В Барнауле на улице Интернациональной временно введут одностороннее движение

Это связано с ремонтом трамвайных путей на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Анатолия

04 июня 2025, 20:13, ИА Амител

Автомобили в городе / Фото: amic.ru

В Барнауле на улице Интернациональной, от проспекта Красноармейского до переулка Радищева, временно введут одностороннее движение, сообщили в мэрии.

"Это связано с улучшением пропускной способности транспорта на период проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия", – говорится в сообщении.

С 5 июня на участке установят соответствующие дорожные знаки. Одностороннее движение будет действовать до 23 июня.

Напомним, в Барнауле с 2 июня началась замена трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Подобные работы недавно проводили на площади Октября. На время реконструкции перекрыли часть проспекта Красноармейского, в связи с чем изменилась схема движения общественного транспорта.