В Барнауле ремонт дорог планируют начать в середине апреля, если позволит погода

На данный момент завершается подготовка к запуску асфальтобетонного завода

10 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Дорожный ремонт в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле со следующей недели, с 14 апреля, планируется начать ремонт дорог горячей асфальтобетонной смесью. План работ на 2025 год рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по оценке технического состояния автодорог, сообщает мэрия.

"В настоящее время завершается подготовка к запуску асфальтобетонного завода, заготовлен материал в необходимых объемах. Планируется со следующей недели, с учетом погодных условий, начать работу горячей асфальтобетонной смесью во всех районах города", – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Напомним, на текущий ремонт дорог планируется направить около 186 млн рублей. Проведут работы по ремонту дорог, тротуаров, колодцев, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, а также будут уложены искусственные дорожные неровности.

В приоритетном порядке в план включены магистрали, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта. А также дороги, на которых находятся социальные объекты.

"Кроме того, учтены дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", гарантийные сроки на которые в этом году завершены", – подчеркнули в ходе совещания.

Ранее бригады "Автодорстроя" занимались точечным ремонтом дорог, трамвайных переездов и люков. Ямы заделывали холодным асфальтом. Власти города назвали участки, где проведут точечный ремонт.

Накануне Минтранс Алтайского края сообщил, что в регионе проверят сотни дорог и мостов, чтобы выявить и устранить дефекты.

Кстати, по данным сервисов прогноза погоды, следующая неделя в Алтайском крае ожидается дождливая и пасмурная, а после, начиная с 21 апреля, будут солнечные дни.