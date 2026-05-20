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В Барнауле оперативно залатали ямы на Ядринцева, где приходилось ездить зигзагами

Перед автовладельцами предстала уже ровненькая дорога

20 мая 2026, 17:27, ИА Амител

В Барнауле оперативно залатали ямы на Ядринцева / Фото: amic.ru

В Барнауле отремонтировали "худшую дорогу" — в переулке Ядринцева, где водителям приходилось ежедневно ездить зигзагами, пытаясь лавировать между глубокими выбоинами. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.

Ранее барнаульцы неоднократно жаловались на этот разбитый переулок, где после ливней ситуация становилась критической: если на дорогу заезжал водитель, который не знал наизусть каждую яму, то его гарантированно ждало повреждение автомобиля.

18 мая стало известно о начале ремонта дороги после жалоб водителей. 20 мая перед автовладельцами предстала уже ровненькая проезжая часть.

Барнаул Дорожный ремонт
       

Комментарии 13

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Гость

17:40:33 20-05-2026

Объясните кто-нибудь в чём проблема выезд и въезд в краевую столицу хотя бы кирпичом колотым заделать.

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Гость

17:43:57 20-05-2026

Пора вводить новый дорожный знак "после и во время ливня проезд запрещен"

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Гость

17:45:53 20-05-2026

"20 мая перед автовладельцами предстала уже ровненькая проезжая часть."------ Не переживайте. Это не надолго...

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гость

18:06:28 20-05-2026

весь город нужно латать, что уж скромничать...

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Гость

18:42:43 20-05-2026

Ядринцева дорожным службам благодарна

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ал

20:02:24 20-05-2026

ну теперь могут и после старого моста залатать дорогу, чтобы пробки от алтайки не стояли

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саня мыло

20:39:14 20-05-2026

Ну а что с ливнёвкой то Ядраинцева-Молодёжная? Там если есть у кого желание. Просто откройте колодец по Молодёжной со стороны Челюскинцев. И сразу всё поймёте. Там кстати если кому надо 50 метров шланга дорогого армированого с ракеткой каналопробивной. Засаженно. Халтура высший класс. Пусть люди плавают....

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Гость

20:59:07 20-05-2026

саня мыло (20:39:14 20-05-2026) Ну а что с ливнёвкой то Ядраинцева-Молодёжная? Там если есть... Что не так там?

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Гость

20:55:00 20-05-2026

Уже снова разбили. Выезжайте опять.

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Гость

21:14:29 20-05-2026

С 2017 года множество дворов было благоустроено по программе "Комфортная городская среда",но в этом году не будет благоустроено ни одного двора. Вот про что надо написать развернутый материал

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dok_СФ

09:27:34 21-05-2026

Гость (21:14:29 20-05-2026) С 2017 года множество дворов было благоустроено по программе... Денег нет, но вы держитесь! (с)

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дед ворчун.

07:51:14 21-05-2026

ну, ну.
оперативность наше всё.
девочка, с Ядринцева третий год здесь плачет о ливнёвках.
правда,сегодня молчит-наверное переехала.

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гость

10:24:32 21-05-2026

По Кутузова мост через Пивоварку залатайте, пробка из-за него там постоянно!

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