В Республике Алтай девушка дважды попала в ДТП за полчаса

12 января 2026, 10:48, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай утром 9 января произошел необычный инцидент, в котором одна и та же девушка за полчаса стала участницей двух дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает МВД по региону, около 08:10 она за рулем автомобиля Mazda не справилась с управлением и совершила столкновение с дорожным отбойником.

После этого, примерно в 08:40, когда девушка вышла из машины и осматривала повреждения, ее сбил проезжавший мимо водитель автомобиля ВАЗ. Пострадавшую с ушибами доставили в медицинское учреждение, однако госпитализация не потребовалась.

Впоследствии, как уточнили в ведомстве, к девушке были применены меры административной ответственности. Ее привлекли за повреждение дорожных сооружений в результате первого ДТП и за нарушение правил дорожного движения пешеходом во время второго инцидента. Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются.

