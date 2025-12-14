Барнаул зажигает огни. Как власти и бизнес украшают город к Новому году
Погода как раз стала располагать для неспешных прогулок
14 декабря 2025, 08:10, ИА Амител
В Барнауле продолжается новогоднее преображение: улицы, фасады и входные группы предприятий постепенно окутываются огнями и хвойным декором. Районные администрации уже установили праздничную иллюминацию, а компании города активно подключились к созданию зимней сказки на своих территориях и крылечках.
Предприятия традиционно оформляют фасады и прилегающие площадки, чтобы подарить жителям и гостям Барнаула атмосферу праздника. Комплексное оформление завершено у ТЦ "Арена" – парковка торгового центра украшена разноцветными гирляндами, которые вечером создают эффект светового купола, пишет администрация Индустриального района.
Праздничный вид уже приобрели фасады ТЦ "Лето", ТЦ "Волна" и рынка "Янтарный". На территории ТЦ "Европа" оформлены гирляндами елки – они становятся центром притяжения для горожан, заглядывающих в торговый центр за подарками и праздничными покупками.
Творчески к новогоднему оформлению подошли и автоцентры. На территориях "Ростсельмаша" и "АСМ-Агро" контурной подсветкой украшены тракторы – в темное время суток техника выглядит как большие светящиеся инсталляции и привлекает внимание проезжающих мимо.
В Центральном районе продолжается преображение входных групп предприятий торговли и общественного питания. Новогоднее оформление – это уже не просто вопрос привлекательности витрин, а часть городской традиции: предприниматели и руководители предприятий придумывают все более изощренные способы декора. В ход идут световые арки, хвойные композиции, элементы из еловых веток, шаров и лент.
Новогоднее преображение объектов в Барнауле только началось. Городские власти и общественники приглашают руководителей предприятий и организаций поддержать общую новогоднюю концепцию и вместе создать волшебное настроение.
08:19:42 14-12-2025
Мы,..., счастливы - продолжайте...
15:27:02 14-12-2025
Стало модным украшать входные группы.
А покупателям нужны хороший ассортимент и низкие цены.
Идут покупатели мимо, и думают: "ох сколько же денег выброшено на оформление, все в цены заложено, значит, дорого".
15:39:31 14-12-2025
"а компании города активно подключились к созданию зимней сказки на своих территориях и крылечках"-------- Сначала администрации письма рассылают, что необходимо украсить все свое и за того парня, а не украсишь "отключим газ" (с)
17:00:19 14-12-2025
Гость (15:39:31 14-12-2025) "а компании города активно подключились к созданию зимней ск... Да, и не просто письмо, а требование.
Да еще и единым письмом на 750 адресов в "копии", смотришь кому еще отправляют.
Никакой конфиденциальности.
18:13:37 14-12-2025
Гость (17:00:19 14-12-2025) Да, и не просто письмо, а требование.Да еще и единым пис... Пусть кто то узнает мой адрес электронной почты, мне от этого ни холодно ни жарко. А вот работяжечки из администраций уже начали минусовать мой коммент выше. Чувствуют видимо, что может под мягким местом загореться пламя.