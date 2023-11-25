В Барнауле образовались субботние пробки
Самые крупные заторы на шоссе Ленточный бор и проспекте Строителей
25 ноября 2023, 15:00, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле днем 25 ноября образовались пробки, следует из данных 2ГИС.
Крупные заторы отмечаются на проспекте Строителей, улице Челюскинцев и в районе площади Октября.
Особо сложная ситуация сложилась на шоссе Ленточный бор. Как пишет Barnaul 22, там на путепроводе произошло ДТП с участием "Жигулей" и китайского авто.
На месте работают экстренные службы. Есть ли раненые, пока неизвестно.
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