Старинный дом в Барнауле продают на аукционе. Что известно о здании с непростой судьбой
Здание не является объектом культурного наследия, однако из‑за расположения рядом с памятниками архитектуры любые работы потребуют согласования
06 июля 2026, 12:59, ИА Амител
Администрация Барнаула определила условия продажи исторического деревянного здания на улице Анатолия, 102. Объект выставят на торги: начальная цена составит 13,4 миллиона рублей, шаг аукциона — 400 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на городском правовом портале, пишет "Толк".
В лот включены нежилое здание площадью 309 квадратных метров, земельный участок 829 квадратных метров и ограждение длиной 95 метров — в документах речь идет о приватизации как недвижимого, так и движимого имущества.
По данным краеведа Данила Дегтярева, беседовавшего с изданием, постройка, предположительно, относится к концу XIX века. Ее история тесно связана с творчеством алтайского писателя Александра Родионова. В своих работах он отмечал, что изначально дом располагался на улице Чехова, 24.
В 1970‑х годах здание решили переместить на улицу Анатолия — в рамках планов по созданию музея деревянного зодчества под открытым небом. Однако после переноса сруб около десяти лет простоял без крыши: из‑за этого бревна отсырели, начали гнить и покрываться плесенью. Позднее рассматривалась идея разместить в доме музей декоративно‑прикладного творчества, но реализовать ее не удалось из‑за плачевного состояния постройки.
«Переломным моментом в судьбе здания стали 1980‑е годы — в ситуацию вмешался председатель Союза писателей Алтайского края Владимир Свинцов. Как пояснил Дегтярев, в конце 1980‑х годов Свинцову удалось добиться права для Союза писателей занять дом после реставрации при условии, что организация будет отвечать за его сохранность. В таком статусе здание оставалось вплоть до 2010‑х годов», — сообщает издание.
Примечательно, что дом на улице Анатолия, 102, не включен в перечень объектов культурного наследия Барнаула. В связи с этим к покупателю не будут предъявляться обязательные требования по реставрации здания — в отличие от типичных условий продажи исторических построек.
Тем не менее новый собственник столкнется с рядом ограничений: согласно статьям 56 и 56.1 Земельного кодекса РФ, действия на участке могут быть регламентированы. Поскольку здание расположено вблизи памятников архитектуры (дома на улице Анатолия, 100, 104, 106 и 106а), любые строительные или реконструкционные работы, скорее всего, потребуют специального разрешения.
Кроме того, объект включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества Барнаула на 2026–2028 годы, поэтому права покупателя на участок могут быть ограничены из‑за его возможного резервирования для государственных или муниципальных нужд.
13:06:51 06-07-2026
странно что еще не сгорел
13:12:20 06-07-2026
Всё это не совсем прозрачно и основывается на мнении городских властей, которые могут измениться.
Я не юрист, но предполагаю, что дом сгорит от удара молнии (чего бы не сжечь высшим силам 1 рубль стоящий на пути прогресса дом) и вопрос будет исчерпан.
13:23:58 06-07-2026
вообще такие дома надо на окраину города где особая зона и где строить будет нельзя ничего. Например на территорию сереброплавильного завода. Сформировать там улицу Барнаула деревянную резную старинную для туристов
13:55:19 06-07-2026
8 соток. смысл пободаться есть.
всегда удивляло существование этого объекта.
23:21:06 06-07-2026
Это, где хостел был для онкозаболевших умирающих?