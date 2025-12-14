Барнаул зажигает огни. Как власти и бизнес украшают город к Новому году

Погода как раз стала располагать для неспешных прогулок

14 декабря 2025, 08:10, ИА Амител

Новогодний Барнаул – 2025 / Фото: мэрия города, amic.ru

В Барнауле продолжается новогоднее преображение: улицы, фасады и входные группы предприятий постепенно окутываются огнями и хвойным декором. Районные администрации уже установили праздничную иллюминацию, а компании города активно подключились к созданию зимней сказки на своих территориях и крылечках.

Предприятия традиционно оформляют фасады и прилегающие площадки, чтобы подарить жителям и гостям Барнаула атмосферу праздника. Комплексное оформление завершено у ТЦ "Арена" – парковка торгового центра украшена разноцветными гирляндами, которые вечером создают эффект светового купола, пишет администрация Индустриального района.

Праздничный вид уже приобрели фасады ТЦ "Лето", ТЦ "Волна" и рынка "Янтарный". На территории ТЦ "Европа" оформлены гирляндами елки – они становятся центром притяжения для горожан, заглядывающих в торговый центр за подарками и праздничными покупками.

Творчески к новогоднему оформлению подошли и автоцентры. На территориях "Ростсельмаша" и "АСМ-Агро" контурной подсветкой украшены тракторы – в темное время суток техника выглядит как большие светящиеся инсталляции и привлекает внимание проезжающих мимо.

В Центральном районе продолжается преображение входных групп предприятий торговли и общественного питания. Новогоднее оформление – это уже не просто вопрос привлекательности витрин, а часть городской традиции: предприниматели и руководители предприятий придумывают все более изощренные способы декора. В ход идут световые арки, хвойные композиции, элементы из еловых веток, шаров и лент.

Новогоднее преображение объектов в Барнауле только началось. Городские власти и общественники приглашают руководителей предприятий и организаций поддержать общую новогоднюю концепцию и вместе создать волшебное настроение.