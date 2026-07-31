Поездка за документами перед свадьбой обернулась трагедией для пары из алтайского села

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения

31 июля 2026, 15:04, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Суд вынес приговор жителю Быстроистокского района, по вине которого в ДТП погиб человек и еще один получил тяжелые травмы. Мужчину, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к шести годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По данным ведомства, житель села Быстрый Исток распивал спиртное в компании знакомых, которые собирались зарегистрировать брак. Чтобы забрать необходимые документы, мужчина решил отвезти их на автомобиле ВАЗ-210614, несмотря на то, что был пьян.

Во время поездки водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок.

«В результате дорожно-транспортного происшествия одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, второй скончался», — рассказали в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на четыре года.

Автомобиль, на котором было совершено преступление, по решению суда конфисковали в доход государства.