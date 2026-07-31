Поездка за документами перед свадьбой обернулась трагедией для пары из алтайского села
Водитель был в состоянии алкогольного опьянения
31 июля 2026, 15:04, ИА Амител
Суд вынес приговор жителю Быстроистокского района, по вине которого в ДТП погиб человек и еще один получил тяжелые травмы. Мужчину, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к шести годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
По данным ведомства, житель села Быстрый Исток распивал спиртное в компании знакомых, которые собирались зарегистрировать брак. Чтобы забрать необходимые документы, мужчина решил отвезти их на автомобиле ВАЗ-210614, несмотря на то, что был пьян.
Во время поездки водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок.
«В результате дорожно-транспортного происшествия одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, второй скончался», — рассказали в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на четыре года.
Автомобиль, на котором было совершено преступление, по решению суда конфисковали в доход государства.
15:27:00 31-07-2026
Поди еще сами наливали ?
15:27:46 31-07-2026
"Автомобиль, на котором было совершено преступление, по решению суда конфисковали в доход государства." - не нужна тебе, Вовка, такая машина (с) бумер
16:27:18 31-07-2026
Шоха битая... Кому она нужна...