Купить новогоднюю красавицу можно во всех районах города – всего 28 точек

15 декабря 2025, 10:40, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 15 декабря официально открылись елочные базары – специально отведенные места, где разрешили торговлю хвойными деревьями. Купить главное украшение новогодних праздников можно вплоть до 31 декабря.

Напомним, продаются елки во всех районах города – всего 28 точек.

Адреса размещения елочных базаров / Инфографика: barnaul.org

Кстати, в 2024 году елочных базаров было гораздо больше – 46, а в 2023-м работало 50 точек. Таким образом, за два года число площадок сократилось почти в два раза.

Цена за одно деревце в этом году составит от 1,5 до 5 тыс. рублей, стоимость варьируется в зависимости от высоты и пышности. Стоит отметить, что официально цены на новогодние елочки последние два года не изменились.