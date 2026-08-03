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В Барнауле мотоциклист сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу на улице Антона Петрова

03 августа 2026, 11:06, ИА Амител

Место происшествия / Фото: сообщество "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте"
Место происшествия / Фото: сообщество "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте"

Утром 2 августа в Барнауле случилось ДТП с участием мотоциклиста и пожилой женщины. Авария произошла на улице Антона Петрова, в районе дома № 215. Подробности стали известны в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла BMW сбил 75‑летнюю женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка получила травмы разной степени тяжести. Ее экстренно доставили в больницу. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.


 

Барнаул ДТП Происшествия мотоциклы
       

Комментарии 11

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Гость

11:12:31 03-08-2026

Всю эту двухколесную технику за город, тут она совсем не нужна

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Мусик

11:29:47 03-08-2026

Гость (11:12:31 03-08-2026) Всю эту двухколесную технику за город, тут она совсем не нуж... а там она зачем?

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Гость

12:06:03 03-08-2026

Мусик (11:29:47 03-08-2026) а там она зачем?... Пусть в лесу катаются, пни да корни сбивают, а не людей в городе, understand?

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Гость

12:08:08 03-08-2026

Гость (11:12:31 03-08-2026) Всю эту двухколесную технику за город, тут она совсем не нуж... А четырехколесной техникой давить можно, значит )))

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Гость

14:30:56 03-08-2026

Гость (11:12:31 03-08-2026) Всю эту двухколесную технику за город, тут она совсем не нуж... Ж... возки гораздо больше людей гробят вобще то.

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Гость

11:49:08 03-08-2026

Хоть не смылся. Остался мужчиной.

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Мимокрокодил

12:13:23 03-08-2026

Хрусты запарили уже!

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Гость

12:14:26 03-08-2026

Чего-то бабки разбегались, на трамвай бежала. Там участок два пешеходника на ста метрах. Один из кольца выезжаешь ну как ларьки снесли пешиков хоть видно стало, а на втором на трамвай летят, редко по сторонам смотрят. И дорога узкая некуда уйти в сторону

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Гость

19:57:57 03-08-2026

Гость (12:14:26 03-08-2026) Чего-то бабки разбегались, на трамвай бежала. Там участок дв... Раз плохо видишь, то не надо разгоняться перед пеш.переходом.

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Гость

13:47:20 03-08-2026

А в многомиллиардном Китае уже десяток лет существует наказание за выезд на мотоцикле на дорогу общего пользования. 1. Лишат водительских прав на 2 года. 2. Штраф (примерно в размере за полгода работы) 3. Административный арест до 2 месяцев (за повторный выезд и без прав). Если хочешь кататься на мотоцикле для этого есть специальные спортивные сооружения и дороги специального пользования за населенным пунктом и предназначенные только для байкеров. Уточняю: Это касается только мотоциклов которые ездят на жидком топливе. Электробайки разрешены для пользования практически во всех населенных пунктах Китая. Для них выделенная полоса зачастую предусмотрена. Без прав если поедешь то штрафы огромнейшие или тюрьма. 90 процентов населения пользуются байками в Китае. Но они бесшумные (не гремят), не разгоняются до огромной скорости и не мешают другому транспорту и пешеходам. Погремушки которые бегают по дорогам РФ в основном производятся в Китае. Но они запрещены как писал выше для использования в Китае на дорогах общего пользования.

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Гость

14:53:07 03-08-2026

бабок много ява у меня одна

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