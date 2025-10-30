В Петербурге девушка перепутала педали авто и нанесла тяжелые увечья полицейскому
Остается риск, что инспектор больше не сможет ходить
30 октября 2025, 13:30, ИА Амител
В Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля сбила сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент произошел во время оформления дорожного происшествия, сообщает 78.ru.
По данным правоохранителей, инспектор ДПС попросил женщину переставить машину к обочине, чтобы освободить проезд. В процессе маневра водитель, находившаяся в состоянии сильного волнения, перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль резко тронулся и прижал 46-летнего полицейского между двумя транспортными средствами.
Сотрудник ГАИ получил множественные травмы, включая серьезные повреждения опорно-двигательного аппарата, закрытый множественный перелом костей таза со смещением. Медики оценивают его состояние как тяжелое, существует риск потери способности самостоятельно передвигаться.
В отношении женщины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
13:34:45 30-10-2025
неплохо бы лет 15 подумать в колонии
13:39:53 30-10-2025
В армии БМП грузили на платформу. Майора придавили. Так же стоял в зоне повышенного риска.
13:57:09 30-10-2025
А ведь такого кратно станет меньше если пьянь за рулём приравнять к террористам... И конфисковывать всё их имущество даже у их близких в пользу пострадавших.
14:16:34 30-10-2025
за что ? может она неделю за рулем и разволновалась увидев инспектора. Она же не пьяная. И не летела 100км/ч по городу...Свою дочь представьте на ее месте. Инспектор тоже нашел где встать Встал бы у водительской двери... Роковое стечение обстоятельств
14:17:46 30-10-2025
да лааадноо... перепутала
14:24:27 30-10-2025
Почему не отстранили от управления и не сел сам за руль? Состояние опьянения установлено? В статье ни слова.
05:59:52 31-10-2025
гаец нарушитель,в наставлении четко определено,не стоять спереди от тс при остановке,сами создали ситуевину,теперь кто то виноват.