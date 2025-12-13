Украсить елку красивым стеклянным шаром? А может еще телефоном?

13 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Новогодние игрушки / Фото: amic.ru

В барнаульских гипермаркетах уже несколько недель как наступил Новый год: полки украшены елочными шарами и фигурками на любой вкус – от классики до самых смелых экспериментов. Корреспонденты amic.ru прошлись по популярным магазинам города и посмотрели, чем в этом сезоне предлагают нарядить елки горожанам.

Новогодние игрушки в Барнауле / Фото: amic.ru

Вместо привычных стеклянных шаров – целый зоопарк фактур и форм. На полках – "мохнатые" игрушки с мягким ворсом, шары, покрытые бархатом и пухом, которые выглядят как маленькие пушистые планеты. Для любителей блеска – игрушки, усыпанные декоративными камнями и стразами, которые буквально слепят глаза под гирляндами.

Новогодние игрушки в Барнауле / Фото: amic.ru

Есть и неожиданный тренд – полностью черные глянцевые шары. Такие игрушки смотрятся минималистично и стильно, особенно в сочетании с золотыми и серебристыми украшениями. Для тех, кто предпочитает что-то более уютное, в продаже появились мягкие игрушки в виде воздушных шаров и различных животных – их можно вешать и на елку, и использовать как декор для комнаты.

Новогодние игрушки в Барнауле / Фото: amic.ru

Производители не ограничиваются только "милотой" – среди новинок мы заметили игрушки в виде граммофона, старинного телефона и даже индейки на блюде. Такие фигурки больше похожи на маленькие арт-объекты и подойдут тем, кто хочет превратить свою елку в коллекцию забавных и необычных деталей.

В целом выбор в барнаульских гипермаркетах позволяет собрать елку "под себя": от сдержанной монохромной до яркой и эклектичной. Массовые производители, судя по ассортименту, продолжают каждый год стараться удивить покупателей.

