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Худшая дорога центра. Горожане жалуются на разбитый переулок Ядринцева в Барнауле

Водителям приходится ежедневно ездить зигзагами, пытаясь лавировать между глубокими выбоинами

14 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Переулок Ядринцева в Барнауле / Фото: amic.ru

Проезжая часть переулка Ядринцева в границах от проспекта Строителей до улицы Партизанской превратилась в настоящее испытание для барнаульцев. Горожане массово жалуются в социальных сетях на критическое состояние асфальта. В засушливые дни автомобилистам приходится лавировать между глубокими выбоинами, а после ливней ситуация становится аварийной.

«Ездить невозможно — подвеска страдает, а после дождя лужи скрывают настоящие "ловушки" для колес. Это худшая дорога центра Барнаула», — делятся возмущенные водители.

Ситуация усугубляется тем, что на данном склоне полностью отсутствует система городской ливневой канализации. Потоки талой и дождевой воды стекают прямо по проезжей части, стремительно разрушая дорожное полотно и затапливая низины. 

История ремонтов и планы

Полноценный комплексный ремонт этого участка от Строителей до Партизанской в последний раз проводился в 2018 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Гарантийные обязательства закончились, и с тех пор дорожные службы ограничивались лишь точечным ямочным ремонтом горячим асфальтом. Однако из-за постоянного размыва водой этих мер хватает ненадолго. 

В планах на текущий дорожный сезон капитальный ремонт самого полотна на данном участке пока не значится. Тем не менее власти города уже сделали первый шаг к решению проблемы — в марте 2026 года был определен проектировщик для строительства новой сети ливневой канализации. Коммуникации планируют проложить в 2026–2027 годах в границах от Песчаной до Партизанской и от Челюскинцев до Ядринцева. 

Как выглядит "дорога смерти" сейчас — в нашей фотоленте.

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Комментарии 38

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Гость

07:32:02 14-05-2026

на фотографиях - самые безобидные ямки.

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Гость

10:18:16 14-05-2026

Гость (07:32:02 14-05-2026) на фотографиях - самые безобидные ямки.... согласен на 100%. ничем эти ямки не отличаются от всех тех, что по городу. попробуйте проехать по Попова от Павлика в сторону Энтузиастов - на первом же "лежачем полицейском" дар речи потеряете....

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Гость

07:45:04 14-05-2026

Мало того, этот участок Ядринцева разбит до безобразия, так переулок узкий, 2 грузовые машины еле разъезжаются. А движение там - ого-го!

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Гость

08:20:21 14-05-2026

Гость (07:45:04 14-05-2026) Мало того, этот участок Ядринцева разбит до безобразия, так ... Ну так это переулок же. Не улица даже. Что вам там четырехполосное движение организовать?

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Гость

19:46:06 14-05-2026

Гость (08:20:21 14-05-2026) Ну так это переулок же. Не улица даже. Что вам там четырехпо... То что в названии есть "переулок" это ни о чем не говорит. Трафик такой, что и четырех-полосное движение надо делать. Если архитектура дает разрешение на строительство 17-ти этажек по переулку - так и расширяйте переулок. Детсады, школы, дороги, парковки, зеленые зоны, парки - ГДЕ? Магазины, комерсы и без администрации в жилых помещениях устроят - за денежку то. А социалка? А дорога? Комитет по строительству, архитектуре - не при делах? Зарплатку получаем, а отвечать за такой ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию? Конкретно за ПЕРЕУЛОК ?

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Гость

21:59:04 14-05-2026

Гость (19:46:06 14-05-2026) То что в названии есть "переулок" это ни о чем не говорит. Т... Расскажи, о умнейший, как его расширить и куда, если с обоих сторон УЖЕ стоят новые многоэтажки. Поздно пить боржоми. Оставить тротуар, велодорожку и вася кот! Остальное засадить соснами и елками.

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Гость

09:59:15 14-05-2026

Гость (07:45:04 14-05-2026) Мало того, этот участок Ядринцева разбит до безобразия, так ... На метр точно надо расширять, а перед перекрёстками желательно по полосе добавить для поворотов, а то весь поток встаёт когда кто-нибудь поворачивает

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dok_СФ

10:03:01 14-05-2026

Гость (09:59:15 14-05-2026) На метр точно надо расширять, а перед перекрёстками желатель... После последних новостроек расширять уже некуда. Засадить деревьями и сделать пешеходную алею, по образцу ленточного бора- без освещения , но с тропой здоровья. .

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Гость

07:55:12 14-05-2026

мост на Калинина и трамвайный переезд там же - только на танке

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Внимательный из Б

07:57:04 14-05-2026

Ну на то он и переулок. Сначала надо ремонтировать проспекты, потом тракты, улицы. В самоем последнем случае подлатать переулки. Лет через ...цать.

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Гость

08:10:15 14-05-2026

А на Строителях, от Советской Армии до Челюскинцев, что лучше?
Сегодня, волею мне данной свыше, присвоил этому участку проезжей части имя тов. Ведяшкина.

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Гость

09:58:28 14-05-2026

Гость (08:10:15 14-05-2026) А на Строителях, от Советской Армии до Челюскинцев, что лучш... а вы батенька юморист) Мне кажется чиновники уже привыкли) Надо что-то новенькое придумать, не цепляет их уже это..

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Musik

08:18:10 14-05-2026

Сами своими китайскими танками, как на фотографий, и продавили.
С вазами такого небыло!

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Гость

10:14:28 14-05-2026

Musik (08:18:10 14-05-2026) Сами своими китайскими танками, как на фотографий, и продави... по весу они не больше вазовских. Там больше объем, а для снижения веса используют смесь кизяков с соломой.

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Анна

08:19:49 14-05-2026

Весь Комсомольский уже такой от Водопроводной и до поворота на речной.

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Гость

09:15:34 14-05-2026

Почти все дороги в городе в ужасном состоянии. И никому нет дела.

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Гость

09:16:47 14-05-2026

А давайте там еще настроим еще больше "человейников" и очень неумные люди купят квартиры, и будут стонать про ямки

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Гость

10:09:03 14-05-2026

Гость (09:16:47 14-05-2026) А давайте там еще настроим еще больше "человейников" и очень... и нарезку квартир по 24 м3, чтобы поплотнее были наши ряды)

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Гость

09:43:08 14-05-2026

Поворот со Строителей на Челюскинцев - это просто череда огромных ям. Ау, власти, я за вас осенью голосовать не буду за такое бездействие!!!

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Гость

10:56:50 14-05-2026

Гость (10:09:03 14-05-2026) и нарезку квартир по 24 м3, чтобы поплотнее были наши ряды)...
м3? набивать по объему?

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Гость

11:03:40 14-05-2026

Гость (10:56:50 14-05-2026) м3? набивать по объему?... верно подметил) ошибочка вышла, конечно же, м2, по полу)

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Гость

09:54:02 14-05-2026

Весь город такой... понятно, что времена такие. но хотя бы ямочный ремонт делали.. Денег нет, но вы держитесь..

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Гость

12:37:12 14-05-2026

Гость (09:54:02 14-05-2026) Весь город такой... понятно, что времена такие. но хотя бы я... Какие времена? На Достоевского все ушло и на часовню при вокзале?

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Гость

10:03:23 14-05-2026

Челюскицев вся в ямах

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Гость

10:22:26 14-05-2026

Да уже и ямочный никто не просит, щебнем или кирпичем зсыпьте хотя бы
2 месяца как снег сошел, а с ним и асфальт

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Саня мыло

10:30:53 14-05-2026

Да ладно бог с ним с ремонтом. Вы хотя бы знаки ограничения скорости расставьте. Себя прикройте.

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Гость

15:24:33 14-05-2026

Саня мыло (10:30:53 14-05-2026) Да ладно бог с ним с ремонтом. Вы хотя бы знаки ограничения ... Они на въездах в город поставили

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ГОСТЬ

16:43:08 14-05-2026

Интересно как собираются проложить ливневые канализации. Ниже по Ядринцева от Партизанской до Гоголя тоже нет ливневых канализаций. Дорогу сделали, сделали вход воды. а выхода нет и вся вода от таяния снега или дождя бежит людям в дом. 2025 году 08 июня прошел сильный дождь и вся вода потекла ко мне в дом, не только мой дом затопило нас много. Подали жалобу в Администрацию Центрального района, обратились в партию ЛДПР депутат Анна Юферева, обещали разобраться написать жалобу в администрацию и в прокуратуру. ИТОГ мы сами виноваты. Поэтому очень интересно как построят и как быстро нас затопит

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Внимательный из Б

18:30:07 14-05-2026

ГОСТЬ (16:43:08 14-05-2026) обратились в партию ЛДПР депутат Анна Юфереваж... Вы б еще в спортлото написали.

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Гость

22:53:42 14-05-2026

Были планы в нормативное состояние приводить всё больше и больше дорог, но у нас в последние годы с каждым годом дороги всё хуже и хуже, а организация их ремонта всё хаотичнее и непонятнее. Одно время мы были в лидерах по оценке качества дорог в стране и Нск нам завидовал, а теперь откатились лет на 10 назад. Обидно очень!

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Гость

00:51:56 15-05-2026

По Ядренцева ходит рейсовый автобус 41. Купили новые автобусы, так что будет с ними через год ? А потом предлагайте людям вкладываться и покупать новый транспорт на других маршрутах. Про пассажиров я уже молчу - езда по кочкам еще то удовольствие. А вообще , хотелось бы послушать администрацию как они планируют насытить городским транспортом этот район при таких дорогах и темпах строительства новых домов. Там надо как минимум еще 2-3 маршрута запускать при такой загрузке и пер. Ядренцева требует срочного расширения, как и ул. Партизанская до 4 полос, по которой еще и большегрузы ходят.

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Вежливый человек

08:29:15 15-05-2026

Гость (00:51:56 15-05-2026) требует срочного расширения,... Расскажи как? По ядрИнцева и партизанской снести все новостройки? За счет сего расширить улицы?

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Гость

08:56:59 15-05-2026

Вежливый человек (08:29:15 15-05-2026) Расскажи как? По ядрИнцева и партизанской снести все новостр... надо в комитете спросить, они же у нас тут "светилы", а то отдали город рукожопам, теперь всем городом думаем, что с этим делать..

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Шинник

09:39:01 15-05-2026

Гость (08:56:59 15-05-2026) надо в комитете спросить, они же у нас тут "светилы", а то о... А чего спросить? Разрешение на снос новых ЖК или савецких девятиэтажек? Поздно что либо спрашивать. Пешеходная тропа, лесопарковая зона, велодорожка. Все.

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Гость

16:49:36 15-05-2026

Вежливый человек (08:29:15 15-05-2026) Расскажи как? По ядрИнцева и партизанской снести все новостр... 1) раньше надо было думать на 20-30 лет вперед
2) убрать деревья и кустарники и сузить пешеходную зону

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Шинник

19:43:05 15-05-2026

Гость (16:49:36 15-05-2026) 1) раньше надо было думать на 20-30 лет вперед2) убрать... Извините. Но машину времени мы еще не приобрели. Не хватка бюджетных средств. Сейчас чего? Фонари вырубить, парковки у новых ЖК ликвидировать, старые девятиэтажки снести, пешеходов отстреливать? будет сделано! Проедь по улице, глянь чего и куда можно расширить.

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Шинник

19:51:25 15-05-2026

Гость (16:49:36 15-05-2026) 1) раньше надо было думать на 20-30 лет вперед2) убрать... 1. А может все 150? Ядринцева с царских времен существует. И даже кляты коммуняки не удосужились провести красные линии- ограничивающие будущую застройку. Аминь.
2. Праильно! Заасфальтировать от дома до дома. Спойлер- потом писать жалобы про отсутствие растительности и парковок с пешеходными зонами.

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к

12:43:13 18-05-2026

Амик,сделайте материал по поводу ремонту дворов в Барнауле,что стало с программой и почему нет никакой информации?

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