В Барнауле образовались субботние пробки

Самые крупные заторы на шоссе Ленточный бор и проспекте Строителей

25 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле днем 25 ноября образовались пробки, следует из данных 2ГИС.

Крупные заторы отмечаются на проспекте Строителей, улице Челюскинцев и в районе площади Октября.

Особо сложная ситуация сложилась на шоссе Ленточный бор. Как пишет Barnaul 22, там на путепроводе произошло ДТП с участием "Жигулей" и китайского авто.

На месте работают экстренные службы. Есть ли раненые, пока неизвестно.

ДТП на шоссе Ленточный бор / Фото: Barnaul 22