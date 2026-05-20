В Барнауле оперативно залатали ямы на Ядринцева, где приходилось ездить зигзагами

Перед автовладельцами предстала уже ровненькая дорога

20 мая 2026, 17:27, ИА Амител

В Барнауле оперативно залатали ямы на Ядринцева / Фото: amic.ru

В Барнауле отремонтировали "худшую дорогу" — в переулке Ядринцева, где водителям приходилось ежедневно ездить зигзагами, пытаясь лавировать между глубокими выбоинами. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.

Ранее барнаульцы неоднократно жаловались на этот разбитый переулок, где после ливней ситуация становилась критической: если на дорогу заезжал водитель, который не знал наизусть каждую яму, то его гарантированно ждало повреждение автомобиля.

18 мая стало известно о начале ремонта дороги после жалоб водителей. 20 мая перед автовладельцами предстала уже ровненькая проезжая часть.