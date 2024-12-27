В Барнауле из-за двух ДТП в огромной пробке застрял Змеиногорский тракт

Обе аварии – практически в одном месте

27 декабря 2024, 13:14, ИА Амител

В Барнауле образовалась огромная, почти трехкилометровая пробка на Змеиногорском тракте в сторону центра города из-за двух ДТП, произошедших в районе улицы Ломоносова (переулок Кауфмана). Она растянулась практически до санатория "Обь".

Как сообщают водители, попавшие в затор, обе аварии практически в одном месте: первая – в правом ряду, вторая – в среднем.