В Барнауле девушка чуть не сбила двух пешеходов на переходе

Ехала на автомобиле с наклейкой на заднем стекле "Начинающий водитель"

24 января 2026, 11:30, ИА Амител

В Барнауле девушка за рулем автомобиля не стала останавливаться возле пешеходного перехода, причем другие машины пропускали пешеходов, и чуть не сбила двух человек, сообщает "Инцидент Барнаул".

«Вот так у нас ездят начинающие водители», – рассказал участник сообщества Дмитрий.

Пешеходы поступили грамотно: прежде чем продолжить свой путь, они убедились, что автомобиль намерен их пропустить. Инцидент произошел 23 января на улице Юрина, 271а.

Ранее в Республике Алтай девушка дважды попала в ДТП за полчаса. Ее привлекли к ответственности за повреждение дорожных сооружений в результате первого ДТП и за нарушение ПДД во время второго инцидента.