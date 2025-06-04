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В Барнауле на улице Интернациональной временно введут одностороннее движение

Это связано с ремонтом трамвайных путей на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Анатолия

04 июня 2025, 20:13, ИА Амител

Автомобили в городе / Фото: amic.ru
Автомобили в городе / Фото: amic.ru

В Барнауле на улице Интернациональной, от проспекта Красноармейского до переулка Радищева, временно введут одностороннее движение, сообщили в мэрии.

"Это связано с улучшением пропускной способности транспорта на период проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия", – говорится в сообщении.

С 5 июня на участке установят соответствующие дорожные знаки. Одностороннее движение  будет действовать до 23 июня. 

Напомним, в Барнауле с 2 июня началась замена трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Подобные работы недавно проводили на площади Октября. На время реконструкции перекрыли часть проспекта Красноармейского, в связи с чем изменилась схема движения общественного транспорта.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

22:05:51 04-06-2025

Ещё бы тротуары сделали на Радищева, а то пешеходам сейчас вообще не пройти. Раньше хоть по дороге ходили

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Гость

22:44:42 04-06-2025

Вы сначала разберитесь с теми кто подписал офисники, без парковки , на этой улице
Эти персонажи наверно уже не при кормушке, но поди не померли?
Там ещё высотку городят, а уже сейчас мусоровозам негде парковаться.

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