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В Барнауле из-за двух ДТП в огромной пробке застрял Змеиногорский тракт

Обе аварии – практически в одном месте

27 декабря 2024, 13:14, ИА Амител

В Барнауле образовалась огромная, почти трехкилометровая пробка на Змеиногорском тракте в сторону центра города из-за двух ДТП, произошедших в районе улицы Ломоносова (переулок Кауфмана). Она растянулась практически до санатория "Обь".

Как сообщают водители, попавшие в затор, обе аварии практически в одном месте: первая – в правом ряду, вторая – в среднем.

"Спасибо двум нашим спонсорам сегодняшних пробок", – отметил один из водителей.

Барнаул ДТП Пробки

Комментарии 3

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Вася

13:50:12 27-12-2024

Какой это, стесняюсь спросить, средний ряд на змеиногорском тракте? Если две полосы в одну сторону и две полосы в другую...

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Musik

15:02:33 27-12-2024

Вася (13:50:12 27-12-2024) Какой это, стесняюсь спросить, средний ряд на змеиногорском ... двухсторонняя серединная полоса.

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Гость

15:11:43 27-12-2024

там узенькая дорога, ее уже мало для населенности, а еще несколько ЖК там строится, скоро будет ужас что

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