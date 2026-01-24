В Барнауле девушка чуть не сбила двух пешеходов на переходе
Ехала на автомобиле с наклейкой на заднем стекле "Начинающий водитель"
24 января 2026, 11:30, ИА Амител
В Барнауле девушка за рулем автомобиля не стала останавливаться возле пешеходного перехода, причем другие машины пропускали пешеходов, и чуть не сбила двух человек, сообщает "Инцидент Барнаул".
«Вот так у нас ездят начинающие водители», – рассказал участник сообщества Дмитрий.
Пешеходы поступили грамотно: прежде чем продолжить свой путь, они убедились, что автомобиль намерен их пропустить. Инцидент произошел 23 января на улице Юрина, 271а.
Ранее в Республике Алтай девушка дважды попала в ДТП за полчаса. Ее привлекли к ответственности за повреждение дорожных сооружений в результате первого ДТП и за нарушение ПДД во время второго инцидента.
Чуть не считается. Левому пешеходу ни кто не мешал (не остановилась не отвернула, прошла ) а правый убедится что не пропускают и остановился. Он ещё на тротуаре был. Можно и так повернуть. А регистратору за ложный донос штраф или что там по прейскуранту
Гость (12:02:21 24-01-2026) Чуть не считается. Левому пешеходу ни кто не мешал (не остан... А что насчет пункта 14.2? Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1
В телефоне залипла.
Ладно эта курица хоть медленно ехала.
Меня 20 января в 16:53 у Ленина 106 чуть жестко не раскатали: три ряда встали, я их прошел, выглянул на четвертый ряд, а там болид с казахскими номерами (номер 508 и регион 16, черный седан) не менее 60 км/ч пролетел в полуметре мимо меня, подпрыгнув на лежачем полицейском. Кегля имени меня далеко бы летела.
В этом месте нерегулируемый пешеходный переход давно нужно убрать! Там по 4 полосы в каждую сторону + две трамвайных пути и разворот вместе с ПП.
у нас так водят не только начинающие.
Гость (13:38:09 24-01-2026) у нас так водят не только начинающие.... У нас так учат ездить, они спокойно на ПП останавливаются и стоят например в пробке, а инструктор или в телефоне или в носу ковыряется.
Бабы никогда не пропускают на переходе! НИКОГДА!!!!! Прям кинуть хочется кирпич в заднее стекло, да кирпича не находится рядом.
Так в рюкзачке носи, а лучше два...
Гость* (16:23:40 24-01-2026) Так в рюкзачке носи, а лучше два...... ага... и визитку проктолога носите - кто-то же должен потом эти кирпичи из вас доставать
Гость (16:40:17 24-01-2026) ага... и визитку проктолога носите - кто-то же должен потом ... Там уже постоянный клиент любого стационара. Его везде знают как облупленного и чего только не извлекали...
ГИБДД отреагировали? Амик, огласите по итогу