В Барнауле из-за двух ДТП в огромной пробке застрял Змеиногорский тракт
Обе аварии – практически в одном месте
27 декабря 2024, 13:14, ИА Амител
В Барнауле образовалась огромная, почти трехкилометровая пробка на Змеиногорском тракте в сторону центра города из-за двух ДТП, произошедших в районе улицы Ломоносова (переулок Кауфмана). Она растянулась практически до санатория "Обь".
Как сообщают водители, попавшие в затор, обе аварии практически в одном месте: первая – в правом ряду, вторая – в среднем.
"Спасибо двум нашим спонсорам сегодняшних пробок", – отметил один из водителей.
13:50:12 27-12-2024
Какой это, стесняюсь спросить, средний ряд на змеиногорском тракте? Если две полосы в одну сторону и две полосы в другую...
15:02:33 27-12-2024
Вася (13:50:12 27-12-2024) Какой это, стесняюсь спросить, средний ряд на змеиногорском ... двухсторонняя серединная полоса.
15:11:43 27-12-2024
там узенькая дорога, ее уже мало для населенности, а еще несколько ЖК там строится, скоро будет ужас что