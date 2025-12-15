В Барнауле 15 декабря открылись елочные базары. Где они находятся и сколько стоят елки
Купить новогоднюю красавицу можно во всех районах города – всего 28 точек
15 декабря 2025, 10:40, ИА Амител
В Барнауле 15 декабря официально открылись елочные базары – специально отведенные места, где разрешили торговлю хвойными деревьями. Купить главное украшение новогодних праздников можно вплоть до 31 декабря.
Напомним, продаются елки во всех районах города – всего 28 точек.
Кстати, в 2024 году елочных базаров было гораздо больше – 46, а в 2023-м работало 50 точек. Таким образом, за два года число площадок сократилось почти в два раза.
Цена за одно деревце в этом году составит от 1,5 до 5 тыс. рублей, стоимость варьируется в зависимости от высоты и пышности. Стоит отметить, что официально цены на новогодние елочки последние два года не изменились.
10:44:40 15-12-2025
Это ж сколько елок загубили? И больше половины не распродадут. И цены повыше были в прошлом году. Что поприличнее - 8-10 тр.
11:09:58 15-12-2025
Давно купили искусственную и не фиг лес губить
11:10:31 15-12-2025
Зачем губить лес.
11:18:59 15-12-2025
Это специально выращенные ели для Нового года. Никто лес не губит, верхние комментаторы из пещеры только вылезли что ли? Все что не продадут сдадут в зоопарк и на переработку. Каждый год одно и то же.
11:45:25 15-12-2025
ыть (11:18:59 15-12-2025) Это специально выращенные ели для Нового года. Никто лес не ... форма зеленобесия
13:25:08 15-12-2025
Чтобы произвести одну искусственную ёлку загубится гораздо больше природы, чем срубить одно живое дерево
13:45:46 15-12-2025
Гость (13:25:08 15-12-2025) Чтобы произвести одну искусственную ёлку загубится гораздо б... Согласна, а еще лет через 10-15 она выйдет из строя (ветки отламываются) и как и где её утилизировать? Итак вся природа пластиком захламлена!
14:02:35 15-12-2025
во всех районах города – всего 28 точек....... в 2 ГИСе показывает 60 мест,половина не законны?