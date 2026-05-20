В Барнауле оперативно залатали ямы на Ядринцева, где приходилось ездить зигзагами
Перед автовладельцами предстала уже ровненькая дорога
20 мая 2026, 17:27, ИА Амител
В Барнауле оперативно залатали ямы на Ядринцева / Фото: amic.ru
В Барнауле отремонтировали "худшую дорогу" — в переулке Ядринцева, где водителям приходилось ежедневно ездить зигзагами, пытаясь лавировать между глубокими выбоинами. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.
Ранее барнаульцы неоднократно жаловались на этот разбитый переулок, где после ливней ситуация становилась критической: если на дорогу заезжал водитель, который не знал наизусть каждую яму, то его гарантированно ждало повреждение автомобиля.
18 мая стало известно о начале ремонта дороги после жалоб водителей. 20 мая перед автовладельцами предстала уже ровненькая проезжая часть.
17:40:33 20-05-2026
Объясните кто-нибудь в чём проблема выезд и въезд в краевую столицу хотя бы кирпичом колотым заделать.
17:43:57 20-05-2026
Пора вводить новый дорожный знак "после и во время ливня проезд запрещен"
17:45:53 20-05-2026
"20 мая перед автовладельцами предстала уже ровненькая проезжая часть."------ Не переживайте. Это не надолго...
18:06:28 20-05-2026
весь город нужно латать, что уж скромничать...
18:42:43 20-05-2026
Ядринцева дорожным службам благодарна
20:02:24 20-05-2026
ну теперь могут и после старого моста залатать дорогу, чтобы пробки от алтайки не стояли
20:39:14 20-05-2026
Ну а что с ливнёвкой то Ядраинцева-Молодёжная? Там если есть у кого желание. Просто откройте колодец по Молодёжной со стороны Челюскинцев. И сразу всё поймёте. Там кстати если кому надо 50 метров шланга дорогого армированого с ракеткой каналопробивной. Засаженно. Халтура высший класс. Пусть люди плавают....
20:59:07 20-05-2026
саня мыло (20:39:14 20-05-2026) Ну а что с ливнёвкой то Ядраинцева-Молодёжная? Там если есть... Что не так там?
20:55:00 20-05-2026
Уже снова разбили. Выезжайте опять.
21:14:29 20-05-2026
С 2017 года множество дворов было благоустроено по программе "Комфортная городская среда",но в этом году не будет благоустроено ни одного двора. Вот про что надо написать развернутый материал
09:27:34 21-05-2026
Гость (21:14:29 20-05-2026) С 2017 года множество дворов было благоустроено по программе... Денег нет, но вы держитесь! (с)
07:51:14 21-05-2026
ну, ну.
оперативность наше всё.
девочка, с Ядринцева третий год здесь плачет о ливнёвках.
правда,сегодня молчит-наверное переехала.
10:24:32 21-05-2026
По Кутузова мост через Пивоварку залатайте, пробка из-за него там постоянно!