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Поездка за документами перед свадьбой обернулась трагедией для пары из алтайского села

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения

31 июля 2026, 15:04, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Суд вынес приговор жителю Быстроистокского района, по вине которого в ДТП погиб человек и еще один получил тяжелые травмы. Мужчину, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к шести годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По данным ведомства, житель села Быстрый Исток распивал спиртное в компании знакомых, которые собирались зарегистрировать брак. Чтобы забрать необходимые документы, мужчина решил отвезти их на автомобиле ВАЗ-210614, несмотря на то, что был пьян.

Во время поездки водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок.

«В результате дорожно-транспортного происшествия одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, второй скончался», — рассказали в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на четыре года.

Автомобиль, на котором было совершено преступление, по решению суда конфисковали в доход государства.

ДТП Алтайский край алкоголь трагедия Прокуратура
       

Комментарии 3

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Гость

15:27:00 31-07-2026

Поди еще сами наливали ?

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Гость

15:27:46 31-07-2026

"Автомобиль, на котором было совершено преступление, по решению суда конфисковали в доход государства." - не нужна тебе, Вовка, такая машина (с) бумер

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Гость

16:27:18 31-07-2026

Шоха битая... Кому она нужна...

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