В Алтайском крае законодательно закрепили практику выплат для педагогов-наставников

Речи о конкретных суммах пока не идет, но размер такой надбавки обещают сделать единым

24 апреля 2025, 14:40, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

24 апреля в Алтайском крае закрепили практику стимулирующих выплат педагогам-наставникам на законодательном уровне. Об этом стало известно в ходе 40-й сессии краевого Законодательного собрания.

Председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов отметил, что сегодня более трех тысяч педагогов в крае являются наставниками начинающих преподавателей. Однако порядок выплат за наставничество все еще определяется локальными актами школ, колледжей и детских садов. Размер таких надбавок варьируется в зависимости от финансовых возможностей отдельно взятого учреждения и составляет от 500 до 3000 рублей в месяц.

"После того как будет принят закон, а вслед за ними необходимые краевые и муниципальные правовые акты, порядок, условия и размер выплат будут унифицированы. О конкретных суммах пока речи не идет, так как это закон рамочный, базовый. Но мы постараемся, чтобы они действительно были унифицированы, чтобы во всех школах, во всех образовательных организациях края размер выплат был един", – подчеркнул депутат.

Напомним, 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ официально ввели понятие наставничество. Согласно закону, работникам, которые обучают профессии новых сотрудников, обязаны доплачивать. При этом наставничество должно проходить только на основании письменного согласия работника. Условия его выполнения обязательно прописываются в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.