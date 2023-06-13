В АТОР назвали самый дешевый способ отдохнуть на Черном море
Направление порадует не только ценами, но и удобством при перелете
13 июня 2023, 06:50, ИА Амител
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал о самом дешевом способе отдохнуть на Черном море. Его слова передает "Российская газета".
По словам Ромашкина, дешевле всего будет поехать в Абхазию. Семья из двух взрослых и ребенка заплатит за отдых здесь 90-95 тысяч рублей в неделю. Это на 20% дешевле, чем поездка в Адлер.
Ромашкин добавил, что в какой-то момент конкуренцию Абхазии может составить Крым, но сейчас в этом регионе есть транспортные проблемы. До Абхазии же можно добраться через Сочи.
Ранее сообщалось, что в Абхазии увеличили штраф за прогулки в обнаженном или полуобнаженном виде.
08:33:44 13-06-2023
дешевле всего будет поехать в Абхазию - из какого это города 90 тысяч на 3 человека? из Барнаула самый дешевый - 04.07.23. на 6 ночей ЭДЕМ ГОСТЕВОЙ ДОМ ,- 131 100 ₽ и это всего 5 дней. Да из Москвы есть на 9 ночей 89 500 ₽. Ну и печатайте эту новость для своих московских.
09:23:07 13-06-2023
Черное море? После того, как туда снесет всю гадость после прорыва дамбы? Ну-ну.
10:17:09 13-06-2023
В Барнауле походу люди богаче, чем в Москве, раз здесь путевки в одно и то же место почти в 2 раза дороже, чем в Москве. Может у нас контрактников больше?
10:25:55 13-06-2023
В Барнауле походу люди богаче - Нет, выбора не много, бери что есть в тридорога, если нужно на море. С Москвы всегда дешевле летать, иногда оттуда берем путевки так даже дешевле выходит, даже учитывая самолет туда-обратно))
11:04:27 13-06-2023
Хочу в Хургаду: отель Пирамиса, золотая бухта, онклюзив, лежишь в шезлонге и потягиваешь вискарик с пивасиком. Лепота!
12:07:11 13-06-2023
Гость (11:04:27 13-06-2023) Хочу в Хургаду: отель Пирамиса, золотая бухта, онклюзив, леж... акулы ждут тебя
12:16:04 13-06-2023
в Барнауле все дороже. Сколько стоят наши пляжи? А в Москве на Москва-реке бассейн с чистой водой, диваны, матрасы, живая музыка и вход 550 рублей. сравним уровень доходов москвичей и барнаульцев.
13:01:11 13-06-2023
Гость (12:16:04 13-06-2023) в Барнауле все дороже. Сколько стоят наши пляжи? А в Москве ... В Москве оборудованные пляжи на естественных водоемах вообще бесплатные. А в Барнауле умудрились даже озеро Пионерское сделать платным. Но это свои, местные за всё деньги дерут. Даже за то, что по закону запрещено (плата за доступ к естественным водоёмам).