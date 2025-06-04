В Барнауле на улице Интернациональной временно введут одностороннее движение
Это связано с ремонтом трамвайных путей на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Анатолия
04 июня 2025, 20:13, ИА Амител
В Барнауле на улице Интернациональной, от проспекта Красноармейского до переулка Радищева, временно введут одностороннее движение, сообщили в мэрии.
"Это связано с улучшением пропускной способности транспорта на период проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия", – говорится в сообщении.
С 5 июня на участке установят соответствующие дорожные знаки. Одностороннее движение будет действовать до 23 июня.
Напомним, в Барнауле с 2 июня началась замена трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Подобные работы недавно проводили на площади Октября. На время реконструкции перекрыли часть проспекта Красноармейского, в связи с чем изменилась схема движения общественного транспорта.
22:05:51 04-06-2025
Ещё бы тротуары сделали на Радищева, а то пешеходам сейчас вообще не пройти. Раньше хоть по дороге ходили
22:44:42 04-06-2025
Вы сначала разберитесь с теми кто подписал офисники, без парковки , на этой улице
Эти персонажи наверно уже не при кормушке, но поди не померли?
Там ещё высотку городят, а уже сейчас мусоровозам негде парковаться.