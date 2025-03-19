В Барнауле мужчина украл в детском магазине конструктор за 7 тыс. рублей и попался полиции

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело

19 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: Xavi Cabrera / unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже конструктора более чем за 7 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

С заявлением о пропаже в полицию обратился управляющий детским магазином.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый мужчина 1987 года рождения. Его задержали, но изъять конструктор не удалось: злоумышленник успел продать его неизвестным. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража".