В Барнауле ищут подрядчика для ремонта боевой машины десанта

Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 2 ноября 2026 года

03 августа 2026, 12:31, ИА Амител

Танк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский государственный краеведческий музей объявил тендер на демилитаризацию и приведение в экспозиционный вид боевой машины десанта БМД-1. На выполнение работ готовы направить до 800 тыс. рублей. Информация размещена на сайте ЕИС "Закупки".

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит разоружить боевую машину, сохранив ее внешний облик для дальнейшего использования в качестве музейного экспоната. В перечень работ входят заделка технологических отверстий и наружная покраска техники.

БМД-1 находится по адресу: проспект Комсомольский, 73б. Судя по документации, речь идет о памятнике на площади Ветеранов возле обновленного Музея военной истории. Рядом с боевой машиной также размещены танк Т-62 и артиллерийские орудия.

Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 2 ноября 2026 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 7 августа, победителя определят 11 августа.