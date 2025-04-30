Режим работы некоторых отделений будет отличаться от других

30 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В майские праздники в Алтайском крае изменится график работы органов ЗАГС, сообщили в региональном Управлении юстиции.

Большая часть отделений будет работать в следующем режиме:

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 мая – выходные дни;

3, 6, 7, 10 мая – рабочие дни.

При этом график работы барнаульских отделов ЗАГС № 1 и 3 в майские праздники отличается от остальных:

1–4, 8–11 мая – выходные дни;

5, 6, 7, 12 мая – рабочие дни.

"С 13 мая органы ЗАГС Алтайского края работают по обычному графику", – уточнили в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 80-летию Победы, перекроют несколько улиц.