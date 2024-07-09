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В Барнауле 29 домов получат горячую воду позже обещанного

Жителям Северного Власихинского проезда, Балтийской и Шумакова придется потерпеть до 12 июля

09 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com
Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле продлили отключение горячей воды для 29 домов, сообщили в СГК.

По состоянию на 9 июля в контуре магистрали М-34 (ТЭЦ-3) было выявлено 75 повреждений. Специалисты уже завершили ремонт части крупных дефектов, но в шести местах эти работы еще продолжаются.

Причем на устранение одного из дефектов "понадобится немного больше времени из-за сложности и объема работ", отмечают в компании.

В связи со всем этим до 12 июля горячей воды не будет по адресам:

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 6

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Гость

11:49:50 09-07-2024

Т.е. у остальных уже есть?

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Данаец

23:03:28 09-07-2024

Гость (11:49:50 09-07-2024) Т.е. у остальных уже есть?... не обязательно. например, у меня нет. я очень надеюсь что 10-го будет.

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Гость

11:58:33 09-07-2024

Уроды

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Гость

12:42:30 09-07-2024

Хорошо с водонагревателем.

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Гость

15:09:38 09-07-2024

Про это можно и не писать. Для СГК это уже норма.

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Гость

15:15:30 09-07-2024

Гость (15:09:38 09-07-2024) Про это можно и не писать. Для СГК это уже норма.... Похоже, это запланировано. Для прессы дают один график, а для себя имеют рабочий совсем с другими сроками.

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