Старинный дом в Барнауле продают на аукционе. Что известно о здании с непростой судьбой

Здание не является объектом культурного наследия, однако из‑за расположения рядом с памятниками архитектуры любые работы потребуют согласования

06 июля 2026, 12:59, ИА Амител

Дом по ул. Анатолия, 102, в Барнауле / Фото: 2ГИС

Администрация Барнаула определила условия продажи исторического деревянного здания на улице Анатолия, 102. Объект выставят на торги: начальная цена составит 13,4 миллиона рублей, шаг аукциона — 400 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на городском правовом портале, пишет "Толк".

В лот включены нежилое здание площадью 309 квадратных метров, земельный участок 829 квадратных метров и ограждение длиной 95 метров — в документах речь идет о приватизации как недвижимого, так и движимого имущества.

По данным краеведа Данила Дегтярева, беседовавшего с изданием, постройка, предположительно, относится к концу XIX века. Ее история тесно связана с творчеством алтайского писателя Александра Родионова. В своих работах он отмечал, что изначально дом располагался на улице Чехова, 24.

В 1970‑х годах здание решили переместить на улицу Анатолия — в рамках планов по созданию музея деревянного зодчества под открытым небом. Однако после переноса сруб около десяти лет простоял без крыши: из‑за этого бревна отсырели, начали гнить и покрываться плесенью. Позднее рассматривалась идея разместить в доме музей декоративно‑прикладного творчества, но реализовать ее не удалось из‑за плачевного состояния постройки.

«Переломным моментом в судьбе здания стали 1980‑е годы — в ситуацию вмешался председатель Союза писателей Алтайского края Владимир Свинцов. Как пояснил Дегтярев, в конце 1980‑х годов Свинцову удалось добиться права для Союза писателей занять дом после реставрации при условии, что организация будет отвечать за его сохранность. В таком статусе здание оставалось вплоть до 2010‑х годов», — сообщает издание.

Примечательно, что дом на улице Анатолия, 102, не включен в перечень объектов культурного наследия Барнаула. В связи с этим к покупателю не будут предъявляться обязательные требования по реставрации здания — в отличие от типичных условий продажи исторических построек.

Тем не менее новый собственник столкнется с рядом ограничений: согласно статьям 56 и 56.1 Земельного кодекса РФ, действия на участке могут быть регламентированы. Поскольку здание расположено вблизи памятников архитектуры (дома на улице Анатолия, 100, 104, 106 и 106а), любые строительные или реконструкционные работы, скорее всего, потребуют специального разрешения.

Кроме того, объект включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества Барнаула на 2026–2028 годы, поэтому права покупателя на участок могут быть ограничены из‑за его возможного резервирования для государственных или муниципальных нужд.