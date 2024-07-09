В Барнауле 29 домов получат горячую воду позже обещанного
Жителям Северного Власихинского проезда, Балтийской и Шумакова придется потерпеть до 12 июля
09 июля 2024, 11:40, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле продлили отключение горячей воды для 29 домов, сообщили в СГК.
По состоянию на 9 июля в контуре магистрали М-34 (ТЭЦ-3) было выявлено 75 повреждений. Специалисты уже завершили ремонт части крупных дефектов, но в шести местах эти работы еще продолжаются.
Причем на устранение одного из дефектов "понадобится немного больше времени из-за сложности и объема работ", отмечают в компании.
В связи со всем этим до 12 июля горячей воды не будет по адресам:
11:49:50 09-07-2024
Т.е. у остальных уже есть?
23:03:28 09-07-2024
Гость (11:49:50 09-07-2024) Т.е. у остальных уже есть?... не обязательно. например, у меня нет. я очень надеюсь что 10-го будет.
11:58:33 09-07-2024
Уроды
12:42:30 09-07-2024
Хорошо с водонагревателем.
15:09:38 09-07-2024
Про это можно и не писать. Для СГК это уже норма.
15:15:30 09-07-2024
Гость (15:09:38 09-07-2024) Про это можно и не писать. Для СГК это уже норма.... Похоже, это запланировано. Для прессы дают один график, а для себя имеют рабочий совсем с другими сроками.