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В Барнауле ищут подрядчика для ремонта боевой машины десанта

Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 2 ноября 2026 года

03 августа 2026, 12:31, ИА Амител

Танк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Танк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский государственный краеведческий музей объявил тендер на демилитаризацию и приведение в экспозиционный вид боевой машины десанта БМД-1. На выполнение работ готовы направить до 800 тыс. рублей. Информация размещена на сайте ЕИС "Закупки".

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит разоружить боевую машину, сохранив ее внешний облик для дальнейшего использования в качестве музейного экспоната. В перечень работ входят заделка технологических отверстий и наружная покраска техники.

БМД-1 находится по адресу: проспект Комсомольский, 73б. Судя по документации, речь идет о памятнике на площади Ветеранов возле обновленного Музея военной истории. Рядом с боевой машиной также размещены танк Т-62 и артиллерийские орудия.

Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 2 ноября 2026 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 7 августа, победителя определят 11 августа.

Барнаул реставрация
       

Комментарии 3

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Гость

12:39:19 03-08-2026

В смысле разоружить? Она там сто лет стоит вооруженная что ли?

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Гость

13:26:49 03-08-2026

Гость (12:39:19 03-08-2026) В смысле разоружить? Она там сто лет стоит вооруженная что л... Деньги выделили ? Все,вперед !

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гость

00:22:15 04-08-2026

Гость (12:39:19 03-08-2026) В смысле разоружить? Она там сто лет стоит вооруженная что л... Тсс, че орать то, ну так бывает, на Ползунова вообще пушка стоит, это же не значит что с нее стрелять получится))

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