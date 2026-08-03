В Барнауле мотоциклист сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу на улице Антона Петрова
03 августа 2026, 11:06, ИА Амител
Место происшествия / Фото: сообщество "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте"
Утром 2 августа в Барнауле случилось ДТП с участием мотоциклиста и пожилой женщины. Авария произошла на улице Антона Петрова, в районе дома № 215. Подробности стали известны в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла BMW сбил 75‑летнюю женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерка получила травмы разной степени тяжести. Ее экстренно доставили в больницу. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.
11:12:31 03-08-2026
Всю эту двухколесную технику за город, тут она совсем не нужна
11:29:47 03-08-2026
Гость (11:12:31 03-08-2026) Всю эту двухколесную технику за город, тут она совсем не нуж... а там она зачем?
12:06:03 03-08-2026
Мусик (11:29:47 03-08-2026) а там она зачем?... Пусть в лесу катаются, пни да корни сбивают, а не людей в городе, understand?
12:08:08 03-08-2026
Гость (11:12:31 03-08-2026) Всю эту двухколесную технику за город, тут она совсем не нуж... А четырехколесной техникой давить можно, значит )))
14:30:56 03-08-2026
Гость (11:12:31 03-08-2026) Всю эту двухколесную технику за город, тут она совсем не нуж... Ж... возки гораздо больше людей гробят вобще то.
11:49:08 03-08-2026
Хоть не смылся. Остался мужчиной.
12:13:23 03-08-2026
Хрусты запарили уже!
12:14:26 03-08-2026
Чего-то бабки разбегались, на трамвай бежала. Там участок два пешеходника на ста метрах. Один из кольца выезжаешь ну как ларьки снесли пешиков хоть видно стало, а на втором на трамвай летят, редко по сторонам смотрят. И дорога узкая некуда уйти в сторону
19:57:57 03-08-2026
Гость (12:14:26 03-08-2026) Чего-то бабки разбегались, на трамвай бежала. Там участок дв... Раз плохо видишь, то не надо разгоняться перед пеш.переходом.
13:47:20 03-08-2026
А в многомиллиардном Китае уже десяток лет существует наказание за выезд на мотоцикле на дорогу общего пользования. 1. Лишат водительских прав на 2 года. 2. Штраф (примерно в размере за полгода работы) 3. Административный арест до 2 месяцев (за повторный выезд и без прав). Если хочешь кататься на мотоцикле для этого есть специальные спортивные сооружения и дороги специального пользования за населенным пунктом и предназначенные только для байкеров. Уточняю: Это касается только мотоциклов которые ездят на жидком топливе. Электробайки разрешены для пользования практически во всех населенных пунктах Китая. Для них выделенная полоса зачастую предусмотрена. Без прав если поедешь то штрафы огромнейшие или тюрьма. 90 процентов населения пользуются байками в Китае. Но они бесшумные (не гремят), не разгоняются до огромной скорости и не мешают другому транспорту и пешеходам. Погремушки которые бегают по дорогам РФ в основном производятся в Китае. Но они запрещены как писал выше для использования в Китае на дорогах общего пользования.
14:53:07 03-08-2026
бабок много ява у меня одна