточения налоговых требований к малому и среднему бизнесу такое предложение не пройдет».
Как считает другой собеседник – источник, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, – в предложении СР куда больше политики и предвыборного популизма, чем экономических расчетов, что не вызывает удивления, если учесть условия, в которых выдвигалась эта инициатива.
«Предстоит избирательная кампания, у этой партии шаткое положение – далеко не все в Администрации президента (АП) хотят видеть эту партию в будущем составе Госдумы. Отсюда и такие странные инициативы. Вроде бы Миронов на днях встречался с некоторыми персонами, принимающими решения, и сумел выторговать представительство, но не факт, что обещания будут выполнены. Поэтому мы еще много чего от него можем увидеть», – предположил эксперт.
08:09:21 06-11-2025
А ничо, что работающие пенсионеры, в отличии от неработающих, с 2016 по 2024 неслабо пополняли пенсионный фонд, а им за это из пенсионного фонда ШИШ.
09:16:09 06-11-2025
...однако при нынешнем состоянии нашей экономики это нереально...
Может при нынешнем состоянии экономии хватит нашим депутатам и властьимущим шиковать за наш счет?
09:59:45 06-11-2025
А у нас всегда такое состояние нашей экономики.Однако 22% в пенсионный фонд отчисляли с работающих в тот период пенсионеров?Где эти средства?Тем более ,что речь идёт не о всей сумме отчислений а лишь об индексации.Странное какое то отношение у нас к пожилому поколению,я бы сказал,потребительское.
10:12:56 06-11-2025
Ха, те. денежками пользовались и вдруг это политический ! Подтекст? С чего, индексация нужна, но едимроссию не понять, когда холеные да в тепле.
10:49:28 06-11-2025
Контры.
11:59:22 06-11-2025
Экспертики блин.
12:06:48 06-11-2025
На чьи деньги существуют эти эксперты. Есть подозрение, что на деньги ПФР.
13:52:31 06-11-2025
Тогда не следует брать пенсионных отчислений с работающих пенсионеров
14:59:12 06-11-2025
Гость (13:52:31 06-11-2025) Тогда не следует брать пенсионных отчислений с работающих пе... Да ,вы ,что ?Как они на это пойдут?Лишиться дармовых денег?Это где нибудь в Норвегии так могли поступить ,но никак не у нас.Интересно ,сравнить пенсии у них и у нас.И будет сразу понятно где реально,а не на словах, заботятся о человеке.
18:51:11 06-11-2025
далеко не все в Администрации президента (АП) хотят видеть эту партию в будущем составе Госдумы. Отсюда и такие странные инициативы. Вроде бы Миронов на днях встречался с некоторыми персонами, принимающими решения, и сумел выторговать представительство, но не факт, что обещания будут выполнены. Поэтому мы еще много чего от него можем увидеть», – предположил эксперт.////////////
О, как! Не избиратели, а АП решает, какая партия будет в Госдуме!