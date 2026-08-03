В Барнауле ищут подрядчика для ремонта боевой машины десанта
Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 2 ноября 2026 года
03 августа 2026, 12:31, ИА Амител
Алтайский государственный краеведческий музей объявил тендер на демилитаризацию и приведение в экспозиционный вид боевой машины десанта БМД-1. На выполнение работ готовы направить до 800 тыс. рублей. Информация размещена на сайте ЕИС "Закупки".
Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит разоружить боевую машину, сохранив ее внешний облик для дальнейшего использования в качестве музейного экспоната. В перечень работ входят заделка технологических отверстий и наружная покраска техники.
БМД-1 находится по адресу: проспект Комсомольский, 73б. Судя по документации, речь идет о памятнике на площади Ветеранов возле обновленного Музея военной истории. Рядом с боевой машиной также размещены танк Т-62 и артиллерийские орудия.
Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 2 ноября 2026 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 7 августа, победителя определят 11 августа.
12:39:19 03-08-2026
В смысле разоружить? Она там сто лет стоит вооруженная что ли?
13:26:49 03-08-2026
Гость (12:39:19 03-08-2026) В смысле разоружить? Она там сто лет стоит вооруженная что л... Деньги выделили ? Все,вперед !
00:22:15 04-08-2026
Гость (12:39:19 03-08-2026) В смысле разоружить? Она там сто лет стоит вооруженная что л... Тсс, че орать то, ну так бывает, на Ползунова вообще пушка стоит, это же не значит что с нее стрелять получится))