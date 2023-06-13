В АТОР назвали самый дешевый способ отдохнуть на Черном море

Направление порадует не только ценами, но и удобством при перелете

13 июня 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pxhre.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал о самом дешевом способе отдохнуть на Черном море. Его слова передает "Российская газета".

По словам Ромашкина, дешевле всего будет поехать в Абхазию. Семья из двух взрослых и ребенка заплатит за отдых здесь 90-95 тысяч рублей в неделю. Это на 20% дешевле, чем поездка в Адлер.

Ромашкин добавил, что в какой-то момент конкуренцию Абхазии может составить Крым, но сейчас в этом регионе есть транспортные проблемы. До Абхазии же можно добраться через Сочи.

Ранее сообщалось, что в Абхазии увеличили штраф за прогулки в обнаженном или полуобнаженном виде.