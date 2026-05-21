В Барнауле из-за ремонта моста через Лосиху изменится схема движения на двух улицах
Новые правила движения будут действовать при следовании от проспекта Комсомольского
21 мая 2026, 11:44, ИА Амител
В Барнауле с понедельника, 25 мая, изменится схема движения на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна, сообщает мэрия.
«Изменения связаны с проведением ремонтных работ на Правобережном тракте в районе моста через реку Лосиху. Причина изменений — перераспределение транспортных потоков», — пояснили в администрации города.
Новые правила движения будут действовать при следовании от проспекта Комсомольского:
- с левой полосы разрешен проезд прямо и поворот налево;
- с правой полосы разрешен проезд прямо и поворот направо.
Для информирования водителей будут изменены дорожные знаки 5.15.1 "Направления движения по полосам".
Напомним, накануне начался ремонт 100-метрового моста через Лосиху, который продлится примерно до середины октября. Одна полоса закрыта для движения, что приводит к огромным пробкам. Причем и на Новосибирском тракте, куда перешла часть трафика с Правобережного.
К сожалению, сделать объездную дорогу не представляется возможным. Однако ремонт моста планируют ускорить ночными сменами, чтобы "уменьшить дискомфорт" водителям.
11:55:57 21-05-2026
Нужно дополнительно понтонный мост с военными договариваться
12:28:53 21-05-2026
Гость (11:55:57 21-05-2026) Нужно дополнительно понтонный мост с военными договариваться... К понтонному мосту нужны подъезды, а их нет. Так что понтонных мостов не будет.
12:50:13 21-05-2026
Военный, красивый здоровенный (12:28:53 21-05-2026) К понтонному мосту нужны подъезды, а их нет. Так что понтонн... как кататься по тракту-так вас подъезды не смущают.
тяжело в ученье, легко в бою.
преодолевая трудности, девиз.
12:56:21 21-05-2026
не Суворов. (12:50:13 21-05-2026) как кататься по тракту-так вас подъезды не смущают.тяжел... А зачем на трассе подъезды? Выехал и езжай.
13:07:54 21-05-2026
не Суворов. (12:50:13 21-05-2026) как кататься по тракту-так вас подъезды не смущают.тяжел... Ну раз подъезды вас не смущают поставим понтонный мост. Пользуйтесь на здоровье.
14:18:28 21-05-2026
Военный, красивый здоровенный (13:07:54 21-05-2026) Ну раз подъезды вас не смущают поставим понтонный мост. Пол... благодаря.
ставьте.
время пошло.
15:02:45 21-05-2026
партизанской тропой. (14:18:28 21-05-2026) благодаря.ставьте.время пошло. ... Сейчас, только с МО согласуем. Надеюсь к ноябрю дадут добро.
15:42:53 21-05-2026
Военный, красивый здоровенный (15:02:45 21-05-2026) Сейчас, только с МО согласуем. Надеюсь к ноябрю дадут добро.... в ноябре уже ледовую переправу согласуйте с иМО.
14:22:03 22-05-2026
таможня даёт добро. (15:42:53 21-05-2026) в ноябре уже ледовую переправу согласуйте с иМО. ... С нами ужи согласовали. Лед это наша прерогатива. С ноября будем стараться.
12:22:21 21-05-2026
Разгильдяйство полнейшее, неужели заранее нельзя было предусмотреть последствия? Они же были очевидными
12:37:23 21-05-2026
Гость (12:22:21 21-05-2026) Разгильдяйство полнейшее, неужели заранее нельзя было предус... Чтож ты такой умный, да только строем то не ходишь?
14:25:27 21-05-2026
Гость (12:37:23 21-05-2026) Чтож ты такой умный, да только строем то не ходишь? ... как раз перед мостом и строимся.
и мы, и вы..
12:24:07 21-05-2026
Да кто у вас там что курит....
12:35:45 21-05-2026
Какое то неполноценное решение. Надо еще со Строителей на Павловский тракт разрешить с 3-х полос поворачивать. А из средней полосы запретить движение прямо на Челюскинцев. (для тугодумов это был сарказм.) Где проводится ремонт и где решили поменять движение... Хотите пробку от Алтайки уменьшить светофоры перенастраивайте. Но нет. Пошли по самому бестолковому пути.
12:40:04 21-05-2026
Гость (12:35:45 21-05-2026) Какое то неполноценное решение. Надо еще со Строителей на Па... Многие сейчас едут по старому мосту, чтобы не стоять в пробке на Лосихе. Соотв. если ехать в центр то автоматом попадешь на этот перекресток. Там со времен ремонта путепровода у нового рынка правый ряд был только направо, для проезда прямо оставался только левый ряд и создавалась пробка. Все правильно сделали.
13:08:35 21-05-2026
а в Брн есть река Лосиха? Оо
13:10:42 21-05-2026
Элен без ребят (13:08:35 21-05-2026) а в Брн есть река Лосиха? Оо... На один коммент выше почитай и включи голову.
14:27:41 21-05-2026
Элен без ребят (13:08:35 21-05-2026) а в Брн есть река Лосиха? Оо... пора найти ребят и на экскурсию по Барнаулу и его предместьям.
13:09:26 21-05-2026
Лососиху повернуть в Обь надо, а тут засыпать
14:23:37 21-05-2026
Гость (13:09:26 21-05-2026) Лососиху повернуть в Обь надо, а тут засыпать... зовите Загарина.
20:58:51 21-05-2026
Гость (13:09:26 21-05-2026) Лососиху повернуть в Обь надо, а тут засыпать... Приконтузило? Лосиха и так в Обь впадает куда ее еще повернуть))
14:31:22 21-05-2026
по лугам на Затон газуйте...
14:34:29 21-05-2026
Что значит нет возможности? Возможность есть всегда, просто бабки пожалели на грамотное обустройство. Можно было понтонный мост положить, и подъезды к нему обустроить. Раком поставили полгорода.
15:06:35 21-05-2026
И ты этот понтон будешь на скорости 90 преодолевать? Съезди в затон, попробуй с какой скоростью они ездят по понтону. Вывод - не вариант!
15:40:05 21-05-2026
Вежливый человек (15:06:35 21-05-2026) И ты этот понтон будешь на скорости 90 преодолевать? Съезди ... зато какая скорость в пробке..
15:48:54 21-05-2026
вежливо. (15:40:05 21-05-2026) зато какая скорость в пробке.. ... Ты еще не видел какая пробка будет если груженная фура попрется на понтон.
16:04:17 21-05-2026
Там через Лосиху вполне можно временный мост рядом поставить, речушка то небольшая. При ремонте основных мостов такое часто делают и пускают транспорт именно по ним.
16:35:14 21-05-2026
Гость (16:04:17 21-05-2026) Там через Лосиху вполне можно временный мост рядом поставить... Временный мост под фуру или самосвал в 40 тонн? Ну займет проект пару лет, плюс постройка с годик.
17:04:23 21-05-2026
МЧС АК (16:35:14 21-05-2026) Временный мост под фуру или самосвал в 40 тонн? Ну займет пр... кто вам не давал-сделать заранее.
не дожидаясь всего этого.
17:45:38 21-05-2026
авось,да небось, коли тямы нет (17:04:23 21-05-2026) кто вам не давал-сделать заранее.не дожидаясь всего этог... А вам?
19:15:27 21-05-2026
Гость (17:45:38 21-05-2026) А вам?... а нам этот мост, до одного места.
это не наша дорога/путь.
да, и на тракторе-зачем дорога.
достаточно направления.
20:24:38 21-05-2026
нива-едет, где многие стоят. (19:15:27 21-05-2026) а нам этот мост, до одного места.это не наша дорога/путь... прямо через Обь? Флаг в руки, барабан на шею, рули!
20:46:49 21-05-2026
нива-едет, где многие стоят. (19:15:27 21-05-2026) а нам этот мост, до одного места.это не наша дорога/путь... Тогда выдыхай. ежедневная пробка на павлике в 2 часа . что может быть лучше. А из фирсово обычно 15 минут до центра.
16:17:51 21-05-2026
Надо 3й мост строить, чтобы транзит с новосибирского направления в сторону Казахстана не ехал через город!!!
18:23:27 21-05-2026
Гость (16:17:51 21-05-2026) Надо 3й мост строить, чтобы транзит с новосибирского направл... Господин будущий подрядчик, на дорогу и мост надо более 50 млрд рублей, времена сейчас тяжелые, никто вам столько не выделит. И сколько того транзита с кз в нск, машин 100 в день наберется?
18:05:48 21-05-2026
Чет не пойму. Где Лосиха и где Профинтерна. Какая вообще связь???
18:44:31 21-05-2026
Гость (18:05:48 21-05-2026) Чет не пойму. Где Лосиха и где Профинтерна. Какая вообще свя... Голову то включи! Многие сейчас едут по старому мосту, чтобы не стоять в пробке на Лосихе. Соотв. если ехать в центр то автоматом попадешь на этот перекресток. Там со времен ремонта путепровода у нового рынка правый ряд был только направо, для проезда прямо оставался только левый ряд и создавалась пробка. Все правильно сделали.
19:09:14 21-05-2026
Вежливый человек (18:44:31 21-05-2026)Соотв. если ехать в центр то автоматом попадешь на этот перекресток.Ты видимо из понаехавших? Или голову включить не хочешь? Зачем щемиться на Профинтерна, когда по Комсомольскому можно спокойно доехать до Советской, С.Республик, Молодежной и ниже. И везде ты едешь по главной улице, значит и зеленый светофор тебе светит дольше. Хотя зачем я секретные секреты рассказываю...
19:14:01 21-05-2026
Гость (19:09:14 21-05-2026) Ты видимо из понаехавших? Или голову включить не хочешь? Зач... Ты видать чистой воды селюк и ни разу не ездил по профинтерна. В левом ряду была перманентная пробка. А ты езжай дальше по Комсомольскому, а мне на Строителей надо и далее на Малахова
20:13:14 21-05-2026
Вежливый человек (19:14:01 21-05-2026) Ты видать чистой воды селюк и ни разу не ездил по профинтерн... Сразу видно понаеха. Сперва на Строителей чтоб на Малахова доехать. Карту купи лапоть! (с)
20:32:09 21-05-2026
Гость (20:13:14 21-05-2026) Сразу видно понаеха. Сперва на Строителей чтоб на Малахова д... Как попасть на Строителей с Воровского, кратчайшим путём к гостинице Барнаул.? Ась? Я с Профинтерна прилетаю прямиком до Социалистического. Ты круги крутишь на Октября? Я вашу деревню насквозь вижу!
19:17:18 21-05-2026
Гость (19:09:14 21-05-2026) Ты видимо из понаехавших? Или голову включить не хочешь? Зач... Странный ты человек. А как ты думаешь- по старому мосту в Барнаул прибывают исключительно коренные барнаульцы? Или все таки люди из пригорода торопящиеся в центр на работу?
20:16:42 21-05-2026
Горожанин (19:17:18 21-05-2026) Странный ты человек. А как ты думаешь- по старому мосту в Ба...
Вот так, приезжающих на работу в Барнаул, еще никто не оскорблял... Они что как кони на привязи только по кругу могут двигаться и только по привычной дороге? Сейчас и 2gis есть и прочих навигаторов куча, но ты о них как о "солнечных" рассуждаешь..
20:38:07 21-05-2026
Гость (20:16:42 21-05-2026) Вот так, приезжающих на работу в Барнаул, еще никто не о... Я как то без поворота на ленина сразу выезжаю к локомотиву, по профинтерна. Не знал о таком пути , "горожанин"?