В Барнауле мотоциклист сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу на улице Антона Петрова

03 августа 2026, 11:06, ИА Амител

Место происшествия / Фото: сообщество "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте"

Утром 2 августа в Барнауле случилось ДТП с участием мотоциклиста и пожилой женщины. Авария произошла на улице Антона Петрова, в районе дома № 215. Подробности стали известны в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла BMW сбил 75‑летнюю женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка получила травмы разной степени тяжести. Ее экстренно доставили в больницу. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.



