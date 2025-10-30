НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге девушка перепутала педали авто и нанесла тяжелые увечья полицейскому

Остается риск, что инспектор больше не сможет ходить

30 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля сбила сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент произошел во время оформления дорожного происшествия, сообщает 78.ru.

По данным правоохранителей, инспектор ДПС попросил женщину переставить машину к обочине, чтобы освободить проезд. В процессе маневра водитель, находившаяся в состоянии сильного волнения, перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль резко тронулся и прижал 46-летнего полицейского между двумя транспортными средствами.

Сотрудник ГАИ получил множественные травмы, включая серьезные повреждения опорно-двигательного аппарата, закрытый множественный перелом костей таза со смещением. Медики оценивают его состояние как тяжелое, существует риск потери способности самостоятельно передвигаться.

В отношении женщины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Барнауле грузовой автомобиль сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход умер до приезда медиков.

ДТП видео Санкт-Петербург полиция

Комментарии 7


Гость

13:34:45 30-10-2025

неплохо бы лет 15 подумать в колонии

  


Гость

13:39:53 30-10-2025

В армии БМП грузили на платформу. Майора придавили. Так же стоял в зоне повышенного риска.

  


Гость

13:57:09 30-10-2025

А ведь такого кратно станет меньше если пьянь за рулём приравнять к террористам... И конфисковывать всё их имущество даже у их близких в пользу пострадавших.

  


Юрий

14:16:34 30-10-2025

за что ? может она неделю за рулем и разволновалась увидев инспектора. Она же не пьяная. И не летела 100км/ч по городу...Свою дочь представьте на ее месте. Инспектор тоже нашел где встать Встал бы у водительской двери... Роковое стечение обстоятельств

  


Гость

14:17:46 30-10-2025

да лааадноо... перепутала

  


Гость

14:24:27 30-10-2025

Почему не отстранили от управления и не сел сам за руль? Состояние опьянения установлено? В статье ни слова.

  


Гость

05:59:52 31-10-2025

гаец нарушитель,в наставлении четко определено,не стоять спереди от тс при остановке,сами создали ситуевину,теперь кто то виноват.

  

