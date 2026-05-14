Худшая дорога центра. Горожане жалуются на разбитый переулок Ядринцева в Барнауле

Водителям приходится ежедневно ездить зигзагами, пытаясь лавировать между глубокими выбоинами

14 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Переулок Ядринцева в Барнауле / Фото: amic.ru

Проезжая часть переулка Ядринцева в границах от проспекта Строителей до улицы Партизанской превратилась в настоящее испытание для барнаульцев. Горожане массово жалуются в социальных сетях на критическое состояние асфальта. В засушливые дни автомобилистам приходится лавировать между глубокими выбоинами, а после ливней ситуация становится аварийной.

«Ездить невозможно — подвеска страдает, а после дождя лужи скрывают настоящие "ловушки" для колес. Это худшая дорога центра Барнаула», — делятся возмущенные водители.

Ситуация усугубляется тем, что на данном склоне полностью отсутствует система городской ливневой канализации. Потоки талой и дождевой воды стекают прямо по проезжей части, стремительно разрушая дорожное полотно и затапливая низины.

История ремонтов и планы

Полноценный комплексный ремонт этого участка от Строителей до Партизанской в последний раз проводился в 2018 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Гарантийные обязательства закончились, и с тех пор дорожные службы ограничивались лишь точечным ямочным ремонтом горячим асфальтом. Однако из-за постоянного размыва водой этих мер хватает ненадолго.

В планах на текущий дорожный сезон капитальный ремонт самого полотна на данном участке пока не значится. Тем не менее власти города уже сделали первый шаг к решению проблемы — в марте 2026 года был определен проектировщик для строительства новой сети ливневой канализации. Коммуникации планируют проложить в 2026–2027 годах в границах от Песчаной до Партизанской и от Челюскинцев до Ядринцева.

Как выглядит "дорога смерти" сейчас — в нашей фотоленте.