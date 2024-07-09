В Барнауле 29 домов получат горячую воду позже обещанного

Жителям Северного Власихинского проезда, Балтийской и Шумакова придется потерпеть до 12 июля

09 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле продлили отключение горячей воды для 29 домов, сообщили в СГК.

По состоянию на 9 июля в контуре магистрали М-34 (ТЭЦ-3) было выявлено 75 повреждений. Специалисты уже завершили ремонт части крупных дефектов, но в шести местах эти работы еще продолжаются.

Причем на устранение одного из дефектов "понадобится немного больше времени из-за сложности и объема работ", отмечают в компании.

В связи со всем этим до 12 июля горячей воды не будет по адресам: