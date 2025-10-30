В Петербурге девушка перепутала педали авто и нанесла тяжелые увечья полицейскому

Остается риск, что инспектор больше не сможет ходить

30 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля сбила сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент произошел во время оформления дорожного происшествия, сообщает 78.ru.

По данным правоохранителей, инспектор ДПС попросил женщину переставить машину к обочине, чтобы освободить проезд. В процессе маневра водитель, находившаяся в состоянии сильного волнения, перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль резко тронулся и прижал 46-летнего полицейского между двумя транспортными средствами.

Сотрудник ГАИ получил множественные травмы, включая серьезные повреждения опорно-двигательного аппарата, закрытый множественный перелом костей таза со смещением. Медики оценивают его состояние как тяжелое, существует риск потери способности самостоятельно передвигаться.

В отношении женщины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Барнауле грузовой автомобиль сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход умер до приезда медиков.