В Барнауле из-за ремонта моста через Лосиху изменится схема движения на двух улицах

Новые правила движения будут действовать при следовании от проспекта Комсомольского

21 мая 2026, 11:44, ИА Амител

Пересечение проспекта Калинина и улицы Профинтерна / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с понедельника, 25 мая, изменится схема движения на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна, сообщает мэрия.

«Изменения связаны с проведением ремонтных работ на Правобережном тракте в районе моста через реку Лосиху. Причина изменений — перераспределение транспортных потоков», — пояснили в администрации города.

Новые правила движения будут действовать при следовании от проспекта Комсомольского:

с левой полосы разрешен проезд прямо и поворот налево;

с правой полосы разрешен проезд прямо и поворот направо.

Для информирования водителей будут изменены дорожные знаки 5.15.1 "Направления движения по полосам".

Напомним, накануне начался ремонт 100-метрового моста через Лосиху, который продлится примерно до середины октября. Одна полоса закрыта для движения, что приводит к огромным пробкам. Причем и на Новосибирском тракте, куда перешла часть трафика с Правобережного.

К сожалению, сделать объездную дорогу не представляется возможным. Однако ремонт моста планируют ускорить ночными сменами, чтобы "уменьшить дискомфорт" водителям.