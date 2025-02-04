Стоимость проезда вырастет на барнаульском автобусном маршруте № 205

С 10 февраля уехать в Новоалтайск на маршрутке можно будет за 75 рублей

04 февраля 2025, 12:15, ИА Амител

Автобус и пассажиры / Фото: amic.ru

С 10 февраля изменится стоимость билета на автобусном маршруте № 205, курсирующем между Барнаулом и Новоалтайском. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на Минтранс Алтайского края.

Согласно данным регионального Министерства транспорта, перевозчик ООО "Трансмагистраль" направил в ведомство соответствующее уведомление в конце января. Теперь доехать из Барнаула в Новоалтайск на автобусе № 205 можно будет за 75 рублей. В черте Барнаула цена на проезд составит 40 рублей, а в черте Новоалтайска – 35 рублей. Стоимость билета от Новоалтайска до Присягино составит 60 рублей.

"Предыдущее повышение цен, по данным онлайн-путеводителя "Транспорт Барнаула", было зафиксировано в августе 2024 года: за 30 рублей при наличном расчете на маршрутке № 205 можно было проехать только в черте Новоалтайска, по Барнаулу – за 40 рублей. При этом стоимость проезда от Барнаула до Новоалтайска составляла 65 рублей, а вот добраться от этих городов до Присягино можно было за 50 рублей", – подчеркнули в информационном агентстве.

Напомним, автобус № 205 работает по нерегулируемому тарифу. Маршруты с нерегулируемыми тарифами не подразумевают их согласование с администрацией Барнаула. Перевозчики принимают решение о повышении стоимости проезда самостоятельно, руководствуясь экономической необходимостью и конкуренцией. Всего в городе 16 таких маршрутов. Стоимость проезда по маршрутам с регулируемыми тарифами может повышаться не более раза в год, с нерегулируемыми – чаще одного раза в год.